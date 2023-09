Die Apple Watch 9 und Watch 8 im Vergleich: Was ist neu und was nicht?

Apple Watch 9 vs. Apple Watch 8: Die wichtigsten Merkmale

Das 2023er Modell Das 2022er Modell Produkt Apple Watch 9 Apple Watch 8 Bild Farben Aluminium: Sternenlicht, Mitternacht, Silber, (PRODUKT)ROT und ein neues rosa Aluminiumgehäuse

Sternenlicht, Mitternacht, Silber, (PRODUKT)ROT und ein neues rosa Aluminiumgehäuse Edelstahl: Gold-, Silber- und Graphitgehäuse Aluminium : Mitternacht, Sternenlicht, Silber, Rot

: Mitternacht, Sternenlicht, Silber, Rot Edelstahl : Silber, Graphit, Gold, Space Black Größe 41 mm / 45 mm 41 mm / 45 mm Display Always-On Retina LTPO OLED-Display, bis zu 2000 Nits | Absenkung auf nur ein Nit Always-On Retina LTPO OLED-Display, bis zu 1000 Nits Langlebigkeit Muss noch bestätigt werden (Wasserdichtigkeit (50 Meter); IP6X Staubdichtigkeit) Wasserdicht (50 Meter); IP6X staubdicht Prozessor Apple S9 + U2-Chip (Ultra-Wideband) Apple S8 + U1-Chip (Ultra-Breitband) Sensoren Temperatur, Blutsauerstoff, EKG, Herzfrequenz, Kompass, ständig aktiver Höhenmesser, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, GPS/GNSS, Umgebungslicht Temperatur, Blutsauerstoff, EKG, Herzfrequenz, Kompass, permanenter Höhenmesser, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, GPS/GNSS, Umgebungslicht Sicherheitsfunktionen Sturzerkennung, Sturzerkennung, Lärmüberwachung, SOS-Notruf, internationaler Notruf Sturzerkennung, Sturzerkennung, Geräuschüberwachung, Notruf-SOS, internationaler Notruf Akkulaufzeit Bis zu 18 Stunden

36 Stunden im Energiesparmodus Bis zu 18 Stunden

36 Stunden im Energiesparmodus Speicherplatz Muss noch bestätigt werden (32 GB) 32 GB Konnektivität Noch zu bestätigen (Wi-Fi, Bluetooth 5.0, W3-Funkchip, LTE optional) Wi-Fi, Bluetooth 5.0, W3-Funkchip, LTE optional Zum Angebot* Jetzt vorbestellen! Preis prüfen

Bevor wir weitermachen, möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Vergleich auf den Informationen basiert, die Apple auf dem heutigen September-"Wonderlust"-Event bekannt gegeben hat. Wir hatten bisher nicht die Gelegenheit, das Gerät selbst auszuprobieren. Wenn Ihr jedoch wie ich eine Apple Watch 8 oder eine ältere Version habt, kann Euch dieser Artikel dabei helfen, herauszufinden, ob dieses Wearable das Richtige für Euch ist.

Inhaltsverzeichnis:

Apple Watch 9 vs. Watch 8: Preise und Verfügbarkeit

Wie in der Vergleichstabelle oben zu sehen ist, sind sowohl die Series 9 als auch die Series 8 in 41- oder 45-Millimeter-Versionen erhältlich. Sie werden in Edelstahl und Aluminium angeboten, wobei die Titan-Option exklusiv für die zweite Generation der Apple Watch Ultra gilt.

Die Vorbestellungen für die Apple Watch 9 beginnen heute. Das Gerät wird ab Freitag, dem 22. September, im Einzelhandel erhältlich sein. Zur Auswahl stehen die Farben Midnight, Silver, (PRODUCT)RED und ein neues pinkes Aluminiumgehäuse, wobei die Preise bei 449 Euro beginnen.

