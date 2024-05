eufy X10 Pro Omni im Test: Kleiner Saugroboter, ganz groß

Der X10 Pro Omni ist der neueste Saugroboter mit Wischfunktion von eufy. Mit der Saugkraft von 8.000 Pa und zwei rotierenden Wischmopps versucht sich der 800 Euro teure Staubsaugerroboter an die Spitze zu putzen. Bei diesem Vorhaben unterstützt die kompakte und mit zahlreichen Selbstreinigungsfunktionen gespickte Station. Gibt es was am Saugroboter auszusetzen? Das lest Ihr im ausführlichen Testbericht des eufy X10 Pro Omni.