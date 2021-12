Casa Casi 36: Hass, Hetze, Verschwörungstheorien – tut was gegen Telegram!

Friede, Freude, Eierkuchen? Am Arsch! Obwohl wir auf den vierten Advent zurauschen, geht es in der aktuellen Folge unseres verträumten NextPit-Podcasts heute wenig besinnlich zu. Zu unappetitlich ist das Thema, denn wir müssen heute über Telegram reden.

Dabei geht es nicht um all das, was den äußerst beliebten Messenger grundsätzlich ausmacht. Wir haben in vielen Artikeln die Vorzüge und Funktionen des Messaging-Dienstes beschrieben und haben ihn auch selbst im Einsatz. Wir wollen Telegram also nicht seine Vielseitigkeit und seinen Funktionsreichtum absprechen.

Sündenpfuhl Telegram

Nein, wenn wir heute über Telegram reden, geht es nicht um tolle Funktionen und fancy Sticker, sondern um die Menschen, die sich dort zusammenrotten. Und nein, auch der Kaninchenzüchterverein ist damit nicht gemeint, oder Eure Urlaubs-Gruppe, in der Ihr Euren Trip organisiert. Wir wollen über die Art von Content reden, die auf keiner Plattform dieser Welt zulässig sein dürfte.

Auf Telegram wird gehasst, gehetzt, diskreditiert, verleumdet und diffamiert. "Querdenkende" organisieren sich dort ebenso wie Reichsbürger:innen und stramm Rechtsradikale. Die Schnittmenge dieser Gruppen soll dabei heute nicht unser Thema sein. Wir wollen auch nicht über Menschen reden, die mit so einigen Entscheidungen der hiesigen Politiker:innen nicht einverstanden sind, oder sich angesichts der Impfungen unwohl fühlen.

Es geht ganz konkret um den Teil der Bevölkerung, der dort eigentlich Unsagbares von sich gibt. In bis zu 200.000 Personen großen Gruppen darf dort nach Herzenslaune rassistisch gehetzt werden. Ebenso dürfen Regierende, Andersdenkende und alle anderen beschimpft, beleidigt und bedroht werden. Zuletzt häuften sich immer häufiger Meldungen, dass dort konkret Mordpläne gegen deutsche Politiker:innen geschmiedet würden.

Zuletzt berichtete das ZDF-Magazin Frontal über solche Planungen und sorgte damit für sehr viel Aufmerksamkeit. Im Nachgang fand sogar eine Razzia statt, bei der u.a. Waffen wie Armbrüste sichergestellt wurden!

Was tun gegen diese Entwicklung?

Fabi und ich haben heute nicht nur darüber geredet, dass diese Arschlöcher (Pardon my French) sich dort wie die letzten Menschen benehmen. Sondern uns auch die Frage gestellt, wie man diesem Wildwuchs auf Telegram Einhalt gebieten kann. Problem: Aus Russland hat sich der Gründe auf den Weg nach Dubai begeben, wo die Plattform nun angeblich ihren Sitz haben soll.

Jede Bitte, die eigene Plattform von justiziablen Inhalten zu befreien, laufen komplett ins Leere. Die deutsche Regierung hat mehrfach bei Telegram angeklopft, Antworten gibt es keine einzige. Selbst das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hilft uns hier nicht weiter, denn dazu müssten wir erst einmal klären, ob Telegram nun als Social Network verstanden werden muss, oder eben nur als Messenger.

Wichtig ist, dass wir unterscheiden zwischen dem Löwenanteil der mehr als 500 Millionen Nutzer:innen, die dort einfach nur ihre private Kommunikation abwickeln – und denjenigen, die dort tatsächlich Gewaltdelikte fordern und planen, Völker verhetzen und vieles mehr. Das macht es so schwierig, einfach zu fordern, dass man den ganzen Bums in Deutschland schlicht sperrt. Aber irgendwas muss definitiv passieren und ich fürchte fast, dass Fabi und ich da heute ähnlich ratlos waren wie die deutsche Regierung.

Möglicherweise müsste man woanders vorstellig werden und beispielsweise bei Google und Apple anklopfen und diese beiden Konzerne bitten, Telegram notfalls aus den App-Stores zu verbannen. Aber würden sich diese drauf einlassen? Und würde es wirklich helfen? Auch hier besteht dann wieder die Gefahr, dass sich diese Leute einfach woanders organisieren und das möglicherweise an einem Ort, der noch schwieriger zu greifen ist als Telegram.

Ja, natürlich gibt es auch ungefährliche Gruppen auf Telegram / © BongkarnGraphic / Shutterstock.com

Einen Appell würde ich auch gerne an jeden von Euch richten: Wir alle können dazu beitragen, dass der Ton ein etwas anderer wird in den sozialen Medien. Wir müssen aufhören, jeden mit anderer Meinung verbal anzugehen oder lächerlich machen zu wollen. Aber vielleicht sollten wir auch aufhören, vermeintlich witzige Ergüsse aus solchen Gruppen zu teilen.

Klar, wir schütteln den Kopf, wenn wir den Quatsch lesen, den Naidoo, Hildmann oder Wendler von sich geben. Wir sorgen mitunter eben auch dafür, dass wir dazu beitragen, dass in deren Gruppen über 100.000 Menschen mitlesen. Das rafft doch ein Michael Wendler nicht, dass da 95 Prozent seiner "Leser:innen" sich über das kaputtlachen, was der da raushaut.

Ihr seht, es ist ein schwieriges Thema und eins, welches uns vermutlich noch länger beschäftigen wird. Wie steht Ihr denn dazu? Was glaubt Ihr, was Deutschland, oder die EU oder generell die Nationen dieser Welt unternehmen müssten? Oder glaubt Ihr gar, dass man die Dinge so laufen lassen sollte? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich diskutiere dort gerne mit Euch, wie man dieses Problem unter Kontrolle bekommen kann.

Wir hoffen natürlich, dass Ihr dennoch gern zuhört und uns auch weiterhin die Treue haltet, auch wenn es mal weniger lustig zugeht im Podcast – manche Themen sorgen halt auch bei uns dafür, dass uns das Lachen im Halse steckenbleibt. Diskutiert also gerne mit uns hier unterm Beitrag oder in den sozialen Medien. Verbreitet unseren Podcast, bewertet ihn und spart auch nicht mit Kritik und Vorschlägen, so Ihr denn welche habt. Wir freuen uns über Euer Feedback und versprechen jetzt schon mal, dass es nächste Woche wieder lustiger zugeht.