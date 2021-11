Galaxy S22 soll im Januar erscheinen: Produktion offenbar gestartet

Samsung startet offenbar die Produktion des Galaxy S22

Exklusiver Leak zeigt Komponenten, die für S22, S22 Plus und S22 Ultra benötigt werden

Releases der neuen Smartphones für den Januar geplant

Samsung hat die Entwicklung der neuen S22-Flaggschiffe offenbar erfolgreich abgeschlossen! Denn wie unser Partner WinFuture veröffentlicht, konnte der Leaker Roland Quandt Details zur Fertigung von Komponenten für die neuen Flaggschiffe enthüllen. Demnach sollen seit letztem Mittwoch erste Komponenten für die Geräte SM-S901, SM-S906 und SM-S908 in asiatischen Werken hergestellt worden seien.

Dabei handele es sich um Flexkabel, die verschiedene Platinen im Smartphone miteinander verbinden. Nicht gerade spannend, aber die Produktionsmenge sei seit dem Ende vergangener Woche auf mehrere zehntausend Einheiten gesteigert worden. Samsung bereitet sich also auf die Massenproduktion der neuen Smartphones vor und stieß dabei laut Quandt nur auf herkömmliche Produktionsprobleme. Zwar seien die Komponenten nicht fehlerfrei in den gewünschten Mengen hergestellt worden, dies sei aufgrund der Umstellung der Maschinen jedoch normal.

Schafft Samsung den Launch im Januar?

Die Enthüllungen sind ein gutes Zeichen, wenn Ihr Euch auf den Launch der S22-Geräte freut. Eventuell erinnert Ihr Euch daran, dass Samsung im letzten Jahr mit dem traditionellen Februar-Release zum MWC in Barcelona brach. Roland Quandt spekuliert in seinem Artikel, dass der Produktionsstart im November auf einen Release im Januar hindeute. Gleichzeitig widerspreche der Leak vorangegangenen Informationen, die den Release eher gegen Ende Januar 2022 sahen.

So edel soll das Galaxy S22 laut Let's go Digital aussehen! / © Let's Go Digital

Im kommenden Flaggschiff wird Samsung voraussichtlich wieder auf einen eigenen Exynos-SoC setzen. Allerdings sind auch Gerüchte über den Einsatz des neuen Snapdragon 898 im Umlauf. Voraussichtlich wird dieser aber wieder exklusiv für den US-amerikanischen Markt bleiben, so wie es schon bei den Vorgängermodellen der Fall war. Welche Gerüchte es bereits zum Samsung Galaxy S22 gibt, lest Ihr am besten auf der verlinkten Geräteseite zum Zukunfts-Handy.