Die Europäische Kommission hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie Apples Zusagen akzeptiert, die Near Field Communication (NFC)-Technologie in seinen iPhones zu öffnen. Diese Entscheidung wurde nach einer langwierigen Untersuchung getroffen, die 2020 eingeleitet und in der Apple vorgeworfen wurde, den Zugang von Drittanbietern zu dieser wichtigen iPhone-Funktion für mobile Zahlungen und Geldbörsen zu blockieren.