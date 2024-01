Mehr Geld auf der Bank: So bekommt Ihr 2024 eine Gehaltserhöhung

Egal, ob Ihr am Anfang Eurer Karriere steht oder schon ein alter Hase in Eurer Branche seid: Ihr solltet immer ein Auge darauf haben, wann Eure nächste Gehaltserhöhung kommt und wie hoch sie ausfallen wird.

Hierfür gibt es mehrere Gründe. In erster Linie solltet Ihr das Gefühl haben, dass Ihr mitwachst, wenn Ihr zu einem wachsenden Unternehmen gehört. Vergünstigungen und Prämien sind wichtig, um die Arbeitsmoral aufrechtzuerhalten, aber steigende Umsätze und Gewinne sollten als Leistung aller Mitarbeiter/innen anerkannt werden, egal ob es sich um ein kleines Start-up-Team oder einen großen Konzern handelt.

Zweitens sollte die Entlohnung für die harte Arbeit jedes Einzelnen die Inflationsrate in seiner Region und weltweit widerspiegeln. Auch wenn sich die Inflation derzeit abkühlt, ist es unwahrscheinlich, dass die Lebenshaltungskosten sinken, und deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen immer noch für Lebensmittel, Versorgungsleistungen und ein Dach über dem Kopf aufkommen.

Außerdem verlangt der wachsende Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt von den Arbeitgebern, ebenso wettbewerbsfähige Löhne anzubieten. Das gilt nicht nur für die Einstiegsgehälter; Top-Talente erwarten regelmäßige Erhöhungen.

Die Arbeitgeber reagieren größtenteils auf eine oder mehrere dieser Erwartungen. Laut einer neuen Studie über die Gehaltstrends 2024 waren die Gehaltsbudgets von 47% der Unternehmen 2023 höher als im Vorjahr. Die durchschnittlichen tatsächlichen Gehaltserhöhungen lagen 2023 weltweit bei 5,4 %, verglichen mit 5 % im Jahr 2022. In Deutschland lag der tatsächliche Gehaltsanstieg bei beachtlichen 4,5 %, während für 2024 ein Anstieg von 4,3 % prognostiziert wird.

Kennt Euren Wert

Der erste Schritt sollte darin bestehen, zu erkennen, was Ihr im Hinblick auf den Marktwert Eurer Fähigkeiten und Erfahrungen wert seid. Nutzt Online-Tools und -Ressourcen wie Glassdoor, um herauszufinden, was Unternehmen in Eurem Bereich für vergleichbare Aufgaben anbieten. Das wird Euch helfen, eine vernünftige Summe zu finden, nach der Ihr fragen könnt.

Präsentiert die Fakten

Der Teil der Recherche ist einfach; das eigentliche Gespräch über eine Gehaltserhöhung ist oft der schwierigste Teil des Prozesses. Trotzdem wird Euer Arbeitgeber wahrscheinlich offen für das Gespräch sein – also ist es nicht schlimm, wenn Ihr Euch selbst anpreist.

Ihr könntet auch darüber nachdenken, ein paar Folien zu erstellen, auf denen ihr eure Erfolge und Fortschritte in den letzten 12 Monaten darlegt, z. B. gewonnene Kunden oder andere Kennzahlen, die euren Wert beweisen. Ein visuelles Hilfsmittel kann eurer Anfrage mehr Gewicht verleihen und euch helfen, eure Argumente vorzubringen.

Erzählt von Euren Stärken

Genauso wie Ihr Euren konkreten Beitrag zum Unternehmen hervorhebt, wird auch Euer Wert für das Unternehmen auf andere Weise Eure Nachfrage stärken. Es geht nicht nur darum, was Ihr im vergangenen Jahr geleistet habt, sondern auch darum, wie Ihr Euch im kommenden Jahr weiterentwickeln wollt, um Eure Rolle weiter auszufüllen und das Wachstum Eures Unternehmens voranzutreiben.

Verbessert Eure Fähigkeiten

Das kann ein internes Trainingsprogramm oder ein Kurs außerhalb des Arbeitsplatzes sein, aber Ihr solltet Eure Fähigkeiten immer weiter ausbauen, um Euren Wert und Eure Zukunftsaussichten zu steigern, sowohl in Eurer aktuellen Position als auch für den Fall, dass Ihr weiterziehen wollt.

Bewerbt Euch für neue Jobs

Auch wenn Ihr Euer derzeitiges Unternehmen nicht verlassen wollt, solltet Ihr nicht vergessen, dass laut ADP Insights Arbeitnehmer/innen bei einem Jobwechsel eine Gehaltserhöhung von etwa 8 % erhalten können.

Wenn Ihr ein Angebot erhaltet, aber lieber in Eurer jetzigen Position bleiben wollt, macht Euer aktueller Arbeitgeber vielleicht ein Gegenangebot, denn die Kosten für die Neubesetzung eines Arbeitsplatzes können deutlich höher sein als ein ganzes Jahresgehalt.

Wenn Ihr Euch in Eurer jetzigen Position unterbewertet fühlt, schaut Euch in der nextpit Jobbörse um, um den nächsten Schritt in Eurer Karriere zu machen.

In Berlin sucht Pulsation IT einen Entwickler, der speziell mit dem IoS zusammenarbeitet, um das Unternehmen bei seiner Mission zu unterstützen, die Notfallrettung und Brandbekämpfung zu digitalisieren. Die Plattform des Unternehmens verfolgt derzeit mehr als 5.000 Rettungseinsätze pro Tag, und in dieser Rolle wird Euer Code die Arbeit von Hunderten von Ärzten, Feuerwehrleuten und Rettungssanitätern unterstützen. Ihr werdet Software für die Digitalisierung im Rettungswesen entwickeln.

IBM Deutschland sucht einen Associate Cloud Application Consultant ( m/w) für sein Team in Berlin. In dieser agilen Rolle unterstützt Ihr eines der angesehensten Technologieunternehmen der Welt bei der Entwicklung und Implementierung von Unternehmensanwendungen in hybriden Multi-Cloud-Umgebungen. Ihr begleitet Kunden bei jedem Schritt auf dem Weg in die Cloud und unterstützt sie bei der Konzeption und Umsetzung innovativer Lösungen.

Der Beratungsriese SAP sucht zur Verstärkung seines Teams einen Senior/Principal Consultant für die LifeSciences Industries. In dieser Rolle werdet Ihr wertvolle Ratschläge zu Strategie, Prozessen und mehr geben, um innovative Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu entwickeln. Die Anforderungen der Kunden werden auf der Branchenplattform abgebildet, um das Unternehmensportfolio in der LifeSciences-Industrie zu erweitern, insbesondere im regulatorischen Umfeld. Wenn Euch diese Art von Arbeit anspricht, wisst Ihr, was Ihr zu tun habt.

Startet eure Jobsuche noch heute über die nextpit Jobbörse. Dieser Artikel wurde von Doug Whelan geschrieben.