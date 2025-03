Schließt Euer Smart Lock die Tür zu langsam auf? Dann hat Nuki die Lösung für Euch. Mit dem Smart Lock Pro der fünften Generation bringt der österreichische Hersteller eine weitere Lösung auf den Markt. Im elektronischen Türschloss steckt die gleiche Technologie wie im Smart Lock Ultra und auch beim Design hat sich was gravierend geändert. Im ausführlichen Test des Nuki Smart Lock Pro lest Ihr, warum dieses digitale Türschloss quasi keine Konkurrenz hat.

Nuki Smart Lock Pro: Einfache Installation ohne Zylindertausch

Das Beste vorab: Beim neuen Smart Lock Pro von Nuki ist kein Zylindertausch notwendig. Der Lieferumfang umfasst zwei Platten – eine klebende und eine, die per Schrauben an die Tür befestigt wird. Für den zweiten Fall gibt es einen Mini-Inbusschlüssel für die Montage des Schlosses. Als Erstes fällt das neue Design des Nuki-Schlosses auf. Es ist ist zum Vorgänger massiv geschrumpft. Geblieben ist nur noch der ikonische Ring, der weiterhin die Nuki-LED enthält.

Design und Verarbeitung Zylindertausch notwendig? Nein Kompatibles Zubehör Keypad

Tür-Sensor

Ein Tipp vor der Montage: Installiert Euch die App schon vor der Installation. Vor der Montage stellt Ihr eine Bluetooth-Verbindung zwischen Smartphone und Smart Lock her. Anschließend legt Ihr einen Sicherheits-Code fest, den Ihr in der App speichern könnt. Dann geht's an die Installation. Die App fragt Euch, ob Ihr dabei Unterstützung bekommen möchtet. Vertraut mir, nehmt die Hilfe an!

So geht die Installation des Nuki Smart Lock Pro los © nextpit Danach geht es mit einer Fixierplatte weiter © nextpit So sieht der Lieferumfang aus. © nextpit

Im Verpackungsinhalt ist außerdem eine Hilfskarte enthalten. Mit dieser messt Ihr den Zylinderüberstand ab. Wichtig ist vor allem eine Frage: Ist der Überstand länger als 3 cm oder nicht? Je nachdem, was bei Eurem Schloss zutrifft, sagt Euch die App, welche Platte Ihr anbringen sollt. In meinem Fall war es die Klebende. Schon hier war ich beeindruckt, wie detailliert mich die Software durch den Prozess führte. Ich kann garantieren, dass alle, die noch nichts mit Smart Locks am Hut hatten, mit der Montage dieses Geräts überhaupt keine Probleme haben werden.

Als nächstes müsst Ihr einen Eurer Haussschlüssel "opfern" © nextpit Abschließend gibt es ein Firmware-Update © nextpit

Nachdem die Platte angebracht wurde, wird der Schlüssel reingesteckt und das Smart Lock draufgesetzt. Jetzt noch ein Firmware-Update und fertig – Das Nuki Smart Lock Pro ist einsatzbereit. Die Installation hat mich im Praxistest etwa fünf Minuten gekostet.