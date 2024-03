Der erste Neuralink-Patient spielte die ganze Nacht Civilization 6

Der US-Amerikaner Noland Arbaugh ist seit rund acht Jahren unterhalb der Schultern vollständig gelähmt und ist entsprechend in seiner Beweglichkeit und seinen Aktivitäten einschränkt. Das ist auch der Grund, warum er sich zum Einsetzen eines Neuralink-Implantats bereit erklärt hat. Die Operation verlief auch erfolgreich, vor knapp einer Woche hat Neuralink auch erstmals gezeigt, wie der 29-Jährige mit dem Biochip umgehen kann. Konkret zeigte ihn ein Video beim (digitalen) Schachspielen – doch das ist nicht alles.



Denn im Livestream verriet er auch, dass ihm das Neuralink-Implantat ermöglicht habe, die ganze Nacht einen Titel zu spielen, der seit Jahrzehnten Menschen um den Schlaf bringt: Civilization bzw. den sechsten Teil der berühmten Strategiereihe.

Neuralink was kind enough to open their doors for me to tour their headquarters a few weeks back. It was an amazing experience and a day I'll never forget. This was at a company wide meeting at the end of the day. Thank you to everyone who made this possible. Hope y'all enjoy!… pic.twitter.com/YNa2Jtjhnk