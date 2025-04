Klar, E-Autos kosten in der Regel immer noch 'ne ordentliche Stange Geld. Deswegen tun sie sich auf dem deutschen Markt auch weiterhin schwer. Obwohl jeden Monat so um die 35.000 neue Elektroflitzer auf die Straße kommen, sind das meistens nur 15 bis 17 Prozent aller neuen Autos, die eine Betriebsgenehmigung erhalten. Volkswagen will jetzt mit fetten Rabatten nachhelfen und den Absatz anfachen. Bisher gab es für die aktuellen, vollelektrischen ID-Modelle pauschal 3.570 Euro Nachlass, aber jetzt sind sogar bis zu 6.000 Euro drin!

Volkswagen: Bis zu 6.000 Euro Rabatt auf neue E-Autos

Auf der Homepage von VW findet Ihr eine Liste, die euch genau zeigt, bei welchen Elektro-VWs es den kleinsten Rabatt in Form einer "Kaufprämie" gibt und bei welchen Ihr ab sofort satte 6.000 Euro vom Listenpreis abziehen könnt. Aber beeilt Euch, der aktualisierte Rabatt gilt erstmal nur bis zum 30. Juni 2025.

Hier eine Übersicht, was bei VW in Sachen Preisnachlass so geht:

3.500 Euro Rabatt: ID.3 Pure, ID.3 Pro, ID.3 Pro S, ID.3 GTX

ID.3 Pure, ID.3 Pro, ID.3 Pro S, ID.3 GTX 4.500 Euro Rabatt: ID.4 Pure, ID.5 Pure

ID.4 Pure, ID.5 Pure 5.000 Euro Rabatt: ID.7 Pro, ID.7 Tourer Pro

ID.7 Pro, ID.7 Tourer Pro 5.500 Euro Rabatt: ID.4 Pro, ID.5 Pro

ID.4 Pro, ID.5 Pro 6.000 Euro Rabatt: ID.4 GTX, ID.5 GTX, ID.7 Pro S, ID.7 GTX, ID.7 Tourer Pro S, ID.7 GTX Tourer

Durch die neuen Rabatte schnappt ihr euch den ID.3 (Test) direkt bei Volkswagen jetzt schon ab 29.830 Euro. Wer auf den VW ID.4 (Test) steht, kann ab 35.835 Euro zuschlagen. Den Volkswagen ID.5 gibt's ab 38.470 Euro und den bei uns zuletzt ziemlich beliebten VW ID.7 (Test) ab 48.995 Euro.

Leasing als Alternative

Auch beim Leasing gibt's coole Angebote: Den VW ID.3 bekommt Ihr bei Volkswagen ab 299 Euro im Monat. Beim ID.4 und ID.5 geht's ab 359 Euro los. Den ID.7 könnt Ihr ab 575 Euro leasen. Aber checkt auch mal unseren Partner LeasingMarkt.de aus, da gibt's den ID.3 zum Beispiel schon ab 222 Euro und den ID.7 ab knapp 419 Euro im Monat. Da lohnt sich der Vergleich auf jeden Fall.