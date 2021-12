Mit Android 12L macht Google Power-User wieder glücklich

Es ist ja kein Geheimnis, dass ich ein großer Fan von Android 12 bin: Ich mag das neue Datenschutz-Dashboard , das „Material You“-Design und die Geschmeidigkeit des neuen Betriebssystems . Allerdings gibt es auch ein paar echte Haken, etwa das neue Internet-Panel. Ein weiteres Negativbeispiel sind die Einschränkungen für Hintergrundanwendungen in Android 12. Zumindest für diese Problem hat Google jetzt wohl einen Patch.

Die neue und drastischere Batteriesparoption macht Apps und Android 12 kaputt und ist nicht abschaltbar.

Das Feature nennt sich Phantom Process und schränkt Apps gegebenenfalls im Hintergrund ein.

In den Entwickleroptionen von Android 12L soll es eine Möglichkeit zum Deaktivieren des Features geben.

Laut dem Tech-Journalisten Mishaal Rahman hat Google mit dem letzten OS-Update "eine Änderung eingeführt, die App-Prozesse im Hintergrund" unter bestimmten Bedingungen beendet. Sie nennt sich Phantom Processes und funktioniert als eine drastischere Option zum Sparen von Strom.

Wie Rahman auf seinem Twitter-Account erwähnte, greift der PhantomProcessKiller ein, wenn Apps Kindprozesse starten, die umfangreiche Ressourcen verbrauchen, während der Hauptprozess ebenfalls im Hintergrund aktiv ist. Unter Android 12 können Apps maximal 32 Kindprozesse starten, und wenn diese zu viele CPU-Ressourcen verbrauchen, kann die App zum Schließen gezwungen werden.

Das bedeutet, wenn eine Power-User-App wie Termux, ein Linux-Terminal-Emulator, zu viele CPU-Ressourcen verbraucht, während sie im Hintergrund aktiv ist, wird sie beendet, und Ihr habt keine Kontrolle über sie. Autsch.

Ein Patch ist auf dem Weg...

Glücklicherweise wurde ein Patch in den Code des Android Open Source Project (AOSP) aufgenommen, der Änderungen am PhantomProcessKiller vorsieht. Anscheinend wird es möglich sein, die Akku-Optimierungsfunktion in den Entwickleroptionen komplett zu deaktivieren, wenn sie bei der Verwendung von Apps stört. Die Beschreibung des Patches ist unten zu finden:

Ergänzende Einstellungen zum Umschalten der Überwachung von Phantomprozessen in den Entwickleroptionen. Für Power-User kann die Überwachung von Phantomprozessen in den Einstellungen > Entwickleroptionen > Feature-Flags ausgeschaltet werden.

Die XDA-Developers berichteten kürzlich über einen Commit, in dem der Googler Jing Ji sagte, dass ein Toggle in den Entwickleroptionen zur Deaktivierung von Phantom Processing zusammengeführt wurde und seiner Meinung nach sollte das "in Android 12L möglich sein."

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die PhantomProcessKiller-Funktion voller guter Absichten steckt und die meisten von uns sie bei der täglichen Nutzung des Smartphones wahrscheinlich gar nicht bemerken werden. Auf der anderen Seite sollten Power-User die Möglichkeit haben, diese Funktion bei Bedarf zu deaktivieren. Das Android-Entwicklerteam hat sich augenscheinlich für das Update auf Android 12 nicht damit beschäftigt. Jetzt behebt man dieses Versäumnis – und das ist doch 'ne gute Sache, oder?