Jedes Jahr schaffen es Dutzende von Saugrobotern, Saug- und Wischrobotern und sogar reine Wischroboter in die nextpit-Redaktion. Um bei unseren Tests eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, nutzen wir die Saugroboter nicht nur in der immer gleichen Testumgebung, sondern führen auch systematische Tests und Messungen durch. Dabei messen wir beispielsweise die Wischleistung oder die Saugleistung mit dem immer gleichen Testverfahren.

Der Dyson 360 Vis Nav macht im Prinzip alles anders, was andere Saugroboter machen. Der britische Hersteller hat sich beim neuesten Modell bewusst für einen reinen Staubsaugerroboter ohne Wischfunktion oder Absaugstation entschieden. Kostenpunkt? 1.299 Euro! Auf in den Test, um zu erfahren, warum der Dyson 360 Vis Nav einer der einzigartigsten Saugroboter auf dem Markt ist.

Zusammenfassung Kaufen Dyson 360 Vis Nav Pro Überragende Saugleistung

Randnahe Reinigung

Gute Navigation

Geniale Staubanalyse in der App Contra Der Preis

Keine Wischfunktion

Keine Absaugstation

12 Minuten Akkulaufzeit auf höchster Saugstufe Dyson 360 Vis Nav Dyson 360 Vis Nav: Alle Angebote

Design und Einrichtung des Dyson 360 Vis Nav Dyson baut mit dem 360 Vis Nav einen unverwechselbaren Staubsaugerroboter, der ohne LiDAR-Navigationsturm und Gummibürste auskommt. Wie geht das? Stärken des Dyson 360 Vis Nav Flache D-Bauform

Ausfahrbarer Auffangbehälter für Eckenreinigung Schwächen des Dyson 360 Vis Nav Keine Wischfunktion Der Dyson 360 Vis Nav wird in einer kompakten Verpackung geliefert. Wir haben es hier mit einem, in jeglicher Hinsicht, einzigartigen Saugroboter zu tun. Erstens fällt die D-förmige Bauform auf, die an den Ecovacs X5 Omni (zum Test) erinnert. So soll der Dyson-Sauroboter besser in Ecken gelangen. Bei der Eckenreinigung hilft dem Sauger ein ausfahrbarer Auffangbehälter. Im Vergleich zum 9,5 cm hohen Ecovacs X5 Omni, misst der Dyson 9,9 cm. Dafür, dass der Hersteller sich für eine D-Bauform ohne "echten" Navigationsturm entschieden hat, ist der Dyson-Saugroboter vergleichsweise hoch. Um das mal im Vergleich zu veranschaulichen: Der neue Roborock Qrevo Slim (zum Test), ebenfalls ohne Navigationsturm, misst gerade einmal 8,2 cm. Der Dyson 360 Vis Nav gehört zu den einzigartigsten Saugroboter auf dem Markt. © nextpit Im Roboter steckt ein HEPA-Filter. © nextpit An der Seite gibt es einen Auffangbehälter, der bei der Eckenreinigung ausgefahren wird. © nextpit Das ist der Staubbehälter des Dyson-Saugroboters. © nextpit Hinten rundet ein 500-ml-Staubbehälter das einzigartige Gesamtbild des Roboters ab. Dieser wird per Knopfdruck vom Roboter getrennt. Wer den Saugroboter umdreht, wird zunächst überrascht sein. Denn anders als bei anderen Saugrobotern setzt der Hersteller auf eine Walzenbürste, die stark an die Fluffy-Walze der Dyson-Akkusauger erinnert. Da der Roboter keine Wischfunktion an Bord hat, gibt es auch keine Wischausrüstung. Oben sitzt schließlich ein LED-Ring, in dem das 360-Grad-Kamerasystem für die Navigation steckt. Ein LiDAR-Navigationssystem hat das Modell nicht. Dafür gibt es aber ein Touch-Display, um den Saugroboter zum Putzen loszuschicken oder auszuschalten. Für die Steuerung des Robo-Saugers lohnt sich aber die MyDyson-App mehr, die wir im kommenden Abschnitt näher betrachten. So sieht die Navigationslinse des Roboters aus. © nextpit Anstatt auf eine Gummibürste, setzt dieses Modell auf eine Saugwalze. © nextpit

