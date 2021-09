Apple stellt iPhone 13 vor: So verfolgt Ihr die Keynote im Live-Stream

Am 14. September um 19 Uhr wird Apple das iPhone 13 vorstellen. Moment mal ... das ist ja heute! Per Live-Stream im Internet könnt Ihr die neueste Keynote aus dem Steve Jobs Theater in Cupertino verfolgen. NextPit bringt Euch direkt zum richtigen Video.

iPhone 13 und weitere Apple-Produkte werden am 14. September um 13 Uhr im Live-Stream vorgestellt

Video nicht mehr nur exklusiv auf Apple-Geräten, sondern auch auf YouTube verfügbar

NextPit fasst Euch während es Videos alle wichtigen Informationen zusammen