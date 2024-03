Ecovacs Winbot W2 Omni im Test: smarter Fensterputzroboter mit Dockingstation

Der Winbot W2 Omni ist der neuste Fensterputzroboter aus dem Hause Ecovacs mit vielen neuen Features und Verbesserungen gegenüber den Vorgängern. Neben der automatischen Kabelaufwicklung im Inneren des Fensterputzers dient das Dock jetzt als Aufbewahrung, Akku und Schaltzentrale in einem. Im nextpit-Test verraten wir Euch, was Ihr vom Winbot W2 Omni erwarten könnt und was die Basisstation so besonders macht.