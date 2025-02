Fiat kämpft mit Problemen. Beim bekannten Kleinwagenhersteller im großen Stellantis-Konzern, läuft es gerade alles andere als rund. Die Verkaufszahlen sind in den letzten Monaten ordentlich eingebrochen, besonders auch bei E-Autos. Wenn wir uns mal die vom Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) veröffentlichten Zahlen mal genauer anschauen, sehen wir, dass die Neuzulassungen von Fiat in Deutschland im vergangenen Jahr um fast 25 Prozent zurückgegangen sind. Insgesamt waren es nur noch knapp 58.000 Neuzulassungen, was einem Marktanteil von gerade mal 2 Prozent entspricht. Damit fällt Fiat hierzulande sogar hinter Marken wie Dacia und Peugeot zurück.