Corona: Wollen wir wirklich zurück in unser Leben vor der Pandemie?

2020 war ein Katastrophen-Jahr in vielerlei Hinsicht. Auf dem Weg zurück in irgendeine Form der Normalität sollten wir allerdings nicht versuchen, alles auf Null zu stellen, sondern sollten die Dinge bewahren und ausbauen, die sich im letzten Jahr positiv verändert haben – Ihr wisst schon: Die Krise auch als Chance begreifen.

Tschüss, Corona-Jahr 2020 – Hallo, neues Corona-Jahr

Hosen runter: Wer hat alles am 31. Dezember um Mitternacht drei Kreuze gemacht, weil jetzt endlich dieses vermaledeite Jahr 2020 vorbei ist? Die Corona-Pandemie und alle mit ihr verbundenen Komplikationen und Hürden haben uns im letzten Jahr alles abverlangt und werden – Spoileralarm – uns auch dieses Jahr nochmal vor jede Menge Aufgaben stellen.

Stand jetzt sind etwas mehr als 260.000 Menschen in Deutschland geimpft worden, es ist also noch ein harter, steiniger Weg, bis wir dieses Virus in den Griff bekommen können und auch das nur unter der Voraussetzung, dass uns keine Überraschungen wie mutierte Viren Striche durch diverse Rechnungen machen. Wie im letzten Jahr werden wir also weiterhin lernen müssen, wie wir in einer so außergewöhnlichen Situation leben und arbeiten können und auch dieses Jahr werden wir uns den Moment herbeisehnen, in dem wir zurückkehren können in ein Keine-Pandemie-Leben.

Alles wieder auf Null? Bitte nicht!

Zurückkehren. Das ist in diesem Zusammenhang eigentlich ein gefährliches Wort, denn ich finde, dass es nichts Falscheres gibt, als sich exakt das Leben zurücksehnen zu wollen, welches wir vor der Pandemie geführt haben. Ja, na klar: Wir wollen wieder ohne Maske herumlaufen und ohne Einkaufswagen einkaufen gehen, wenn wir nur schnell ein Brot holen wollen. Wir wollen wieder reisen, wollen auf Konzerte gehen, liebe Menschen treffen und umarmen, wollen in Eisdielen sitzen und im Morgengrauen die Stammkneipe verlassen.

Diesen Teil der Normalität will ich natürlich nicht anzweifeln, aber ich möchte darauf hinaus, dass wir um Himmels Willen nicht all die positiven Entwicklungen wieder zurückdrehen, die es zweifellos auch gab. Ich weiß, wenn man darüber redet, welche positiven Effekte so ein weltweit grassierendes Virus hat, bringt einem das mitunter Beliebtheitswerte ein irgendwo zwischen Hitler und Diarrhoe. Deshalb möchte ich den Punkt auch gerne erklären: Es geht natürlich nicht darum, despektierlich über die Krise zu reden. Viele Menschen haben ihren Job verloren, gingen in Kurzarbeit, die Kultur- und Veranstaltungsbranche liegt brach, zu viele Menschen wurden räumlich von ihren Liebsten getrennt und erlagen schlimmstenfalls sogar dem Virus. Das ändert aber nichts daran, dass wir die (E-)Learnings aus 2020 nicht unter den Tisch kehren dürfen.

Nichts wäre nach der Pandemie schlimmer, als wenn man verzweifelt versuchen würde, den Vorher-Status wiederherstellen zu wollen. Wenn beispielsweise Arbeitgeber wieder drauf bestehen würden, dass Präsenz im Büro eine ständige Pflicht ist, obwohl sich das Homeoffice im letzten Jahr bewährt hat. Daher möchte ich auf ein paar Punkte eingehen, die bitte bleiben dürfen beziehungsweise weiter ausgebaut werden müssen in diesem Jahr.

Zuhause bleiben, zuhause arbeiten und lernen

Homeoffice bedeutet nicht, dass man von jetzt auf gleich ein Luxusleben führt, bei dem man in seinen bequemsten Klamotten von der Couch aus arbeitet, den Chef das ganze Jahr nicht sehen muss und alles entspannt ist. Auch "Remote Work" will organisiert sein und gerade, wenn man unter mangelndem Platz leidet und/oder nebenher noch seine Kinder beaufsichtigen muss, steht man plötzlich vor ganz neuen Aufgaben.

Aber – und das ist ein richtig fettes "Aber" – wir konnten sehen, wie schnell es plötzlich alles ging. Unzählige Arbeitgeber haben sich lange gegen das Arbeiten im Homeoffice gesträubt, obwohl es technisch auch schon vorher machbar gewesen wäre. Vielleicht, weil man befürchtete, dass die Angestellten nicht wirklich produktiv sein werden, oder weil man sich organisatorisch überfordert gefühlt hat bei diesem Wandel.

Mit integrierten Webcams in Smartphones und Notebooks lässt sich hervorragend Kontakt halten. / © NextPit

Jetzt sehen wir: Es geht, zumindest in sehr, sehr vielen Fällen. Fabien schrieb vor wenigen Tagen noch darüber, dass er an der Brandenburger Seenplatte sogar mindestens ebenso produktiv und effizient arbeiten konnte und als Bonus noch ein fettes Plus an Freiheit dazubekam. Genau das muss unser Learning sein: Es geht anders, Präsenz ist in vielen Fällen nicht notwendig und auch die Produktivität leidet in der Regel nicht unter dem Leben in der Isolation, sondern steigt eher noch.

Ähnliches gilt natürlich auch für diejenigen, die noch nicht arbeiten gehen, also Schüler und Studierende. Auch hier können wir feststellen, dass sich auf beiden Seiten bewegt werden muss: So wie beim Homeoffice sowohl Chef als auch Angestellte gefragt sind, gilt das beim Homeschooling oder E-Learning für Lehrer genau so wie für die Schüler. Hier wurden viele Schwachstellen offensichtlich, aber es gab eben auch viele Fortschritte zu beobachten, die uns helfen, die Digitalisierung voranzutreiben.

Besonders offensichtlich wird das, wenn wir diese Entwicklung global betrachten und auf Länder schauen, die technisch deutlich zurückliegen hinter westlichen Nationen. Dort ist der Wandel weg vom Präsenzunterricht nicht nur ein notwendiges Übel, sondern für sehr viele junge Menschen überhaupt erst der Zugang zu Bildung. Aus der Digitalisierung erwächst also sogar mehr Teilhabe und für viele weniger Privilegierte eine Chance auf ein besseres Leben. Mein Kollege Rahul beschreibt das in seinem sehr lesenswerten Artikel sehr ausführlich und spricht von einem regelrechten Bildungs-Boost.

Stichwort: Mobilität

Im Homeoffice funktionieren auf einmal viele Dinge, einfach weil sie irgendwie funktionieren müssen. Das ist ja oft so, dass man irgendwo ins kalte Wasser geschubst werden muss, um sich verändern zu können. Mag sein, dass das für unsere Mobilität ebenso gilt. Vor der Pandemie war es ein sehr zähes und vor allen Dingen erfolgsloses Ringen um eine moderne Form der Mobilität in Städten. Die von Autos dominierten Innenstädte sind ein Auslaufmodell, wie wir in vielen großen Metropolen wie Wien, Barcelona, Amsterdam, Kopenhagen und selbst London sehen. Alternative Fortbewegungsmittel – Fahrrad, Lastenräder, E-Scooter – bekommen mehr Gewicht und mehr Platz eingeräumt, öffentlicher Nahverkehr wird ausgebaut.