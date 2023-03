Apple AirPods Kaufberatung: Welche AirPods solltet Ihr 2023 kaufen?

Wenn Ihr vorhabt, Apple AirPods zu kaufen, solltet Ihr wissen, dass die Auswahl überschaubar ist. Am günstigsten sind die Non-Pro AirPods, bestehend aus den AirPods 2 und den AirPods 3. Die meisten Funktionen gibt es bei den AirPods Pro 2, die erst Ende letzten Jahres auf den Markt kamen. Die AirPods Max schließlich sind mit ihrem klassischen Over-Ear-Design die teuersten Kopfhörer von Apple.

Aufgrund des geschlossenen Apple-Ökosystems braucht Ihr ein iPhone oder kompatible Apple-Hardware, um alle Funktionen der AirPods nutzen zu können, für die Ihr Euch entscheidet. Die Kopplung mit Android- oder Windows-Geräten würde zwar funktionieren, aber Ihr könnt dann keine Einstellungen vornehmen oder OTA-Software-Updates installieren.

Welche AirPods sind die besten?

Standard-In-Ears Pro In-Ears Over-Ears Produkt Apple AirPods 2 Apple AirPods 3 Apple AirPods Pro 2 Apple AirPods Max Bild Abmessungen HWD: 1.59x0.65x0.71 in (40.5x16.5x18 mm) HWD: 30,79x18,26x19,21 mm (1,21x0,72x0,76 Zoll) HWD: 30,9x21,8x24 mm (1,22x0,86x0,94 Zoll) HWD: 187,3x168,6x83,4 mm (7,37x6,64x3,28 Zoll) Gewicht 4 g (0,14 oz) 0,15 oz (4,28 g) 0,19 oz (5,3 g) 384,8 g (13,6 oz) IP-Bewertung - IPX4 (inkl. Ladekoffer) IPX4 (inkl. Ladeetui) - Chip Apple H1 Apfel H1 Apfel H2 Apple H1 (jede Ohrmuschel) Treiber - - Hochexcursion Dynamisch Verstärker - Dynamischer Verstärker Dynamischer Verstärker - Mikrofone Dual Dual + Einwärts Dual + Einwärts 9 Mikrofone (8 für ANC) Sensoren Optisch

Beschleunigungssensor

Hautdetektion

Beschleunigungssensor

Skin-detect

Beschleunigungssensor

Gehäuseerfassung

Optisch

Position

Beschleunigungssensor





Audio-Funktionen - Spatial Audio mit Kopfverfolgung

Adaptiver EQ

ANC

Spatial Audio mit Headtracking

Anpassungsfähiger EQ

Druckentlastungssystem





Spatial Audio mit Kopfverfolgung Bedienelemente Doppeltippen / Siri Drucksensor / Siri Eingebaute Touch-Bedienelemente / Siri Digitale Krone / Siri Akku Bis zu 24 Stunden mit Hülle Bis zu 30 Stunden mit Etui Bis zu 30 Stunden mit Etui Bis zu 20 Stunden Bewertung Noch nicht bewertet Noch nicht bewertet Noch nicht bewertet Noch nicht bewertet Angebote* Preis prüfen Preis prüfen Preis prüfen Preis prüfen

Apple AirPods 2: Die günstigsten In-Ear-Kopfhörer

Die AirPods der 2. Generation sind die betagtesten In-Ears, die Apple aktuell verkauft. Aber im Vergleich zu den AirPods 3 fehlen den älteren Kopfhörern eine Handvoll Funktionen, wie z. B. Spatial Audio und Adaptive EQ, das solltet Ihr berücksichtigen.

Was das Design angeht, so haben die AirPods 2 ein ikonisches Design mit langem Stiel, bekannt durch die ersten AirPods von Apple. Sie werden mit nicht verstellbaren Ohrstöpseln geliefert. Die Steuerung des Tracks oder die Beantwortung von Anrufen erfolgt über Siri oder die Doppeltipp-Funktion, so dass Ihr die meiste Zeit mit den Bildschirm-Bedienelementen auf eurem iPhone oder dem angeschlossenen Mobiltelefon herumfummeln müsst.

In-Ears mit ANC: Die besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung im Jahr 2023

Die AirPods 2 haben ein ikonisches Design mit langem Stiel. / © NextPit

Außerdem verfügt das Set über Apples H1-Chip und Bluetooth 5.0-Konnektivität, beides findet sich auch in den neueren AirPods. Für die notwendigen Sprachanrufe sind zwei Mikrofone zuständig. Die Akkulaufzeit der Einsteiger-Ohrhörer ist mit bis zu 24 Stunden Gesamtlaufzeit bei Verwendung der Ladehülle eher bescheiden.

Apple AirPods 3: Apples dritte Generation der AirPods

Auch hier fehlt noch die Geräuschunterdrückung, aber Apple hat den AirPods 3 davon ab beim Release 2021 dringend benötigte Upgrades verpasst. Die AirPods der 3. Generation bieten Spatial Audio mit Head Tracking, ein nach innen gerichtetes Mikrofon und einen adaptiven Equalizer. Der H1-Audio-Chip ist unverändert, wobei Apple behauptet, dass die Übertragung und die Leistung durch den speziellen Treiber und Verstärker verbessert wurden.

Leider verfügen die Apple AirPods 3 noch nicht über eine Geräuschunterdrückung. / © Dontree / Adobe Stock

Das Gesamtdesign wurde mit einem kürzeren und weniger auffälligen Stiel verfeinert. Die AirPods haben zwar keine eingebauten Steuerelemente, dafür aber einen Drucksensor, der zusätzlich zur Siri-Sprachsteuerung bis zu vier Gesten unterstützt. Auf jeder Seite gibt es einen Hauterkennungssensor und die AirPods sind nach IPX4 wasserdicht, wobei auch das Ladegehäuse geschützt ist.

Der Akku der AirPods 3 hält ein bisschen länger als der der AirPods 2. Bis zu 30 Stunden Wiedergabe mit der Ladehülle zwischen den Ladevorgängen. Es gibt auch eine MagSafe-Version des Gehäuses für kabelloses Laden.

Apple AirPods Pro 2: Kopfhörer mit vielen Funktionen

Ganze drei Jahre hat es gedauert, die AirPods Pro aufzufrischen. Apple stellte die AirPods Pro 2 im September 2022 zusammen mit der iPhone-14-Serie vor. Die Verbesserungen konzentrierten sich auf Verbesserungen unter der Haube mit einem aktualisierten Audiotreiber und einem Verstärker, der laut Apple für eine "außergewöhnliche Klangqualität" sorgt.

Wenn es darum geht, Außengeräusche zu unterdrücken, sind die AirPods Pro 2 die einzigen Apple In-Ears im Sortiment, die das beherrschen. Apple hat die Geräuschunterdrückung der Premium-Ohrhörer durch den Einbau eines neuen H2-Chips verbessert. Der Pegel ist jetzt doppelt so hoch wie bei den ursprünglichen AirPods Pro. Gleichzeitig können die Nutzer:innen den adaptiven Transparenzmodus nutzen, um beim Hören den nötigen Raumklang zu erzeugen.

Optisch hat sich an der zweiten Generation der AirPods Pro nichts geändert. / © photoschmidt / Adobe Stock

Äußerlich hat sich am Design wenig geändert. Willkommen sind jedoch die austauschbaren Ohrstöpsel und die integrierten Touch-Bedienelemente, mit denen sich die Lautstärke direkt an den AirPods Pro 2 einstellen lässt. Außerdem wurde jedem Ohrstöpsel ein Belüftungssystem hinzugefügt, das den Druck für eine bessere Klangqualität optimiert.

Der Akku wurde stark verbessert und bietet zusammen mit der Hülle eine vergleichbare Laufzeit von 30 Stunden. Ein netter Trick von Apple ist ein eingebauter Lautsprecher, der bei verschiedenen Benachrichtigungen oder bei der Suche über die "Find My App"-Töne abgibt.

Apple AirPods Max: Premium Over-Ear AirPods

Die einzigen Over-Ear-Kopfhörer von Apple sind die AirPods Max. Diese wurden im Dezember 2020 veröffentlicht und es gibt keine Anzeichen dafür, dass Apple bereit ist, den Nachfolger, die AirPods Max 2, anzukündigen. Daher sind die aktuellen Over-Ears eine Überlegung wert, vor allem zu einem reduzierten Preis.

Neben dem räumlichen Klang haben die geräuschunterdrückenden Ohrhörer noch einiges mehr zu bieten. Zunächst einmal treibt ein H1-Chip in Verbindung mit den angepassten Treibern den Kopfhörer an. Sowohl der Transparenzmodus als auch der adaptive Equalizer sind vorhanden. Insgesamt befinden sich neun Mikrofone im Inneren, von denen bis zu acht für ANC (Active Noise Cancellation) zuständig sind.

Die einzigen Over-Ear-Kopfhörer von Apple sind die AirPods Max. / © Masarik / Adobe Stock

Die Bluetooth-5.0-Konnektivität ist etwas veraltet und die Codecs sind trotz des hohen Preises auf AAC und SBC beschränkt. Das lässt hoffen dass die AirPods Max 2 in Zukunft einen leistungsfähigeren Codec und vielleicht auch eine höhere Akkulaufzeit als die derzeitigen 20 Stunden bieten.

