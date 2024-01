Endlich verfügbar: OnePlus 12 ab sofort in Deutschland erhältlich!

Nach langen Verhandlungen ist es endlich so weit und OnePlus verkauft seine beliebten Smartphones auch wieder in Deutschland. Passend dazu erwartet Euch ein Vorbesteller-Angebot zum neuen OnePlus 12, bei dem Ihr das Flaggschiff zusammen mit den OnePlus Buds Pro 2 zum Vorzugspreis erhaltet. Wie gut der Deal wirklich ist und was Euch sonst noch erwartet, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

OnePlus verkauft ab sofort wieder Smartphones in Deutschland

OnePlus 12 ist direkt zur Vorbestellung freigegeben

Early-Bird-Angebot mit OnePlus Buds Pro 2