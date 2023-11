Droht das DeLorean-Schicksal? Cybertruck hat ein Edelstahl-Problem

Tesla und das berühmte Spaltmaß

Tesla hat eine unrühmliche "Tradition" von Qualitäts- bzw. Verarbeitungsproblemen, fairerweise muss man hier aber auch anmerken, dass das Unternehmen diese mit der Zeit in den Griff bekommt und bekommen hat. Der Cybertruck könnte sich aber als eine besonders harte Nuss herausstellen - im wahrsten Sinn des Wortes. Denn wie das Wall Street Journal berichtet, hat Tesla ziemlich große Probleme, den Edelstahl zu verarbeiten.



Denn das Material lässt sich schwer biegen und verarbeiten. Konkret hat Tesla einige Schwierigkeiten, es zu Karosserieteilen zu formen. Das hat zur Folge, dass es immer wieder Probleme beim Spaltmaß gibt. Der Edelstahl kann nur mit einiger Mühe verarbeitet werden und dabei kommt es immer wieder zu großen Lücken zwischen einzelnen Bauteilen.

Das Problem für Tesla ist, dass der größte Vorteil von Edelstahl und damit auch des Cybertrucks die Härte des Materials ist. Denn Edelstahl wird in Rollen geliefert, sogenannte Coils, die an riesige Klopapierrollen erinnern. Bei der Verarbeitung wird das Material ausgerollt und flach gewalzt, dennoch hat es eine gewisse Tendenz, in seine bisherige Form zurückzukehren.

Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass Tesla das Problem in den Griff bekommt. Es ist aber genauso denkbar, dass sich das als unüberwindbar herausstellt. Ein Hinweis darauf, dass es bei Tesla so manche Sorgenfalte geben könnte, ist, dass gerade bekannt wurde, dass Tesla zu seinem großen Delivery Event gerade einmal zehn Fahrzeuge liefern kann.



Der Cybertruck wäre nicht das erste "futuristische" Fahrzeug, das Probleme mit diesem Material bekommt und daran möglicherweise auch scheitert. Denn der legendäre DeLorean DMC-12 setzte ebenfalls auf dieses Material - konnte die Produktionsprobleme aber nie überwinden. Freilich ist Tesla eine ganz andere Nummer als die DeLorean Motor Company seinerzeit, dennoch kann man nicht von der Hand weisen, dass es seinen Grund hat, warum Edelstahl im Autobau bisher keine große Rolle spielte.

Zusammenfassung