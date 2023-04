Google Pixel Fold wird im Video mit breitem Rand gesichtet

Ein paar Wochen vor der erwarteten Enthüllung des Google Pixel Fold sind bereits einige Details durchgesickert, darunter der Preis und die Zertifizierung als wasserdichtes Foldable. Am Wochenende wurde ein neuer Videoclip des angeblichen faltbaren Smartphones geteilt, der zeigt, wie ein tatsächliches Gerät mit seinem, dicken Displayrand aussehen könnte.

Google Pixel Fold zeigt sich erstmalig in einem Video

Der Entwickler und häufige Tippgeber Kuba Wojciechowski hat einen Videoclip geteilt, in dem ein faltbares Smartphone zu sehen ist, das dem unveröffentlichten Google Pixel Fold ähnelt, welches wir bereits auf ersten Renderbildern gesehen haben. Es gab keine sichtbaren und erkennbaren Markierungen, um zu überprüfen, ob es sich bei dem fraglichen Gerät wirklich um Googles faltbares Device handelt. Doch die Quelle bestätigte es schließlich in einem Folge-Tweet und auch gegenüber dem Online-Magazin "The Verge", dass es sich tatsächlich um das Google Pixel Fold handelt.

Wenn wir uns nun auf das innen liegende Hauptdisplay konzentrieren, zeigt sich, dass das faltbare Panel mit einem auffälligen und dickem Rand umhüllt ist. Offensichtlich ist die innere Frontkamera und eine Reihe von Sensoren entlang des Rahmens untergebracht. Außerdem scheinen die Scharniere sowohl im oberen als auch im unteren Bereich ziemlich frei zu liegen, was die Renderings im Grunde bereits bestätigt haben.

Ein angebliches Bild des Google Pixel Fold mit seinen klobigen Rändern. / © Twitter/u/Za_Raczke

Durch den kurzen Videoclip haben wir auch einen Blick auf das Cover-Display erhascht. Es ist jedoch schwer, etwas davon zu erkennen, abgesehen von der Frontkamera in einem Punch-Hole und dem kürzeren, aber breiteren Seitenverhältnis im Vergleich zum Samsung Galaxy Z Fold 4.

Google Pixel Fold Preis

Gleichzeitig ist unklar, ob es sich bei dem gezeigten Gerät um einen Prototypen handelt, da das Hauptdisplay unscharf ist und das Cover-Display nicht funktioniert. Unabhängig davon ist es sehr unwahrscheinlich, dass es Unterschiede zwischen diesem und dem endgültigen Modell gibt, das bereits nächsten Monat vorgestellt wird und ersten Berichten zufolge 1.799 US-Dollar kosten soll.

Neben dem Pixel Fold wird Google auf seiner Entwicklerkonferenz auch das Pixel 7a vorstellen. Mountain View wird ebenfalls eine Vorschau auf Android 14 und sein neues Pixel Tablet geben, das mit einem Lautsprecher-Dock bald zum Kunden gelangen soll.

Was haltet Ihr vom Design des Google Pixel Fold, wenn es sich tatsächlich um das im Video gezeigte Gerät handelt? Würdet Ihr seine Form und das Design gegenüber anderen faltbaren Alternativen auf dem Markt bevorzugen? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare.