Casa Casi 88: Microsofts KI-Suche ist nicht perfekt (wir auch nicht)

Pünktlich zur Biathlon-WM biegen Palle und ich mal flott in die Strafrunde ein: Mit einer Sonderausgabe der Casa Casi dreht der NextPit-Podcast eine Extrarunde. Grund? Wir haben die KI-Suche von Microsoft aber mal so richtig falsch eingeschätzt und ziehen das heute wieder gerade.

Okay, im Substack-Artikel spreche ich von der Ruder-WM anstelle von Biathlon – denn es ist nichts anderes als 20 Minuten Zurückrudern, was Ihr da in der heutigen Folge von uns zu hören bekommt. Wir haben da das, was Microsoft versprach und was von der Weltpresse unwidersprochen blieb, einfach für bare Münze genommen.

Das erinnert uns wieder einmal daran, dass wir immer achtsam zu sein haben, wie wir mit Informationen umgehen. Dabei bricht uns natürlich kein Zacken aus der Krone, wenn wir diesen Fehler dann auch öffentlich zugeben und dann jetzt mit einer kleinen Spezialfolge wieder glattziehen.

Drüben bei Substack findet Ihr alle Infos zum Drama und natürlich auch unsere neueste Podcast-Episode:

Die jüngste Episode der unendlichen Wir-ziehen-mit-dem-Podcast-um-Geschichte verrät uns, dass wir momentan zwei Accounts auf Spotify führen. Denkt daher bitte daran, dass Ihr dem richtigen folgt, also dem NextPit-Global-Account, der oben auch als Player eingebunden ist. Und wenn Ihr schon da seid, dann kennei ch hier ein paar schnuckelige Podcaster, die sich über eine 5-Sterne-Bewertung von Euch freuen!

Casa Casi 88: Show Notes

