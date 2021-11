Gewinner und Verlierer: Apples Rolle rückwärts und Xiaomis Profit

Das Theater um Apple und die Displaywechsel beim neuen iPhone hält weiter an. Immerhin hat Apple diese Woche eine der verbraucherfeindlichsten Praktiken der letzten Zeit rückgängig gemacht. Das reichte jedoch nicht aus, um den Giganten aus Cupertino vorm Verlierertitel zu bewahren.

Der Platz auf dem Gewinnerthron geht stattdessen an Xiaomi. Nach Angaben von Chinas größtem Einzelhändler dominierte der Hersteller die Verkäufe beim ersten Super-Shopping-Event im November, dem Singles Day.

Doch bevor wir über die Gewinner und Verlierer der Woche sprechen, möchte ich im Folgenden fünf Highlights aus der NextPit-Berichterstattung der letzten Tage vorstellen:

Gewinner der Woche: Xiaomi räumt beim 1. Highlight der Super-Shopping-Events ab

Ja, diese Kolumne hat in letzter Zeit einen gewissen Schwerpunkt auf die Ergebnisse des Smartphone-Marktes gelegt. Da jedoch das Jahresende und neben Weihnachten auch ein paar Deal-Feiertage näher rücken, ist dies fast unvermeidlich. Beim ersten dieser Deal-Tage hat nun Xiaomi mächtig abgeräumt! Der Hersteller konnte beim größten chinesischen E-Commerce-Event nämlich die meisten Handys verkaufen.

Der Singles Day gilt als chinesisches Äquivalent zu Black Friday und Cyber Monday und wird aufgrund der vielen China-Importe auch hierzulande immer bekannter. Einer der Profiteure ist also Xiaomi, das in diesem Jahr die Verkaufscharts des Singles Day anführte.

Xiaomi sammelt Rekorde im Jahr 2021 / © NextPit

Nach Angaben von Chinas größtem Online-Händler JD.com konnte der Hersteller allein unter den drei meistverkauften Handys des Tages gleich zwei Modelle platzieren. Komplettiert wurde diese Top 3 durch Apple, die dort an der Seite des Redmi K40 und Redmi 9A ihr iPhone 13 unterbringen konnten.

Ziehen wir den Kreis etwas größer, wird die Leistung von Xiaomi sogar noch beeindruckender: Neun Handys wurden in die Auswahl der 20 meistverkauften Geräte stammten von Xiaomi!

Letzte Woche wurde bekannt, dass der Hersteller auf dem europäischen Markt ein Wachstum von 51 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete. Damit sicherte sich Xiaomi in good ol' Europe immerhin den zweiten Platz bei den Marktanteilen von Mobiltelefonen. Jetzt zeigen die Zahlen zum Singles' Day die Dominanz von Xiaomi gegenüber der lokalen Konkurrenz. Die einzige Frage, die sich mir stellt, ist: Gibt es überhaupt noch irgendein Hindernis für das Wachstum von Xiaomi?

Oh, und falls Ihr Euch fragt, wie Samsung abgeschnitten hat. Augenscheinlich soll das Galaxy Z Flip 3 am Singles Day im Segment der High-Tech-Smartphones sehr gut gelaufen sein.

Trotz des Erfolgs beim Singles Day wurde Apple in dieser Kolumne zum Verlierer der Woche gewählt!

Verlierer der Woche: Apple macht einen Fehler, wird unhöflich und rudert zurück

Die Regeln des Marktes sind klar: Ihr zahlt für ein Produkt und könnt dann damit machen, was Ihr wollt, oder? Ja... eigentlich! Bis vor wenigen Tagen riskierten die neuen Besitzer des iPhone 13 jedoch, eine der wichtigsten Sicherheitsfunktionen des Geräts zu verlieren, wenn sie sich dafür entschieden, das Display ihres Mobiltelefons in nicht von Apple autorisierten technischen Servicegeschäften auswechseln zu lassen.

Diese Kontroverse zieht sich schon seit der Vorstellung des neuen iPhone 13 und iPhone 13 Pro hin, als die ersten Berichte zu diesem Thema im Internet auftauchten. Das Problem ist, dass Apple absichtlich die Face-ID-Funktion deaktiviert im Falle eines Displaywechsels. Das gilt für alle neuen iPhone-Modelle, solange die Panel von nicht autorisierten Dritten ausgetauscht werden.

Und, wie mein Kollege Casi zu Recht feststellte, "die Verhinderung der Reparaturfähigkeit ist eine schreckliche Geschäftspraxis und sollte verboten werden". Wie könntet Ihr dem widersprechen?

Wenn du den Bildschirm deines iPhones wechseln willst, sollte das eigentlich kein Problem sein, oder? / © NextPit

Glücklicherweise hat das Unternehmen Anfang dieser Woche einen Rückzieher gemacht und bestätigt, dass es die Face ID-Deaktivierung in diesen Fällen nicht mehr geben wird. Das hat Apple jedoch nicht davor bewahrt, aus NextPit-Sicht der Verlierer der Woche in dieser Sonntagskolumne zu werden!

Was haltet Ihr von der Auswahl in dieser Woche? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren mit und diskutiert mit uns.