Im Gegensatz zu den In-Ear-Modellen, die nur in einer weißen Farbe erhältlich sind, gibt es die AirPods Max in fünf Farben mit einem zweifarbigen Design für den Bügel und die Ohrmuscheln. Apple hat eine digitale Krone für umfangreiche Bedienelemente und eine eigenständige Taste zum Aktivieren oder Deaktivieren der ANC-Funktion integriert. Aber auch die leichte Form könnte dazu beitragen, sich die AirPods Max zulegen zu wollen.

Welche Apple AirPods Kopfhörer sind die richtigen für Euch?

Bevor wir in die Details des AirPods-Kaufs eintauchen, wollen wir zunächst fünf wichtige Faktoren nennen, die Ihr bei Eurer Entscheidungsfindung beachten solltet. Diese Überlegungen helfen Euch nicht nur dabei, die richtigen AirPods für Eure Bedürfnisse zu finden, sondern stellen auch sicher, dass Ihr die beste Klangqualität, den besten Komfort und die beste Funktionalität bekommt.

Indem Ihr jeden Aspekt genau unter die Lupe nehmt, z. B. die Over-Ear- oder In-Ear-Optionen, die intelligenten Funktionen, die Klangqualität, die ANC-Unterstützung und die Akkulaufzeit, könnt Ihr dann eine fundierte Entscheidung treffen und die perfekten AirPods finden.

Over-Ear vs. In-Ear: Over-Ear-Kopfhörer bieten eine bessere Geräuschdämmung und einen höheren Tragekomfort, während In-Ear-Modelle kompakter sind, aber auf Dauer weniger bequem sind. Die Akkulaufzeit der In-Ear-Modelle beträgt in der Regel 6-8 Stunden, daher solltet Ihr Euer Nutzungsverhalten analysieren. Intelligente Funktionen: Achtet auf Extras wie Spatial Audio bei den AirPods Max, die Euer Hörerlebnis verbessern, und seid offen für andere Funktionen, die Euer tägliches Hörverhalten verbessern könnten. Klangqualität: Höherpreisige Kopfhörer bieten in der Regel eine bessere Klangqualität. Achtet auf die Größe der Treiber, das Material, den Frequenzgang und die Unterstützung von Bluetooth-Codecs, um sicherzustellen, dass Ihr das Beste aus Eurer Investition herausholt. Aktive Geräuschunterdrückung (ANC): Die meisten Bluetooth-Kopfhörer bieten eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC), um Umgebungsgeräusche zu unterdrücken und ein intensiveres Klangerlebnis zu ermöglichen. Bei den einfachen AirPods fehlt ANC, sodass Ihr zum Pro-Modell greifen müsstet. Akkulaufzeit: Over-Ear-Modelle haben oft eine längere Akkulaufzeit als In-Ear-Modelle. Achtet darauf, dass die Akkulaufzeit Euren Anforderungen entspricht, und berücksichtigt Schnelllade- und Kabeloptionen.

Apple AirPods Pro vs. AirPods 2: Unterschiede bei Design, Preisklasse und Funktionen! / © Ben Miller / NextPit

Für alle, die nicht mehr ausgeben wollen als unbedingt notwendig, bieten die AirPods 2 für knapp 120 Euro immer noch ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit ihrem schnörkellosen Design sind sie auch die günstigste Art, Apple-Ohrhörer zu hören, auch wenn ANC und Spatial Audio fehlen.

Wenn Ihr Euch nach einem adaptiven EQ oder immersivem Klang durch Spatial Sound sehnt, könnt Ihr mit den AirPods 3 nichts falsch machen. Aber für den Preis von 199 Euro (mit MagSafe) blättert Ihr auch deutlich mehr auf den Tisch als für die AirPods der zweiten Generation.

Könnt Ihr ein paar Euro mehr lockermachen, sind die Apple AirPods Pro 2 für etwa 261 Euro die deutlich bessere Wahl. Wir sind der Meinung, dass das ANC und der neuere H2-Chip, die zu einer verbesserten Leistung führen, den Preisunterschied wert sind. Behaltet am besten unsere Deals im Auge, um hier möglicherweise einen AirPods-Schnapper zu machen.

Die AirPods Max sind eine vernünftige Wahl für eingefleischte Apple-Fans, die erstklassigen Sound bevorzugen und sich nicht an der geringen Akkulaufzeit stören. Außerdem sehen sie unter den High-End-Ohrhörern auf dem Markt am besten aus und sind besonders leicht. Behaltet jedoch im Hinterkopf, dass die kommende Max-Generation entweder in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 oder in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auf den Markt kommen dürfte.

Welche Apple AirPods sind Eurer Meinung nach die richtigen für Euch und Euer Budget? Zieht Ihr die kompakten Ohrstöpsel den unhandlichen Kopfhörern vor? Wir würden gerne Eure Meinung im Kommentarbereich hören.