Die Edelstahlvariante ist in Gold, Silber und Graphit erhältlich. Für diejenigen, die eine nachhaltigere Wahl treffen wollen, ist jede Apple Watch 9 aus Aluminium mit dem neuen Sport Loop Band klimaneutral. Die Watch 8 liegt hier zurück.

Das sind die neuen Farben und das Design der Apple Watch 9. / © Apple

Gemäß Apples Verkaufsstrategie wird die Series 8 nicht mehr im Apple Store erhältlich sein, sondern kann nur noch über Händler wie Amazon gekauft werden. Daher kann der Preis der Series 8 schwanken, je nachdem, wann Ihr sie kauft.

Derzeit sind einige Watch-8-Modelle auf Amazon günstiger als die neue Generation und erreichen Ihr 30-Tage-Tief bei 440 Euro.

Apple Watch 9 vs. Watch 8: Design und Display

Was das Design angeht, sind sich die beiden Generationen sehr ähnlich. Beide bieten 45 mm oder 41 mm große Gehäuse mit einem Edge-to-Edge-Display. Die Entscheidung von Apple, die Displaygröße und das Design beizubehalten, deutet darauf hin, dass das Unternehmen glaubt, den idealen Formfaktor gefunden zu haben. Außerdem scheint die Überarbeitung von watchOS 10 diese Displaygröße effektiver zu nutzen.

Wie bereits erwähnt, führt die Apple Watch 9 eine rosa Farboption ein, die an Roségold erinnert. Zusätzlich ist die Watch S9 das erste 100-prozentig kohlenstoffneutrale Produkt von Apple.

Die Vorgängergeneration im Vergleich: Apple Watch 8 vs. Apple Watch 7

Die Apple Watch 9 erreicht jetzt eine maximale Helligkeit von 2.000 Nits. / © Apple

Dank des neuen S9 SiP (System in Package) verdoppelt die Apple Watch 9 dieses Jahr die maximale Helligkeit und erreicht 2.000 Nits. Eine weitere wichtige Neuerung ist, dass das Display jetzt bis auf ein Nit heruntergedimmt werden kann. Das ist definitiv eine willkommene Neuerung für dunkle Orte, wie z. B. Kinosäle. Allerdings bietet die Watch 8 eine maximale Helligkeit von 1.000 Nits.

Es ist bisher nicht ganz klar, aber da wir keine nennenswerte Größenänderung hatten, sieht es so aus, als ob die 2023 Bänder für 41-mm-Gehäuse auf 38- und 40-mm-Gehäuse passen, während die 45-mm-Bänder auf 42- und 44-mm-Gehäuse wohl passen werden. Besitzer der Series 8 oder sogar Series 7 können also die meisten Armbänder mit der Apple Watch 9 verwenden. Außerdem wurde ein neues Gewebeband mit Magnetverschluss eingeführt.

Was die Widerstandsfähigkeit angeht, so ist die Watch 8 WR50- und IP6X-zertifiziert. Apple hat das für die Watch 9 bisher nicht bestätigt, aber ich gehe davon aus, dass sie die gleichen Zertifizierungen haben wird. Das bedeutet, dass sie zum Schwimmen und Schnorcheln geeignet ist, aber nicht für Hochgeschwindigkeits-Wassersport oder gar dem Tauchen.

Apple Watch 9 mit neuem Band am Handgelenk. / © Apple

Apple Watch 9 vs. Watch 8: Leistung

Ein bemerkenswerter Unterschied zwischen den Generationen ist der Übergang zum S9 SiP, der Funktionen wie eine neue Doppeltipp-Geste (Double Tap) und On-Device-Siri mit der Möglichkeit, Gesundheitsdaten privat und sicher abzurufen und aufzuzeichnen.

