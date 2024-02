Amazon Echo Hub im Test: Alexa lernt Touchscreen – und endlich richtig

Der Amazon Echo Hub ist nichts weniger als eine Revolution im Alexa-Ökosystem. Mit dem neuen Wand-Tablet bekommt Amazons Smart-Home-Ökosystem nämlich endlich ein brauchbares Touchscreen-Interface. Warum das so genial ist, lest Ihr im nextpit-Test des Amazon Echo Hub.

Rechts am Gehäuse findet Ihr schließlich noch drei Buttons für lauter, leiser und zum Deaktivieren des Mikrofons. Oben auf dem Echo Hub gibt's noch ein Paar Stereo-Lautsprecher, die ihren Zweck für die Sprachausgabe gut erfüllen, aber ansonsten eher auf gehobenem Tablet-Niveau liegen. Unter dem Bildschirm befinden sich noch drei kleine Löcher, hinter denen Amazon die Mikrofone verbaut. Eine Kamera gibt's im Echo Hub nicht, wobei das mir persönlich eher recht ist. Dennoch steht das Feature auf der "Fehlen"-Seite, falls Ihr Eure Amazon-Geräte via Drop-In als hausinterne Video-Kommunikationsplattform nutzen wollt.

Das Display schließlich ist mit seinen 1.200 x 800 px auf 8 Zoll kein Multimedia-Feuerwerk. Aber ganz ehrlich: Ihr werdet Euch nicht in den Flur vor den Bildschirm setzen und Eure Serie bingen. Wichtiger: Der Touchscreen reagiert recht flott auf Eingaben, auch wenn die Passworteingabe anfangs bizarr hakelig war. Im laufenden Betrieb klappt's aber einwandfrei. Dank dem über dem Display integriertem Lichtsensor passt das Display seine Helligkeit immer an das Umgebungslicht an und sieht angenehm aus. Ebenfalls praktisch: Der Näherungssensor schaltet den Echo Hub automatisch ab, wenn niemand in der Nähe ist – und bei Bewegung wieder ein. Das klappt in der Praxis absolut zuverlässig.

Zum Aufhängen des Echo Hub dübelt Ihr zunächst eine Kunststoff-Halterung an die Wand und schiebt das Tablet anschließend von oben auf die Haken auf. Praktisch: Auf der Rückseite des Echo Hub gibt's eine Aussparung, in der Ihr überschüssiges Kabel aufrollen und verstecken könnt. Das mitgelieferte USB-C-Stromkabel ist mit 1,8 m nämlich erfreulich lang – aber auch im Weg, hängt Ihr das Wand-Tablet direkt über eine Steckdose. Ein passendes Netzteil ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Erfreulich: Alternativ klappt die Stromversorgung auch über Ethernet mit PoE.

Schon beim ersten Anfassen der Umverpackung habe ich mir gedacht: Ui, ist das klein. Und ja, der Echo Hub ist mit 20,2 x 13,7 cm und seinem 8-Zoll-Display relativ kompakt. Durch das 1,5 mm dicke Gehäuse und die breiten Displayränder wirkt das Gerät allerdings wie ein Tablet aus der frühen Android-Zeit. Von vorn betrachtet erinnert das Gerät in puncto Bilddiagonale und Displayränder stark an den Echo Show 8 (zum Test) . Anders als der Show 8 hat der Hub allerdings ab Werk keinen Standfuß, sondern ist zur Wandmontage gedacht.

Der Amazon Echo Hub ist zweckmäßig gebaut. Weder sind das Design noch die Lautsprecher oder das Display in irgendeiner Weise spektakulär – aber das müssen sie auch gar nicht. Schließlich soll die Hardware im Idealfall komplett in den Hintergrund rücken und als Fenster aufs Alexa-Ökosystem dienen. Und was soll ich sagen? Das klappt makellos.

Interface und Bedienung

Der Amazon Echo Hub bricht mit dem gruseligen Touch-Interface bisheriger Echo-Show-Geräte und setzt auf eine neue, (diesmal wirklich) widgetbasierte Oberfläche. Es gibt hier und dort zwar noch ein paar Einschränkungen, aber überwiegend funktioniert die Oberfläche wirklich gut.

Gefällt:

Endlich ein echter Smart-Home-Controller von Amazon

Gefällt nicht:

Keine Widgets für einzelne Geräte

Eingeschränkte Widget-Auswahl

Map View noch nicht verfügbar

Das Interface des Echo Hub ist zweigeteilt. Am linken Bildschirmrand findet Ihr eine Liste mit einer Verknüpfung zu all Euren Routinen und darunter den Räumen, die Ihr in Eurem Smart Home eingerichtet habt. Am unteren Bildschirmrand zeigt Euch der Hub verschiedene Gerätekategorien an, beispielsweise Eure Überwachungskameras, Eure Thermostate, Eure smarten Lampen oder Eure Alarmanlage. Welche Punkte hier auftauchen, entscheidet Amazon automatisch anhand der mit Eurem Account verknüpften Geräte. Tippe ich auf die Alarmanlage, kann ich zwischen den verschiedenen Modi "Inaktiv", "Zuhause" und "Abwesend" meiner Ring-Alarmanlage wechseln. Unter den Kameras finde ich unter anderem die eufy-Kameras, die ich mit Alexa verbunden habe, und kann auf die Live-Bilder zugreifen. Außerdem gibt es einen Punkt "Sonstiges", unter dem bei mir konkret ein Ring-Türsensor und meine smarte Spülmaschine auftauchen.

Das Widget zeigt hier alle Lampen im Wohnzimmer auf einen Blick. Per Fingertipp schaltet Ihr die Lichter einzeln ein und aus oder dimmt sie zusammen. Natürlich klappt das alternativ auch per Sprache. / © nextpit

Den größten Teil des Bildschirms nehmen die Widgets ein. Hier könnt Ihr einmal das recht überschaubare Portfolio an Echo-Show-Widgets nutzen, dazu gibt's aber auch ein paar Hub-spezifische Widgets. Besonders spannend sind hier die Raum-Widgets, die Euch alle smarten Geräte des jeweiligen Raumes anzeigen. So seht Ihr beispielsweise auf einen Schlag alle Lichter und könnt diese einzeln ein- und ausschalten sowie gesammelt dimmen und habt daneben noch die Temperatureinstellung Eures Heizkörperthermostats eingeblendet. Das Kamera-Widget zeigt einzelne Standbilder Eurer diversen Überwachungskameras an, das Spotify-Widget die Musikwiedergabe und das Wetter-Widget, die aktuelle Temperatur sowie eine Vorhersage der kommenden Stunden.

Habt Ihr eine kompatible Alarmanlage zu Hause, dann könnt Ihr diese auch über den Echo Hub steuern. / © nextpit

Schade an dieser Stelle: Einzelne Geräte lassen sich hier (noch) nicht hinzufügen. Mein Geschirrspüler bleibt also unter "Sonstiges" vergraben. Und er zeigt nicht prominent auf dem Homescreen den Spülfortschritt an oder lässt sich direkt von dort starten. Auch Features wie die Spülprogrammempfehlung anhand des eingeladenen Geschirrs aus der Geschirrschpüler-App kann ich nicht am Echo Hub nutzen, da diese Funktion nicht über den dazugehörigen Skill an Amazon weitergereicht wird. Vermissen werde ich diese spezifischen Funktionen erst dann, wenn ein Echo Bot irgendwann 2031 auch meine Spülmaschine einräumt – aber sie zeigen die Limitierungen des Echo Hub: Ihr seid zu einem gewissen Grad immer abhängig von den Herstellern Eurer Smart-Home-Devices und bekommt nur selten den gleichen Funktionsumfang wie in der Hersteller-App.