MyDyson-App und smarte Funktionen Die MyDyson-App ist eine minimalistische App, die mit ihrer einfachen Bedienbarkeit überzeugt. Allerdings bietet sie weitaus weniger Funktionen als Apps der Konkurrenten. Stärken der MyDyson-App Detaillierte Angabe zum Verschmutzungsgrad in allen Zimmern

Minimalistische App Schwächen der MyDyson-App Weniger Funktionen als bei Konkurrenz Für die Steuerung und Bedienung der Putzhilfe steht die MyDyson-App zur Verfügung. Um den Dyson-Roboter in der App hinzuzufügen, müsst Ihr eine WLAN- und Bluetooth-Verbindung herstellen. Die Software findet das Gerät ruckzuck. Danach macht sich der 360 Vis Nav ein Bild seines neuen Arbeitsplatzes. Gut gefällt uns, wie detailreich die App ist. An jeder möglichen Stelle werden Hinweise und Kurz-Videos angeboten, um das Erlebnis mit dem Dyson-Saugroboter so einfach wie nur möglich zu gestalten. Die Einrichtung des Dyson 360 Vis Nav ist kinderleicht. © nextpit Das Mapping dauert wesentlich länger als bei Konkurrenzmodellen, aber schlimm ist das nicht – denn das Kartierungsergebnis ist erstaunlich präzise. Im Nachgang wird die Karte verfeinert, indem Ihr Raumbegrenzungen festlegt. Auf die gleiche Weise können dem Roboter No-Go-Zonen vorgegeben werden. Auch Orte, die nicht erklimmt und Stellen, an denen nicht gesaugt werden sollen könnt Ihr so einrichten. Auch beim Mapping gibt es zahlreiche Tipps. © nextpit In der App kann die Karte nach Belieben verfeinert werden. Noch dazu wird sie übersichtlicher, wenn die passenden Icons für jeden Raum gewählt wird. © nextpit Für die Reinigung stehen dann vier Saugstufen zur Auswahl: Auto

Quick

Quiet

Boost Auch hier nochmal das Lob, wie sehr sich der Hersteller bemüht, dem Kunden so viele Informationen wie möglich mitzugeben. Wählt Ihr eine Saugstufe aus, zeigt Euch die App, wie lange der Saugroboter auf der gewählten Stufe saugen kann. Auch Zeitpläne lassen sich einrichten. Hier werden Tage mit genauen Uhrzeiten und den Saugstufen für jeden einzelnen Raum eingestellt. In der MyDyson-App kann zwischen vier Saugstufen gewählt werden. © nextpit Die App zeigt Euch die erwartetete Dauer der Reinigung. Wählt Ihr mehr Räume oder erhöht Ihr die Saugkraft, steigt die Dauer immens. © nextpit Das beste und wohl spektakulärste Feature der App ist zweifelsfrei die Anzeige des erkannten Verschmutzungsgrades nach der Reinigung. Was auf den ersten Blick aussieht, wie ein Screenshot aus dem Spiel "Plague Inc", ist in Wirklichkeit die Angabe, wie hoch der Staubgehalt in der Wohnung ist. Die Software gibt Euch Statusmeldungen und am Besten: Eine Analyse des erkanntes Staubgrades für Bereiche, in denen gesaugt wurde. © nextpit

Saugleistung und Navigation des Dyson 360 Vis Nav Der Dyson 360 Vis Nav glänzt mit einer herausragenden Saugleistung auf allen Bodenbelägen. Bei der Reinigung navigiert der Saugroboter problemlos durch unsere Testfläche. Größter Haken beim Dyson-Staubsaugerroboter: Die gesamte Wartung bleibt an Euren Händen kleben. Stärken des Dyson 360 Vis Nav Fantastische Saugleistung

Gute Ecken- und Kantenreinigung

Tolle Navigation, auch im Dunkeln Schwächen des Dyson 360 Vis Nav Schwache Akkulaufzeit auf höchster Saugstufe

Keine Absaugfunktion

Einige Haare verheddern sich in der Walze Dyson hat sich beim 360 Vis Nav bewusst für einen reinen Staubsaugerroboter entschieden. Bei all der erlaubten Kritik über eine fehlende Wischfunktion ist das Saugergebnis auf allerhöchstem Niveau. Beim Saugen geht der Dyson anders vor, als das bei vergleichbaren Modellen üblich ist. Der smarte Sauger startet zentral und fährt Quadrate nach außen. Abschließend startet die Haushaltshilfe die Kantenreinigung. Bei dem Vorgang fährt er eine Auffangschale aus, um Dreck aus schwer erreichbaren Stellen einzusammeln. Testvolumen (g) Ansaugvolumen (g) Effizienz (%) Haferflocken (Fliesen) 10 g 9,9 g 99 % Sand (Fliesen) 10 g 9,8 g 98 % Sand (Teppich) 10 g 9,4 g 94 % Viele schwer erreichbare Stellen gibt es für das Modell nicht. Durch die bereits beschriebene D-Form reinigt das Gerät Ecken gründlicher als runde Modelle ohne ausfahrbare Seitenbürste. Allgemein ist die Navigation ebenfalls auf Top-Niveau. Dyson verbaut im Gerät ein 360-Grad-Kamerasystem. Somit ist auch klar, wie der Gerätename entstanden ist. Zusätzlich wurde im „Auge“ ein LED-Licht eingesetzt, damit er im Dunkeln genauso gut zurechtkommt. Die Saugleistung des Dyson-Saugroboters ist auf wahnsinnigem Niveau. © nextpit Die Saugwalze des Dyson 360 Vis Nav. © nextpit Einzig bei Haaren ist der Dyson-Sauger nicht perfekt. In der Fluffy-Walze haben wir nach kurzer Zeit verhedderte Haare entdeckt. Seid Euch bewusst, dass es eine Frage der Zeit ist, bis Ihr Euch um das Entwirren kümmern müsst. Wenn Ihr bereits bei der Wartung Eures Saugroboters seid, könnt Ihr im gleichen Zug noch den Staubbehälter leeren. Denn: Auf eine Absaugfunktion wird hier verzichtet. Die Station ist eine reine Ladestation – und das, obwohl der Saugroboter satte 1.299 Euro kostet! Erstaunlicherweise zeigt er beim Andock-Vorgang so seine Schwierigkeiten. In der Praxis erwischen wir den Roboter, wie er bis zu drei Versuche benötigt, um korrekt im Dock zu parken. Noch dazu passiert es, dass das Dock nicht an Ort und Stelle bleibt. Habt Ihr den Sauger an seine Grenzen gebracht, müsst Ihr circa 1,5 Stunden warten, bis der Tank voll ist. Das Display ist eine Möglichkeit, den Saugroboter zu steuern. Hier könnt Ihr die Saugkraft angeben und den Dyson zum Putzen losschicken. © nextpit Ein genauer Blick auf die Saugwalze des Dyson 360 Vis Nav. © nextpit Die Akkulaufzeit auf der höchsten Saugstufe beträgt gerade einmal 12 Minuten. Selbst ich traue mir zu, meine Wohnung mehr als 12 Minuten zu staubsaugen, bis mir die Puste ausgeht. Aber setzen wir das lieber in einen sinnvolleren Kontrast: Ein Dreame X40 Ultra (zum Test) hat nach einer 30-minütigen Saug- und Wischtour auf den jeweils höchsten Stufen noch satte 70 Prozent Restakku in petto. Am stärksten ist der Dyson-Saugroboter im Auto-Mode. In diesem Modus analysiert der Roboter die Staubmenge und passt die Saugkraft intuitiv an. Das Prinzip ähnelt den KI-Reinigungsstufen der Saugroboter von Roborock oder der Saug- und Wischroboter von Dreame.

Technische Daten des Dyson 360 Vis Nav Technische Daten Modell Dyson 360 Vis Nav Abbildung Preis (UVP) 1.299 € Saugleistung Keine Angabe in Pa Höhe des Saugroboters 9,9 cm Besonderheiten Flache D-Bauform

Saugwalze

Ausfahrbarer Auffangbehälter Absaugfunktion Nein Moppreinigung- und Trocknung Nein Automatische Putzmittel-Zufuhr Nein Maße der Basisstation 33 x 34,5 x 9,7 cm