Hat die europäische Tech-Branche ein Problem mit der Geschlechtervielfalt?

Laut einem Bericht von Girls Go Circular aus dem Jahr 2022 sind in der EU nur 34 % der Absolventen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT) Frauen.

Dieses frühzeitige Ungleichgewicht hat einen Dominoeffekt, so dass es nicht verwunderlich ist, dass es im Technologiesektor weit weniger Frauen als Männer gibt. Ein Bericht des European Innovation Council hat eine Reihe von besorgniserregenden Faktoren festgestellt.

Dem europäischen Startup-Ökosystem mangelt es an Vielfalt in den Führungspositionen und in den Ingenieurteams, und ganz am Anfang ist der Zugang zur Finanzierung ein großes Problem. Weibliche Gründerteams haben 2021 nur 1,1 % des VC-Kapitals eingeworben, und die Gründer, die VC-Finanzierung einwerben, sind fast alle weiß – nur 1,8 Mrd. USD wurden von Teams eingeworben, die ausschließlich aus ethnischen Minderheiten bestanden, verglichen mit 103,9 Mrd. USD, die von rein weißen Gründerteams eingeworben wurden.

Auch andere systemische Faktoren schränken Frauen ein. LeanIn.org und McKinsey haben die "gebrochene Sprosse" identifiziert, ein Problem am Arbeitsplatz, das dazu führt, dass weniger Frauen in der Hierarchie aufsteigen. Eine Studie mit 590 Unternehmen hat ergeben, dass Frauen in Einstiegspositionen seltener in die erste Führungsebene befördert werden, was zu einer Kaskade führt, bei der auch in den oberen Führungsebenen weniger Frauen vertreten sind.

Laut einer aktuellen Studie der Universität Amsterdam bewerben sich Frauen auch seltener bei Start-ups, in denen Männer in der Mehrheit sind. Außerdem stellte die Studie fest, dass in mehr als jedem fünften Startup weniger als 15 % der Belegschaft Frauen sind. Das hat einen Dominoeffekt: Wenn es in einem Unternehmen weniger als 15 % Frauen gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Frauen bewerben, fast 30 % geringer.

Und es überrascht nicht, dass all diese Zahlen für farbige Frauen, LGBTQ+-Frauen und Frauen mit Behinderungen noch schlechter sind. Vielfalt am Arbeitsplatz ist nicht nur deshalb so wichtig, weil sie richtig ist, sondern auch, weil sie enorme wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Ein McKinsey-Bericht aus dem Jahr 2015 über 366 börsennotierte Unternehmen ergab, dass Unternehmen, die bei der Geschlechtervielfalt im obersten Quartil liegen, mit 15 % höherer Wahrscheinlichkeit eine über dem Branchendurchschnitt liegende Rendite erzielen.

Technischer Direktor, CESSDA ERIC, Bergen

CESSDA ist ein Meilenstein auf der Roadmap des Europäischen Strategieforums für Forschungsinfrastrukturen (ESFRI). Als Technischer Direktor bewertet Ihr das Dienstleistungsportfolio und die Prozesse zur Wartung der Dienste und entwickelt eine technologische Strategie, die Ihr dann umsetzt. Ihr koordiniert Technologie- und Datenstrategien mit anderen ESFRI-Infrastrukturen in den Sozialwissenschaften und anderen Forschungsbereichen und beratet den Direktor in strategischen Technologiefragen. Um Euch zu bewerben, braucht Ihr einen Masterabschluss in Informatik, Informationstechnologie oder Technologiemanagement und/oder einen betriebswirtschaftlichen oder gleichwertigen akademischen Abschluss sowie sechs Jahre einschlägige Berufserfahrung in einer IT-Managementfunktion mit viel Erfahrung im Management und der Orchestrierung von Software/IT-Diensten. Bewerbt Euch jetzt für diese Stelle.

Project Engineering & Technical Project Lead (d/f/m), Airbus, Manching

Als Project Engineering & Technical Project Lead (d/f/m) bei Airbus stellt Ihr die termin-, kosten- und qualitätsgerechte Realisierung von Projekten sicher und fungiert als Schnittstelle und Anlaufstelle für interne und externe Stakeholder. Künftige Projekte zu akquirieren und zum Unternehmenswachstum beizutragen, ist ein Merkmal dieser Position. Um für diese Stelle in Frage zu kommen, solltet Ihr einen Abschluss in Elektrotechnik/Informatik/Maschinenbau oder einer vergleichbaren Fachrichtung haben. Umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich des technischen Projektmanagements und der Systemtechnik sind ebenfalls erforderlich. Viele weitere Informationen zu diesem Job findet Ihr hier.

Managing Director Europe (alle Geschlechter), HELPLING, Berlin

Helpling ist eine Online-Buchungs- und Zahlungsplattform, die Kunden mit geprüften Reinigungskräften vor Ort zusammenbringt. Als Managing Director Europe (all genders) werdet Ihr strategische Initiativen aus verschiedenen Märkten zusammenführen, die Abstimmung untereinander fördern und die Vision von Helpling für den europäischen Markt definieren. Ihr seid für die Gewinn- und Verlustrechnung in Europa verantwortlich und arbeitet mit Euren Teams an der Strategie für profitables Wachstum. Ihr unterstützt und kommuniziert die Strategien innerhalb des Unternehmens, um die Zusammenarbeit der relevanten Stakeholder zu gewährleisten und reibungslose Prozesse sicherzustellen. Um in Frage zu kommen, solltet Ihr einen starken Fokus auf Wachstum haben und Spaß am Testen und Entwerfen neuer Produkte. Mehrere Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position sind ebenfalls wünschenswert. Alle Anforderungen findet Ihr hier.