Laut Apple ist die neue CPU 30 Prozent schneller als die der letzten Generation, was die Geschwindigkeit und Effizienz erhöht, die Akkulaufzeit verlängert und die Ladezeiten verkürzt. Überdies ist die Series 9 mit dem U2-Ultrabreitband-Chip (UWB) ausgestattet, der die Präzisionssuche ermöglicht, bei der das iPhone 15 durch visuelle, haptische und akustische Hinweise geortet werden kann – das sogar in verschiedenen Räumen. Die Apple Watch 8 kann das nicht, da es mit dem U1-UWB-Chip ausgestattet ist.

Die neue 4-Kern-Neural-Engine des S9 kann Aufgaben des maschinellen Lernens mit bis zu zweimal höherer Geschwindigkeit als die Watch 8 bewältigen.

Beide Modelle arbeiten mit dem gerade veröffentlichten watchOS 10. Beachtet jedoch, dass die Watch 8 das offizielle Update erst am Montag, dem 18. September erhält. Für ein tieferes Verständnis dieses neuen Betriebssystems empfehle ich Euch unseren watchOS 10 Funktionsführer.

Alle Funktionen der Apple Watch 9. / © Apple

Was die Leistung betrifft, so kann Siri auf der Apple Watch jetzt Anfragen direkt auf dem Gerät verarbeiten. Das bedeutet, dass Siri bei Aufgaben, für die keine Internetdaten benötigt werden, wie z. B. das Starten eines Trainings oder das Einstellen eines Timers, schneller und zuverlässiger arbeitet, ohne dass eine Wi-Fi- oder Mobilfunkverbindung benötigt wird.

Das Diktieren ist jetzt bis zu 25 Prozent präziser als bei der Series 8. Diese geräteinterne Verarbeitung sorgt für Datenschutz und Sicherheit und ermöglicht Siri den Zugriff auf die Health-App für Gesundheits- und Fitnessanfragen. Ihr könnt auch problemlos einen Siri-Befehl verwenden, um Gesundheitsdaten wie Gewicht oder den Menstruationszyklus aufzuzeichnen.

Apple Watch 9 vs. Watch 8: Sensoren

Die Apple Watch 9 führt keine neuen Sensoren ein, zumindest wurde das bei ihrer Vorstellung nicht erwähnt. Die Series 9 verfügt über Funktionen wie die "Digital Crown", die "Taptic Engine" und intuitive Gesten wie Tippen, Streichen und Heben des Handgelenks.

Wie bei den Gesten der "Apple Vision Pro"-Brille könnt Ihr auch bei der Apple Watch 9 mit Doppeltippen interagieren. / © Apple

Die Geste "Doppeltippen" (Double Tap) sieht ziemlich nützlich aus, um eine hervorzuheben. Mit dieser Geste können Nutzer/innen ihre Uhr mit nur einer Hand steuern, ohne den Bildschirm zu berühren. Indem Ihr einfach zweimal den Daumen auf den Zeigefinger tippt, könnt Ihr primäre App-Aktionen ausführen, Musik steuern, Anrufe verwalten und sogar die Kamerafernbedienung verwenden.

Diese Funktion wird von der fortschrittlichen Neural Engine der Series 9 angetrieben, die Daten von mehreren Sensoren verarbeitet und einen Algorithmus für maschinelles Lernen verwendet, um die spezifischen Bewegungen und Veränderungen des Blutflusses beim "Double Tap" zu erkennen.

Die Digital Crown ermöglicht es, die Apple Watch 9 mit einfachen Handgesten zu bedienen. / © Apple

Apple gibt an, dass diese Geste durch ein Software-Update auch für andere Apple Watches im kommenden Monat verfügbar gemacht wird. Da sie jedoch hardwareabhängig zu sein scheint, bin ich mir nicht sicher, ob die Series 8 sie auch wirklich erhalten wird. Für mich scheint sie exklusiv für die neue Serie zu sein – wir werden sehen.

