EU einigt sich auf einheitliche Stecker: iPhone mit USB-C schon 2023?

Tja, da wird auch Apple nichts machen können: Die EU möchte 2024 für Elektrogeräte wie Smartphones einheitliche Ladestecker einführen. Das bedeutet, dass auch das iPhone in Zukunft mit USB-C statt Lightning ausgestattet sein müsste.

NEXT PIT TV

Nach jahrelangen Verhandlungen ist es heute passiert: Die EU konnte sich auf den USB-Typ-C-Stecker als EU-weiten Standard verständigen! Das bedeutet, dass ab Herbst 2024 viele Elektrogeräte, darunter eben auch Smartphones, diesen Anschluss an Bord haben müssen. Mittlerweile ist USB-C bei Smartphones fast durch die Bank längst Standard. Lediglich Apple schießt noch quer und setzt weiterhin auf seinen Lightning-Standard. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis das iPhone mit USB-C-Anschluss Realität wird!

Lest auch: Die Keynote der WWDC 2022 mit allen wichtigen Infos in der Zusammenfassung

Affiliate Angebot Apple iPhone 13 Noch gibt es das iPhone mit Lightning-Anschluss zu kaufen. Zur Geräte-Datenbank

Lediglich Apple mit dem iPhone wehrt sich noch gegen USB-C. / © NextPit

iPhone mit USB-C bereits 2023?

Dass die Verhandlungen mit den Ländern nach langen Verhandlungen überhaupt zustande kam, liegt an einem Termin-Kompromiss: Dadurch, dass die Regelung erst ab 2024 in Kraft treten wird, wurden auch die skeptischeren Länder ins Boot geholt. Die Entscheidung geht sogar deutlich weiter als vorher gedacht: Nicht nur Smartphones, Tablets, Kopfhörer und mobile Lautsprecher müssen ab 2024 einen USB-C-Port vorweisen – auch für Notebooks, Tastaturen, Mäuse, Navigationsgeräte, Smartwatches, E-Reader und elektronisches Spielzeug wird die Regelung gelten.

Voraussetzung ist bei diesen Produkten lediglich, dass das Gerät groß genug für einen solchen Anschluss ist. Laptops wird dabei eine längere Übergangszeit gewährt: Sie werden wohl erst Anfang 2026 einen USB-C-Anschluss haben müssen. In trockenen Tüchern ist die Regelung allerdings noch nicht, aber die ausstehenden Zustimmungen von EU-Parlament und den EU-Staaten ist lediglich Formsache.

Das bedeutet natürlich auch, dass Apple zumindest für Europa den Lightning-Port zugunsten von USB-C opfern muss. Da stellt sich die Frage, ob Apple möglicherweise zweigleisig fährt und USB-C lediglich für Europa einführt, oder Lightning komplett ersetzt. Außerdem muss sich Apple nun überlegen, wie schnell der Umstieg gelingt. Clever wäre da, bereits 2023 auf den neuen Stecker zu setzen.

Frage in die Runde: Was haltet Ihr von dieser Entscheidung? Und glaubt Ihr, dass Apple sich bereits 2023 für USB-C entschließt? Schreibt es uns in die Comments.