Dieser smarte Geschirrspüler lässt sich über die App starten, und es gibt ein paar rudimentäre Einstellungen. Erwartet aber nicht, dass alle Features der App auch auf dem Echo Hub zur Verfügung stehen. / © nextpit

In den kommenden Monaten will Amazon dem Interface noch eine weitere Dimension hinzufügen: Map View. Hier könnt Ihr einen Grundriss Eures Zuhauses hinterlegen und dort die Smart-Home-Geräte platzieren. Ob das nützlich oder Spielerei ist, muss ein Praxistest zeigen, sobald das Feature verfügbar ist. Zumindest Stand heute habe ich auch ohne Karte noch im Kopf, wo sich die 38 mit Alexa verbunden Devices befinden.

Echo Hub mit Alexa-Ökosystem

Abseits der hier beschriebenen Features, die wirklich einzigartig für den Echo Hub sind, habt Ihr über das neue Wand-Tablet natürlich den vollen Zugriff auf das Alexa-Ökosystem und all seine Funktionen. Das bedeutet: Ihr könnt hier alle nur erdenklichen Smart-Home-Produkte einbinden und über die Echo-Geräte wahlweise per Sprache oder jetzt beim Hub eben auch via Touchscreen steuern. Und Ihr könnt unterschiedliche Routinen anlegen, um die verschiedenen Produkte zu kombinieren.

In der Alexa-App könnt Ihr in einfacher "Wenn dies, dann das"-Manier einfache und komplexere Routinen zusammenklicken. / © nextpit

Hier könnt Ihr Euch von sinnbefreit bis sinnvoll komplett austoben. Ich habe beispielsweise gerade den Präsenzsensor FP2 von Aqara so eingerichtet, dass er im Wohnzimmer alle Lichter abschaltet, wenn 30 Minuten keine Person erkannt wurde – diese Routine hat mir die Amazon-App anhand der im Raum vorhandenen Geräte direkt selbst vorgeschlagen. Alternativ könnte aber beispielsweise auch der Saugroboter automatisch einschalten, sobald abends 30 Minuten niemand mehr im Wohnzimmer erkannt wurde und die Kartoffelchips-Krümel rund um die Couch wegsaugen.

Dann bietet das Alexa-Ökosystem noch zahlreiche Features: So gibt's auch abseits der kompatiblen Hardware-Geräte eine umfangreiche Sammlung an Apps, die Amazon bekanntlich "Skills" nennt. Einer meiner Favoriten ist unter anderem die Einkaufslisten-App Bring, der Ihr hier Shopping-Listen diktieren und diese anschließend zwischen verschiedenen Nutzern über Android und iOS hinweg teilen könnt. Per Drop-In nutzt Ihr Eure Echo-Geräte als lokales (Video-)Telefonsystem und sprecht Ihr mit Nutzern in anderen Zimmern – so müsst Ihr nie wieder quer durch Eure Villa brüllen. Und apropos brüllen: Auf Wunsch erkennt Alexa auch verschiedene Nutzer an ihrer Stimme.

Über dem Bildschirm des Amazon Echo Hub sitzt ein unauffälliger Licht- und Näherungssensor. / © nextpit

So gigantisch der Funktionsumfang inzwischen ist, so sehr hat das gewachsene Amazon-Ökosystem teilweise auch mit der Übersichtlichkeit zu kämpfen. Man merkt dem System in weiten Zügen einfach an, wie es gewachsen ist und manche Funktionen einfach nicht dort zu finden sind, wo man sie erwartet. Und versucht bloß nicht, Geräte mit unterschiedlichen Systemsprachen zu kombinieren, sonst werdet Ihr mit teilweise sehr irreführenden Fehlermeldungen bombardiert. Ich habe jedenfalls neulich drei Stunden lang ein angeblich vorhandenes, zweites Ring-Konto gesucht, dass das Setup einer Alarmanlage blockiert – und festgestellt, dass die Fehlermeldung beim Umstellen der Smartphone-Sprache von Englisch auf Deutsch verschwindet.