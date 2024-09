Mit der Veröffentlichung von watchOS 11 erhielt Apple auch die Genehmigung der FDA für eine neue Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe. Apple erklärte nun auch, wie die Funktion auf der Apple Watch funktioniert, was der deutlich interessantere Teil ist.

Die Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe in watchOS 11 verfolgt ein ähnliches Ziel wie bei anderen Wearables, z. B. bei der Galaxy Watch Ultra von Samsung (Test): Sie soll mögliche Anzeichen von Schlafapnoe überwachen und erkennen. Die Technologie dahinter ist jedoch von Gerät zu Gerät unterschiedlich.

Wie die Apple Watch Schlafapnoe erkennt

Apples Schlafapnoe-Erkennung basiert auf Bewegungssensoren und künstlicher Intelligenz. Die Apple Watch nutzt ihren Beschleunigungsmesser, um die Körperbewegungen während des Schlafs zu erfassen. Diese Bewegungen werden in Werte für "Atemstörungen" umgewandelt, die helfen, eine mögliche Schlafapnoe zu erkennen.

Apple hat diese Funktion 30 Tage lang mit einer Gruppe von Erwachsenen getestet und die Daten der Uhr mit den Ergebnissen herkömmlicher Schlafapnoe-Überwachungsgeräte verglichen. Dies bestätigte, dass die Apple Watch in der Lage ist, Atemstörungen im Schlaf zu erkennen.

Die Schlafapnoe-Vordiagnose basiert auf den Werten der Atemstörungen in der Health-App. / © Apple

Wenn die Apple Watch hohe oder abnormale Atemstörungen feststellt, benachrichtigt sie die Nutzer:innen in der Health-App und warnt sie vor einem möglichen Risiko einer mittelschweren bis schweren Schlafapnoe. Die Nutzer/innen können diese Daten in der App auch in einem grafischen Format sehen.

Denkt dran, dass diese Funktion nur zur Vorab-Diagnose dient. Sie ist nicht dazu gedacht, eine offizielle Diagnose oder Behandlung für diejenigen zu ersetzen, bei denen bereits eine Schlafapnoe diagnostiziert wurde.

Schlafapnoe ist eine Erkrankung, bei der die Atmung während des Schlafs wiederholt einsetzt und aussetzt. Sie wird mit anderen ernsthaften Gesundheitsstörungen wie Bluthochdruck, Schlaganfall und Herzinfarkt in Verbindung gebracht.

Welche Apple-Watch-Modelle unterstützen die Erkennung von Schlafapnoe?

Die Schlafapnoe-Funktion ist auf der Apple Watch 9 (Test) und der Watch Ultra 2 (Test) mit watchOS 11 verfügbar. Allerdings müsst Ihr das Schlaftracking aktivieren und mehrere Schlafsessions absolvieren, bevor die Funktion ein Muster in den Atemstörungen erkennen kann.

Die kommende Watch Series 10 wird ab Freitag, dem 20. September, ausgeliefert und mit watchOS 11 vorinstalliert sein.

Was denkt Ihr über Apples neue Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe? Habt Ihr vor, die Watch 10 deswegen zu kaufen? Lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen.