Hui, wieder einmal ist ein Apple-iPhone-Event vorbei! Natürlich mussten Fabi und Casi im nextpit-Podcast darüber sprechen. Heute geht es also um neue iPhones, alte AirPods und Smartwatches, um Apple Intelligence – und um neue wie alte Probleme, mit denen sich Apple herumplagt.

Bekanntlich bin ich ja eindeutig dem Android-Lager zuzuordnen. Dennoch erfasst mich auch immer diese positive Aufgeregtheit, wenn ein fettes Apple-Event ansteht. Irgendwie präsentieren die das halt immer echt stark, das halbe Netz ist ebenfalls aufgeregt und nicht zuletzt gibt es ja zumeist spannende Hardware zu bestaunen.

Gute iPhones, schlechte iPhones

Aber wie begeistert sind wir jetzt nach diesem Event? Ich will unseren Podcast nicht zu sehr spoilern, aber so viel sei verraten: Wir haben einige Schwierigkeiten mit der Veranstaltung, der Hardware und auch der vermuteten Strategie des Unternehmens aus Cupertino – aber nichtsdestotrotz ist natürlich wirklich kein einziges der neuen iPhone-16-Geräte ein schlechtes Smartphone. Jedes neue iPhone ist besser als sein Vorgänger und damit das beste iPhone, das es je zu kaufen gab.

... aber dennoch bleibt ein Beigeschmack, der mit der Art der Produktpflege zu tun hat, mit der ganzen Struktur der Präsentation – und leider auch mit dem superwichtigen Thema Apple Intelligence.

Wenn Ihr damit umgehen könnt, dass Apple in dieser Podcast-Episode der Casa Casi auch ein wenig sein Fett abbekommt: ganz viel Spaß mit der neuen Folge! Könnt Ihr das nicht so gut? Dann wünschen wir Euch natürlich ebenfalls ganz viel Spaß mit der neuen Folge – was dachtet Ihr denn? ;)

Show Notes

Wir wollen Euer Feedback! Diskutiert mit uns unter diesem Beitrag und verratet uns Eure Meinung. Wir freuen uns auf Eure Reaktionen, auf Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge und natürlich auch auf spannende Themenvorschläge.