Annke NC800 im Hands-on: smarte Überwachungskamera mit Nachtsicht

Die Außen-Überwachungskamera Annke NC800 trägt als Beinamen „Nightchroma KI“ – und verrät damit bereits die wichtigsten Features. Die Kamera verspricht einen starken Nachtmodus, der auch im Dunkeln noch realistische Farben liefern soll. Ob das mit F1.0-Blende und 1/1,2-Zoll-Sensor klappt und was hinter dem „KI“ steckt, lest Ihr im NextPit-Hands-on.

Die Installation der Annke NC800 am gewünschten Einsatzort ist unkompliziert. Die Kamera kommt vormontiert mit einem Fuß, der sich mit drei Schrauben an der Wand befestigen lässt. Passende Schrauben und Dübel liefert der Hersteller mit. Zum präzisen Ausrichten der Kamera gibt es ein solides Scharnier, das über eine äußerst solide Feststellschraube arretierbar ist. Das Scharnier selbst ist auf beiden Seiten noch einmal dreh- und arretierbar gelagert. Ihr habt damit alle erforderlichen Freiheitsgrade, um die Kamera präzise auszurichten.

Die Annke NC800 kommt in einem äußerst soliden Metallgehäuse, das nach IP67 zertifiziert ist. Um Unwetter aller Art braucht Ihr Euch also keine Gedanken zu machen – die Kamera überstünde im Ernstfall sogar ein 30-minütiges Tauchbad in einem Meter Wassertiefe. Allerdings fällt der Wasserschutz vor der Linse recht kurz aus. Bei starkem Sturm und exponierter Lage kann es also durchaus passieren, dass Wassertopfen aufs Objektiv gelangen und Ihr putzen müsst. Der vom Hersteller freigegebene Temperaturbereich reicht von -30 bis 60 Grad Celsius.

Software und Plattformen

Das Einrichten der Annke NC800 klappt mit Hilfe des Netzwerk-Videorekorders (NVR) zunächst schnell und unkompliziert. Nachdem ich nicht an einem Ort gleichzeitig Bildschirm und Ethernet-Kabel zur Verfügung hatte, habe ich zunächst den Annke-NVR per HDMI an den Fernseher im Wohnzimmer eingestöpselt. Fünf Minuten später hatte ich einen lokalen Account eingerichtet und das Bild der per Ethernet-Kabel angesteckten Kamera auf dem TV.

Ein Einschub an dieser Stelle: Wenn Ihr beim Einrichten der Kamera die Verschlüsselung aktiviert, dann funktioniert der Alexa-Skill nicht mehr. Ihr müsst also Komfort gegen Sicherheit aufwiegen. Mit dem Annke-Alexa-Skill könnt Ihr beispielsweise das Bild der Überwachungskamera per Sprachbefehl auf einen Echo Show, Echo Spot oder Euren Fire TV holen.

Nach dem Setup am Fernseher habe ich den Netzwerk-Rekorder zum Router getragen und dort eingesteckt sowie mit der Kamera verbunden. In der "Annke Vision"-App konnte ich anschließend die Verbindung zum Netzwerk-Videorekorder herstellen. Habt Ihr die Verschlüsselung aktiviert, dann benötigt Ihr dafür einen Verifizierungscode, der zuvor beim Account-Setup am Fernseher eingeblendet war. Schreibt Euch die Codes am besten beim Einrichten auf oder fotografiert sie ab.

Die Benachrichtigungen zu aktivieren, hat erst nach einiger Zeit funktioniert. Aber einmal eingerichtet, gab es keine Probleme mehr. Die Notifications kamen zuverlässig nur dann, wenn eine Person im Bild zu sehen war. Und auch die Aufzeichnungen rund um die Alarme sind übersichtlich abgespeichert. / © NextPit

Aus irgendeinem Grund war in der App zunächst kein Kamerabild sichtbar – und wenige Stunden später dann auf einmal doch, ohne dass ich etwas geändert hätte. Annke zufolge könnte hierfür ein lokales Netzwerkproblem verantwortlich sein. In naher Zukunft soll die Verbindung zwischen NVR und Smartphone-App durch eine Umstellung auf eine P2P-Verbindung stabiler werden.

Ein ganz ähnliches Problem hatte ich auch beim Aktivieren der Notifications auf dem Smartphone, wenn die Kamera eine Person oder ein Auto erkennt. Erst gab es Fehlermeldungen, eine Stunde später funktionierte das Einrichten dann plötzlich. Auch dieser Schluckauf sollte nach dem Umstellen der Verbindung nicht mehr auftreten. Sowohl die Übertragung des Kamerabilds als auch die Notifications funktionierten nach den initialen Schwierigkeiten während des gesamten Testzeitraums zuverlässig.

Ihr könnt übrigens nicht nur über den Netzwerk-Videorekorder oder per Smartphone-App auf die NC800 zugreifen, sondern auch über eine Mac- und diverse Windows-Anwendungen. Und auch per Browser geht's – wollt Ihr allerdings den H.265-Codec nutzen, gibt es noch ein paar Kompatibilitätsprobleme. Ohne Plugin können Browser nämlich keine H.265-Streams abspielen, und die dafür erforderliche Extension gibt es derzeit nur für den Internet Explorer. Annke will ein Plugin für andere Browser aber nachliefern.

Die Desktop-Software (hier: Mac-Version, links) und das Webinterface (rechts oben) sehen wenig schick aus, bieten dafür unfassbar viele Einstellungsmöglichkeiten. Die App (hier: iOS, rechts unten) ist moderner und aufgeräumter, bietet allerdings auch weniger Funktionsumfang. / © NextPit

Die Konfigurationsmöglichkeiten im Annke-Universum würden den Rahmen dieses Hands-ons sprengen. Neben Menschen- und Autoerkennung inklusive Zonenmarkierung gibt es auch eine Modifikationserkennung des Videosignals, Support für diverse Systeme zum Akzeptieren und Weiterleiten von Alarmen (z. B. ONVIF), Push- und E-Mail-Benachrichtigungen sowie unendlich viele Netzwerkeinstellungen für alle nur erdenklichen Netzwerkszenarien. Das System ist unglaublich flexibel, wird aber zumindest im Browser und der Desktop-Software für Einsteiger schnell extrem komplex.