[Exklusiv] Google-AR-Brille mit Micro-LED noch immer nicht vom Tisch

Kommt jetzt doch eine neue Google Glass?

Ende Juni 2023 zitierte Business Insider ungenannte Quellen, wonach Google seine AR-Roadmap erheblich umstrukturiert und dabei auch den Nachfolger der Google Glass aufgegeben hat. Es hieß auch, dass Mountain View stattdessen einen Großteil seiner Bemühungen auf die Entwicklung von AR/VR-Softwareplattformen umgelenkt hat, bei denen Gerätehersteller wie Samsung etwas Ähnliches auf der Grundlage des aktuellen Stands von Android verwenden würden.

Möglicherweise ist das aber nicht das ganze Szenario – denn Google könnte immer noch Pläne haben, seine nächste eigenständige Augmented-Reality-Brille zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, wie nun aus der von nextpit entdeckten Stellenausschreibung hervorgeht.

In der Stellenausschreibung von Google wird angedeutet, dass das Unternehmen an einer Augmented-Reality-Brille arbeitet, die mit Micro-LED-Technologie ausgestattet sein könnte. / © nextpit

Interessanterweise wird in der Stellenausschreibung beschrieben, dass Google speziell nach einem Ingenieur für Testgeräte mit Kenntnissen in dr Optoelektronik und der Augmented Reality sucht. Weiterhin werden in der Stellenausschreibung Aufgaben genannt, die die Entwicklung und Verbesserung der Fähigkeiten von Micro-LED-Panels in zahlreichen Anwendungen umfassen.

Dies könnte ein Hinweis auf die laufende Initiative des Unternehmens sein, die besagte Displaytechnologie in seine noch nicht angekündigten AR-Brillen und Head-Mounted-Displays einzubauen. Leider ist noch unklar, wann diese Produkte auf den Markt kommen und ob sie letztendlich für Verbraucher:innen erhältlich sein werden.

Google hat die Live-Transkriptionsfunktion auf dem Prototyp der Google Glass Enterprise vorgestellt. / © Google

Diese Nachricht ist nicht völlig überraschend, denn auch prominente Marken wie Apple setzen mit der Apple Watch Ultra 2024, den Gerüchten zufolge auf ein Micro-LED-Display. Im Vergleich zur bisherigen LED-Technologie bieten Bildschirme aus Micro-LEDs eine außergewöhnliche Bildqualität und eine höhere Helligkeit. Außerdem benötigen diese Panels weniger Platz und haben eine höhere Energieeffizienz.

Glaubt Ihr, dass es für Google immer noch logisch ist, seine AR-Brille auf den Markt zu bringen? Ist der nächste Schritt eine AR/VR-Betriebssystem? Teilt uns bitte Eure Meinung in den Kommentaren unten mit.