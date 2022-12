Casa Casi 81: Der wahrscheinlich schlechteste Podcast aller Zeiten

Puh, das ist wirklich eine sehr bemerkenswerte Folge geworden. Wir hatten uns überlegt, dass wir in den normalen Episoden ja stets aufpassen müssen, dass wir nicht zu viel Smalltalk drin haben. Also wollten wir es krachen lassen und eine reine Smalltalk-Folge aufnehmen. Wie gut das komplett ohne Konzept funktioniert, könnt Ihr Euch in dieser Folge anhören:

Dabei hatten wir uns doch im Vorfeld so bemüht: Da Palle zeitlich sehr eingespannt war, blieb uns nur noch ein Slot: 12 Uhr mittags, Taiwanzeit. Das ist – genau – fünf Uhr morgens unserer Zeit. Fabi und ich schauten uns tief in die Augen und wussten sofort, ohne große Worte zu brauchen: Jau, das machen wir! Das sind wir unseren Zuhörer:innen, Palle, NextPit und der ganzen Welt einfach schuldig.

Das mit der Uhrzeit ist eigentlich sogar doppelt lustig, da Fabi beschlossen hatte, sich in der Silvester-Folge mit Glühwein amtlich einen anzuklingeln. Weniger lustig war dann, dass Fabi und ich da alleine saßen um fünf Uhr morgens. Etwa 11.000 Kilometer von Berlin entfernt hatte sich nämlich ein gewisser Sascha Pallenberg am Vorabend ein paar Getränke reingestellt. Nicht ein, oder zwei – nein, alle Getränke sollten es sein!

So kam es, dass Palle erst nachmittags in Taiwan wieder das Bewusstsein erlangte und ich also alleine dabei zusah, wie sich Fabi einen nach dem nächsten einschenkt. Aber keine Bange, Ihr bekommt Palle dennoch zu hören – wir haben seine Sprachnachricht an uns frecherweise einfach mal als "Bonustrack" drangehängt! ^^



Hört Euch also heute mal eine sagenhaft unstrukturierte und verpeilte Podcast-Folge an. Nachdem wir kürzlich uns noch selbst für den wahrscheinlich besten Podcast aller Zeiten auf die Schulter klopften, müssen wir heute konstatieren: Möglicherweise sind wir eine Episode lang heute einfach mal der wahrscheinlich schlechteste Podcast aller Zeiten. Wir haben's aber überstanden – hoffentlich geht es Euch ebenso!

Wir danken für Eure Treue über nun schon 81 Folgen und wünschen Euch, dass Ihr sensationell gut ins neue Jahr rutscht. 2023 wartet dann wieder die Casa Casi auf Euch – und dann wieder mit vernünftiger Struktur und auf dem gewohnten Niveau!

Casa Casi 81: Show Notes

Wir wollen Euer Feedback! Ihr könnt Euch auf WhatsApp, Signal und Threema mit Sprachnachrichten (und natürlich auch Textkommentaren) beteiligen. Wir freuen uns auf Eure Reaktionen, auf Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge und natürlich auch auf spannende Themenvorschläge. Hier ist unsere Telefonnummer und unsere Threema-ID für Euer Feedback: