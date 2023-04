Google Pixel 7a: Technische Daten sind bekannt

Next Pit TV

Das Google Pixel 7a wird vermutlich besser und teurer

Der indische Tippgeber "YogeshBrar" hat die angeblichen Spezifikationen des Google Pixel 7a geteilt und damit mehrere frühere Berichte bestätigt, wonach das preiswerte Pixel-Phone ein schnelleres 6,1-Zoll großes OLED-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz haben wird. Während die Verwendung des Tensor-G2-Chips nicht überrascht – kommt doch in diesem Jahr bereits der G3-Prozessor – soll die RAM-Kapazität mit 8 GB höher sein als die 6 GB aus dem Vorjahresmodell, dem Google Pixel 6a. Es wurde auch der Titan-M2-Sicherheitschip erwähnt, der im Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro (Test) zu finden ist.

Google Pixel 7 vs. Pixel 7 Pro: Welches Flaggschiff-Smartphone von Google solltet Ihr kaufen?

Größere Kameras und kabelloses Laden

Zusätzlich zu den Prozessoren wird ein neuer 64-MP-Sensor mit optischer Bildstabilisierung die Dual-Hauptkamera auf der Rückseite anführen, die von einer 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera unterstützt wird. Offensichtlich ist die Hauptkamera ein großer Schritt nach vorn im Vergleich zum 12-MP-Sensor des Vorgängermodells. In einem anderen Gerücht war die Rede von einer verbesserten 10-MP-Frontkamera mit Gesichtsentsperr-Funktion.

Außerdem setzt Google auf eine kabellose Ladefunktion mit einer Leistung von immerhin 20 Watt, was eine gewisse Premiere für die Pixel A-Serie darstellt. Die Batteriekapazität wird wohl bei 4.400 mAh bleiben. Die kabellose Ladefunktion wurde in Marketingmaterialien entdeckt, die der indische Onlinehändler "MySmartPrice" vorliegen hat. Darauf ist das kabellose Ladezubehör abgebildet.

Das Google Pixel 7a scheint in vier Farben zu erscheinen. / © Evan Blass | onLeaks

Derweil wurde neben der neu aufgetauchten hellblauen Farbe eine weitere Option vom Tippgeber Evan Blass bekannt gegeben. Hierbei handelt es sich um ein knalliges Orange, das den Namen "Coral" tragen soll. Uns erinnert die Farbe ein wenig an das “Oh So Orange” des Google Pixel 4 und 4 XL aus dem Jahre 2019.

Der Preis des Google Pixel 7a wird sich ändern

Es wurde berichtet, dass das Google Pixel 7a für 499 US-Dollar verkauft werden soll, was 50 US-Dollar teurer ist als das letztjährige Mittelklasse-Device. Mit diesem Preis und den mitgelieferten Funktionen rückt das Pixel 7a näher an das Google Pixel 7 (Test) heran, das für 599 US-Dollar (649 Euro) verkauft wird. Es ist noch unklar, wie Google die beiden Modelle vermarkten wird, denn es gab Zeiten, in denen das Pixel 7 bis auf 449 US-Dollar heruntergesetzt wurde.

Das Google Pixel 7a wird am 10. Mai auf der Google I/O 2023 enthüllt. Googles erstes faltbares Smartphone, das Google Pixel Fold, wird dann wahrscheinlich neben einem Google Pixel Tablet mit Lautsprecher-Ladestation ebenfalls vorgestellt. Allerdings soll ausschließlich das Google Pixel 7a unmittelbar in den Verkauf starten, während das erste Google-Foldable erst Ende Mai, beziehungsweise Anfang Juni auf den Markt kommen wird.

Affiliate Angebot Google Pixel 7 Zur Geräte-Datenbank

Was haltet Ihr von Googles neuer Preisstrategie für das Pixel? Welches Gerät ist Euer Favorit? Sag es uns in den Kommentaren.