Sowohl die Series 9 als auch die Series 8 verfügen jedoch über identische Temperatursensoren: einen in der Nähe der Haut und einen im Display. Diese Sensoren, die in erster Linie für die Verfolgung des Menstruationszyklus und des Eisprungs entwickelt wurden, überwachen kontinuierlich die Körpertemperatur und geben so einen genauen Einblick in den Zeitpunkt des Eisprungs oder der bevorstehenden Menstruationsphase.

Sie teilen auch die im letzten Jahr eingeführte "Crash Detection"-Funktion, die jetzt Autounfälle erkennt und bei schweren Unfällen den Rettungsdienst benachrichtigt und Eure Notfallkontakte alarmiert.

Apple Watch 9 vs. Watch 8: Akku und Schnellladung

Was die Akkuleistung angeht, behauptet Apple, dass die Akkulaufzeit trotz einiger Verbesserungen bei der Prozessoreffizienz, z. B. bei der Displayhelligkeit, dieselbe ist wie bei der Series 8. Das bedeutet, dass der Akku den ganzen Tag über 18 Stunden hält.

Allerdings verfügen beide Modelle über einen Energiesparmodus, der laut Apple bis zu 36 Stunden halten kann. Beachtet jedoch, dass dieser Modus den Zugriff auf Funktionen wie WLAN- und LTE-Verbindungen einschränkt und Sensoren wie den PPG-Sensor für die Herzfrequenzmessung deaktiviert. Außerdem können einige Funktionen von Hintergrund-Apps eingeschränkt werden.

Das Display wird auf der Apple Watch 9 um eine Stufe niedriger. / © Apple

Zum Aufladen verwenden beide Serien ein magnetisches Ladegerät mit einem USB-C-Anschluss.

Fazit: Ist es das Upgrade wert?

Ohne die Apple Watch 9 persönlich getestet zu haben, basiert meine Meinung ausschließlich auf der heutigen Präsentation. Was auffiel, waren einige nette neue Funktionen in dieser Generation, wie z. B. das Doppeltippen (Double Tap), das anscheinend von der Apple Vision Pro und ihrer Gestensteuerung inspiriert ist. Dies deutet auf eine mögliche Integration mit dem Mixed-Reality-Gerät hin.

Die verbesserte Sicherheit und Effizienz von Siri ist eine interessante Ergänzung, wenn auch vielleicht nicht unbedingt notwendig. Eine Enttäuschung ist die unveränderte Akkulaufzeit. Apples Vorstoß in Richtung Nachhaltigkeit, insbesondere die Abschaffung der Lederbänder zugunsten des neuen Textilmaterials "FineWoven", ist jedoch lobenswert.

Nachdem ich die Watch 8 mehrere Monate lang benutzt habe, kann ich ihre Zuverlässigkeit bestätigen. Ich empfehle sie vor allem denjenigen, die Einblicke in ihren Menstruationszyklus und ihren Eisprung haben wollen. Die Series 9 bietet dies ebenfalls, allerdings mit einigen Erweiterungen.

Letztendlich bleibt das Fazit ähnlich: Die Series 9 ist zwar eine Verbesserung, aber wenn Ihr die Series 8 besitzt, ist ein Upgrade vielleicht nicht zwingend gerechtfertigt.

Wenn Ihr jedoch die Apple Watch 7 oder eine ältere Version besitzt und unschlüssig seid, welches Modell Ihr 2023 kaufen sollt, würde ich Euch die neuere Variante empfehlen. Der Preisunterschied ist gering und Ihr profitiert von dem neuesten Chipsatz und den verbesserten Sensoren. Diese Empfehlung gilt auch für Erstkäufer der Apple Watch.

Für diejenigen, die nach einer fortschrittlicheren Smartwatch suchen, hat Apple die Apple Watch Ultra im Angebot. Weitere Informationen findet Ihr in unserem Apple-Watch-Kaufratgeber.

Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald wir die Apple Watch 9 getestet haben. Bis dahin teilt uns bitte Eure Meinung zu diesem Vergleich mit: Ist die neue Generation im Moment die richtige Wahl für Euch?