Apple iOS 16.4 RC: So installiert Ihr das Update auf Euer iPhone

Apples iOS 16.4 ist einem öffentlichen Release einen Schritt näher gekommen. Apple verschickt jetzt iOS 16.4 RC (Release Candidate) an Entwickler:innen und Beta-Tester:innen. Wenn es keine nennenswerten Bugs oder Probleme mit dem RC-Build gibt, dann sollte die öffentliche Version bereits am kommenden Wochenende auf kompatiblen iPhone-Modellen erscheinen. Hier erfahrt Ihr, was Ihr von dem nächsten großen Software-Upgrade von Apple zu erwarten habt und wie Ihr es – wenn gewünscht – Euch installieren könnt.

Was ist neu in iOS 16.4 RC?

Das iOS-16.4-RC-Build sollte mit dem endgültigen iOS-16.4-Build identisch sein. Ihr könnt also davon ausgehen, dass die Funktionen und Änderungen in dieser Firmware mit dem finalen Release ebenfalls identisch sind. Was in dieser Version neu ist und in früheren Betas nicht zu finden war, ist die Sprachisolierung, die bei normalen Sprachanrufen und FaceTime aktiviert werden kann.

Die auffälligste Neuerung ist die Geräuschunterdrückung, auch bekannt als Sprachisolierung. Diese kann in den Mikrofon-Einstellungen im Kontrollzentrum gefunden und aktiviert werden, wenn Ihr mit dem Handy oder FaceTime telefoniert. Die anderen Optionen sind Standard und breit gefächert.

Der Rest sind bekannte Ergänzungen wie neue Emojis und die Unterstützung von Benachrichtigungen für Web-Apps auf dem Startbildschirm. Abgesehen von der neuen Apple Music Classical App gibt es auch Verbesserungen bei Apple Music und Podcast. Die Bücher-App erhält eine neue Animation zum Umblättern der Seiten, während Widgets jetzt das Verfolgen direkt auf dem Sperrbildschirm unterstützen.

Neue Emoji-Zeichen und Variationen in iOS 16.4 / © Apple, Edit by NextPit

Was die Barrierefreiheit angeht, so wird die Sprachsteuerung auch in den App-Karten und Wetter eingeführt. Außerdem werden Stroboskopeffekte in Videos reduziert, wenn Ihr in den Bewegungseinstellungen die Option "Licht dimmen" einschaltest. Und in Fotos werden doppelte Bilder erkannt, auch wenn sie mit anderen iCloud-Nutzern geteilt werden.

Speziell für Nutzer des Apple iPhone 14 (Test) und iPhone 14 Pro (Test) wurde die Sturzerkennung weiter optimiert. Es wurde bereits berichtet, dass Hochgeschwindigkeitssportarten wie Skifahren und Snowboarden zu einer Fehlauslösung der genannten Funktion führen können. Apple hat nicht erwähnt, wie es die Funktion verbessert, die einen neuen Sensor für hohe G-Kräfte verwendet, um Stürze zu erkennen.

Affiliate Angebot Apple iPhone 13 Mini Zur Geräte-Datenbank

Wie installiert Ihr das Update auf Eurem iPhone?

Diejenigen, die sich für das Beta-Programm von Apple angemeldet haben, können den Release Candidate bereits über die Softwareaktualisierung im allgemeinen Bereich der Einstellungen auf ihrem iPhone installieren. Welche Apple iPhone Modelle unterstützt werden, könnt ihr in unserem iOS 16 Leitfaden nachlesen.

Habt Ihr vor, auf iOS 16.4 RC zu aktualisieren? Auf welchem iPhone-Modell werdet Ihr es installieren? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit.