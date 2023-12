Cannondale präsentiert Gravel-E-Bike Topstone Neo Carbon Lefty 3

Der US-Fahrradhersteller Cannondale hat sich einen hervorragenden Ruf für Renn-, Mountain- und E-Bikes mit besonders leichten Carbonrahmen gemacht. Und in diese Kerbe schlägt auch die jüngste Präsentation des Cannondale Topstone Neo Carbon Lefty 3. Der Hersteller hat sich aufgrund aufkeimender Beliebtheit für ein Gravelbike entschieden, welches sowohl für die Landstraße als auch Abseits der Strecke für die Schotterpiste geeignet ist.

Cannondale E-Bike mit Bosch-Motor und Carbonrahmen

Auch das Topstone Neo Carbon Lefty 3 von Cannondale ist ein kompromissloses Gravelbike. / © Cannondale | edit by nextpit

Wenn man eines mit dem US-Fahrradhersteller Cannondale in Verbindung bringt, dann echte Rennmaschinen mit dem Hang zur Einsparung jedes überflüssigen Gramms. So kommt auch das E-Bike Topstone Neo Carbon Lefty 3 mit einem Rahmen aus hochwertiger BallisTec-Carbonfaser und einer speziellen Lefty Oliver Vorderradgabel mit 30 mm Federweg. Die hochwertige Kingpin-Aufhängung ermöglicht dem Gravelbike nicht nur die schnelle Fahrt auf der Landstraße, sondern auch auf unebenen Gelände.

Cannondale verbaut einen Bosch Performance Line Speed Motor (UL 2849) mit 250 W und 85 Nm (45 km/h) in Kombination mit einem 500 Wh PowerTube-Akku im unteren Rahmen. Laut Hersteller sollen damit Entfernungen von 125 km mit nur einer Ladung möglich sein.

Mit dem 500-Wh-Akku kommt Ihr laut Hersteller 125 km. | edit by nextpit

Auch sonst hat das Cannondale Topstone Neo Carbon Lefty 3 nur Bauteile vom Feinsten verbaut. Dazu zählt die 11-Gang-Schaltung Shimano-GRX-812 in Kombination mit den Shimano-GRX-600-Schalthebeln. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen sind von Shimano (GRX). Der Preis ist allerdings ebenfalls sportlich: Im Heimatland möchte der US-Hersteller 6.500 US-Dollar für das in Schwarz und Neongelb lackierte E-Bike haben. Die Verfügbarkeit, als auch ein Preis in Euro, stand zum Redaktionsschluss nicht fest.

11-Gang-Schaltwerk, Schalthebel und Zahnräder aus der Shimano GRX-Serie. | edit by nextpit

Und wer von Euch gönnt sich ein derart teures E-Bike? Haltet Ihr die Preise schon für übertrieben oder geht das Eurer Meinung noch in Ordnung, für das, was das Bike verbaut hat. Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare und lasst uns diskutieren.