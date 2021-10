Gewinner & Verlierer: Android 12 ist da und Facebook erleidet Mega-Ausfall

Die im Folgenden geschilderten Sachverhalte ereigneten sich am Montag, den 04. Oktober, innerhalb weniger Stunden nacheinander. Beide fanden in Kalifornien, im Silicon Valley, in den Vereinigten Staaten statt.

Diese Woche steht der Verlierer im Mittelpunkt unserer Kolumne: Facebook! Am vergangenen Montag verursachte ein verpfuschtes Systemupdate der DNS-Server des Unternehmens einen fast siebenstündigen Blackout von Instagram, WhatsApp, Messenger, Facebook und Oculus VR.

Ganz in der Nähe des Mellow Park in Mountain View kündigte das Android-Entwicklerteam fast zeitgleich die endgültige Version des neuen Google-Betriebssystems an. Android 12 ist bereit für den Vertrieb, und diese Tatsache verdient es, diesen Sonntag auf der Gewinnerseite zu stehen.

Doch bevor wir über unsere Auswahl sprechen, möchte ich Euch im Folgenden fünf Highlights aus der NextPit-Berichterstattung der vergangenen Woche vorstellen:

Gewinner der Woche: Android 12 ist fertig!

Nach monatelangen Tests ist Android 12 endlich angekündigt worden. Damit bekommen wir bald eine brandneue Benutzeroberfläche, die auf den visuellen Richtlinien von Material You basiert, und mehr Transparenz hinsichtlich der Nutzung der Komponentennutzung. Außerdem wurden die die Google Widgets komplett überarbeitet.

Google teilte außerdem mit, dass im Jahr 2021 mehr als 225.000 Teilnehmer (ich schließe mich hier mit ein) am Beta-Programm von Android 12 teilgenommen haben. Dabei wurden "fast 50.000 Problemberichte" eingereicht.

Dieses Jahr wird die finale Version erst am 19. Oktober auf den Pixel-Geräten erscheinen. Und zwar dann, wenn Google das neue Pixel 6 und Pixel 6 Pro vorstellt. Die Überraschung in diesem Jahr ist, dass das Betriebssystem neben der Versionsnummer nun auch wieder nach dem Dessert benannt wird: Android 12 Snow Cone. Um herauszufinden, ob Euer Smartphone für das Update in Frage kommt, steuert einfach unseren Android-12-Update-Guide an.

Google hat endlich die endgültige Version von Android 12 angekündigt / © NextPit

Verlierer der Woche: Riesiger Ausfall bei Facebook

Und während die Android-Ingenieure viel Grund zum Feiern haben, brannte bei Facebook die Hütte. Die Woche, die mit der Vorfreude auf die Zeugenaussage des ehemaligen Facebook-Mitarbeiters Francis Haugen begann, hatte am Montag eine unerwartete Wendung. Gegen 12.40 Uhr (BST) waren die Dienste von Facebook nicht mehr verfügbar.

Facebook ist am Montag für fast sieben Stunden ausgefallen / © NextPit

Instagram, WhatsApp, der Messenger und sogar die Oculus-VR-Plattform waren nicht mehr erreichbar. Das Problem wurde durch DNS- und BGP-Routing-Probleme verursacht. Nach Angaben des Unternehmens führte eine Panne bei der routinemäßigen Aktualisierung der BGP-Map dazu, dass die DNS-Routing-Informationen gelöscht wurden, die andere Netzwerke benötigten, um die Dienste von Facebook zu finden.

In einer Erklärung erläuterte Facebook den Vorfall und entschuldigte sich bei allen, die auf seine Dienste angewiesen sind. Die vollständige Berichterstattung über den Vorfall findet Ihr hier.

Letzte Woche stand Mark Zuckerbergs Unternehmen schon einmal auf unserer Verliererseite, nachdem eine WSJ-Untersuchung (The Facebook Files) aufgedeckt hatte, dass Facebook sich bewusst war, dass Instagram ein toxisches Umfeld für junge Menschen ist.

Nach Angaben von CNN Brazil hat der CEO von Facebook am Montag 5,9 Milliarden Dollar seines Vermögens verloren, weil der Aktienkurs seines Unternehmens an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq um fast 5 Prozent gefallen ist.

Damit hättet Ihr gewonnen, denn Ihr seid nun gut informiert! Lasst uns gerne einen Kommentar da und verratet uns, welche Ereignisse Ihr in der letzten Woche spannend oder enttäuschend fandet.