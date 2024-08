iPhone SE 4 (2025): Bekommt das günstigste iPhone Apple Intellingence?

Apple Intelligence ist die größte Neuerung bei den iPhones in diesem Jahr. Es wird erwartet, dass das gesamte iPhone-16-Line-up Apple Intelligence unterstützen wird, aber neben dem Line-up könnte Apple auch seinem iPhone SE der nächsten Generation eine große KI-Behandlung verpassen.

Mark Gurman von Bloomberg hat in seinem aktuellen Power On Newsletter geschrieben, dass das iPhone SE 4 wahrscheinlich mit Apple Intelligence ausgestattet sein wird, sobald es auf den Markt kommt. Nach dem letzten Gerücht könnte das nächste preisgünstige iPhone SE Anfang 2025 auf den Markt kommen und nicht erst Ende dieses Jahres.

Was könnte der Chipsatz von Apples nächstem iPhone SE sein?

Diese Entwicklung ist nicht nur überraschend, sondern deutet auch darauf hin, dass das nächste iPhone SE über leistungsstarke Innereien verfügen könnte, um diese breite Palette an neuen generativen KI-iPhone-Funktionen zu ermöglichen.

Wie wir alle wissen, benötigt die Apple-Intelligenz einen A17 Pro-Chip und mindestens 8 GB RAM, um auf iPhones zu laufen. Daher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das neue iPhone SE die Hardware mit dem iPhone 15 Pro (Test) oder mit dem iPhone 16-Modell teilen könnte, das den A18-Chipsatz verwenden wird.

Wir sehen das angebliche Apple iPhone SE 4 Design in vier Farben. / © concept_central

Zusätzlich zu den verbesserten technischen Details soll das iPhone SE 4 ein ähnliches Design wie das iPhone 14 (Test) haben, was eine radikale Abkehr vom iPhone SE (Test) wäre, das ein veraltetes Äußeres hatte. Außerdem soll es von einem LCD- auf ein breiteres und besseres AMOLED-Display umgestellt werden. Mit einer eingebauten Apple Intelligence könnte das iPhone SE 4 der lohnendste Einstieg in die Budget-iPhone-Reihe sein.

Um das iPhone SE 4 günstiger als die Standard-iPhones zu machen, könnte Apple jedoch Abstriche machen und es mit weniger leistungsfähigen Komponenten ausstatten, z. B. mit einem einzigen rückwärtigen Fotoapparat und einer geringeren Wasserdichtigkeit. Es ist jedoch noch nicht bekannt, wie viel das iPhone SE 2025 kosten wird oder ob es durch die zusätzliche Apple Intelligence und die Hardwareverbesserungen teurer sein wird als das aktuelle iPhone SE.

Was haltet Ihr davon, dass Apple die älteren Premium-iPhones nicht mit Apple Intelligence ausstattet und diese möglicherweise in das iPhone SE 4 integriert? Wir wollen Eure Meinung in den Kommentaren hören.