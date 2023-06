Aqara G4: Video-Türklingel mit Top-Bewertungen so günstig wie nie

Mit den "Alza-Days" findet Ihr beim Online-Händler gerade zahlreiche Produkte deutlich günstiger, wenn Ihr einen Gutscheincode nutzt. Vor allem der Deal rund um die Aqara Smart Video Doorbell ist mit einem Preis von 84,72 Euro super spannend. In diesem Deal-Check verraten wir Euch alles rund um die smarte Türklingel und auch, warum sich das Angebot gerade so lohnt.

Smarte Türklingeln sind schon lange fester Bestandteil in vielen Smart Homes. Mit verschiedenen Funktionen wie einer Personenerkennung oder Videoaufzeichnung wisst Ihr immer, was vor Eurer Haustür passiert und könnt direkt mit Eurem Besuch sprechen oder eventuelle Paketdiebe aufnehmen. Im März veröffentlichte Aqara mit der G4 die erste eigene Video-Türklingel und genau diese bekommt Ihr jetzt zum Top-Preis bei Alza.

Die Aqara G4 setzt auf HD-Videoaufzeichnungen und verfügt über Personenerkennung und einen ereignisbasierten Cloud-Speicher für bis zu sieben Tage. Dieser lässt sich durch eine microSD-Karte auf bis zu 512 GB erweitern. Die smarte Türklingel ist dabei nicht nur mit Amazon Alexa oder dem Google Assistenten kompatibel, sondern auch mit dem Apple HomeKit. Zusätzlich könnt Ihr IFTTT-Protokolle erstellen und dank WiFI-Funktion ist eine Einbindung in Euer Heim-Netzwerk ebenfalls kein Problem.

Der Repeater der G4 ist kompakt und gleicht einem kleinen Lautsprecher. / © NextPit

Im Paket ist zudem ein Klingel-Repeater enthalten, der Alarm schlägt, sollte jemand in Eure Wohnung eindringen wollen. In unserem Test zur Aqara G4 verrät Euch mein Kollege Thomas alles, was Ihr über die Türklingel wissen müsst und auch, worauf Ihr bei der Einbindung in Euer Heim-Netzwerk achten solltet.

Darum lohnt sich das Aqara-Angebot bei Alza

Eine Video-Türklingel (zur Bestenliste), die mit Apple HomeKit kompatibel ist, kostet Euch in der Regel deutlich mehr. Auch hier gilt, dass Ihr normalerweise 119 Euro auf den Tisch legen müsst. Mit einem Angebot von 84,72 Euro erreicht Alza einen Tiefstpreis für das Gadget. Der nächstbeste Preis liegt derzeit bei 101,32 Euro und somit noch einmal deutlich höher.

Der große Vergleich: In unserer Aqara-Übersicht findet Ihr alle wichtigen Infos zum Hersteller!

Achtet allerdings darauf, dass Ihr auf der Produktseite zunächst einen deutlich höheren Preis angezeigt bekommt. Damit Ihr den Aktionspreis seht, müsst Ihr den Code "ALZADAYS20DE" im Warenkorb eingeben und schon spart Ihr massig Geld. Seid Ihr also auf der Suche nach einer guten, hochwertigen Video-Türklingel, bei der auch die App wirklich überzeugen kann, solltet Ihr hier definitiv zuschlagen.

tl;dr:

Aqara G4 zum Bestpreis bei Alza erhältlich

Kompatibel mit Apple HomeKit Video Secure

Angebote gelten nur bis zum 19. Juni

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits Produkte von Aqara in Eurem Smart Home? Lasst es uns wissen!