Galaxy Z Flip 3 mit Watch 4 effektiv nur 846,75 €: Krasser Tarif bei SimplyTel

Im Netz kursiert gerade ein vermeintlich gutes Angebot für das Samsung Galaxy Z Flip 3! Das Foldable gibt es dabei im Bundle mit der Galaxy Watch 4 und einer Allnet-Flat mit 8 Gigabyte LTE-Volumen. Für all das zahlt Ihr nur einmalig einen Euro – monatlich werden hier 33,99 Euro fällig. Das klingt auf den ersten Blick sehr gut. Im Tarif-Check schauen wir uns alle Kosten und Vorteile des Vertrages an.

Die inkludierten Geräte sind auf jeden Fall sehr attraktiv. Denn das Galaxy Z Flip 3 ist eines der ersten Foldables, die dank IP8X-Zertifizierung gegen Wasser geschützt sind. Darüber hinaus zeigte das Z Flip 3 im ausführlichen Testbericht viele Stärken, die sein Vorgänger noch nicht bot. Die Galaxy Watch 4 habe ich höchstpersönlich für Euch getestet. Meiner Meinung nach eine der besten Smartwatches im Jahr 2021 – allerdings legt SimplyTel nur das kleinere Modell ohne LTE-Modul bei. Darüber müsst Ihr Euch im Klaren sein!

SimplyTel-Angebot mit Samsung-Bundle im Tarif-Check

Zusätzlich zu beiden Geräten bekommt Ihr bei SimplyTel eine Allnet-Flat mit 8 Gigabyte monatlichem Datenvolumen. Da der Anbieter zu Drillisch gehört, surft und telefoniert Ihr hier im D2-Netz. Roaming ins EU-Ausland ist ebenfalls mit dabei und die Rufnummermitnahme ist ebenfalls kostenlos. Schickt Ihr Euer altes Gerät ein, bekommt Ihr zudem bis zu 200 Euro als Trade-In.

Alle Details im Überblick Eigenschaft Galaxy-Bundle bei SimplyTel mit 8 GB Datenvolumen Monatspreis Dauerhaft 33,99 Euro Anschlussgebühr 29,99 Euro Einmalpreis für Zugaben 1 Euro Zugaben Samsung Galaxy Z Flip 3 mit 128 GB Speicher Samsung Galaxy Watch 4 (40 mm + WiFi-only) Upgrade auf Samsung Care+ gratis Bis zu 200 € Tauschprämie Datenvolumen pro Monat 8 Gigabyte LTE-Speed bis zu 50 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet SMS-Flat? Ja, Allnet Laufzeit (Minimum) 24 Monate Gesamtkosten über 24 Monate 846,75 € maximal – 646,75 € minimal Gerätekosten im Dezember 2021 1.147 Euro (Galaxy Z Flip 3 + Galaxy Watch + Samsung Care+) Zum Angebot

Die Gesamtkosten des Vertrages sind unterm Strich echt klasse. Ihr zahlt über einen Zeitraum von 24 Monaten knapp 850 Euro, während Ihr für die Neugeräte zusammen mit Samsung Care+ im Dezember 2021 noch über 1.100 Euro zahlen würdet. Könnt Ihr Euer altes Handy einschicken und bekommt den maximalen Betrag beim Trade-In zurück, sinken die effektiven Vertragskosten auf nur knapp 650 Euro.

Es lohnt sich also, wenn Ihr bei SimplyTel zuschlagt. Allerdings solltet Ihr bei dem Angebot nicht allzu lange zögern. Denn es gilt nur bis zum 21. Dezember 2021 um 11 Uhr. Beeilt Euch also – oder schaut in unserem Handytarif-Guide ganz unten in unserer Handyvertragssuche nach einer Alternative!