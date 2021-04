Googles Easter Eggs: Das sind die besten Überraschungen des Such-Giganten

Google ist bekannt für seine versteckten Witze und Streiche in seinen zahlreichen Diensten. Diese versteckten Features werden "Easter-Eggs" genannt und folgen der Tradition der Eiersuche, die in Deutschland im späten sechzehnten Jahrhundert begonnen haben soll. Wir haben Euch einige der besten Easter Eggs von Google und seinen Produkten herausgesucht.

Der protestantische Reformator Martin Luther soll in seiner Gemeinde eine Challenge veranstaltet haben, bei der verzierte Eier versteckt wurden, die die Menschen – vor allem Kinder – finden sollten.

Während in weiten Teilen der Welt das Spiel durch das einfache Verschenken und Essen von Schokoladeneiern ersetzt wurde, gibt es in protestantischen Ländern immer noch eine starke Tradition des Verzierens und Versteckens von Eiern, die als Symbol der Wiedergeburt gesehen werden.

In der Welt der Technik gab die Tradition den Geheimnissen, die sich in Produkten, Apps, Spielen und sogar Online-Diensten verbergen, einen Namen. Und bei Google ist es nicht anders, das Unternehmen hat nicht nur eine lange Geschichte mit Ostereiern, sondern auch mit dem Aprilscherztag.

Spezialeffekte

Das Google-Suchwerkzeug zeigt manchmal visuelle Effekte oder Witze auf einigen Ergebnisseiten. Dabei sind einige offensichtlicher als andere.

Askew (krumm) - hmm, stimmt etwas mit dem Bildschirm nicht?

Bletchey Park (beachtet die Infokarte) – der Ort ist aus Büchern, Filmen und Sitcoms bekannt, da er die Heimat der Kryptographie-Experten im zweiten Weltkrieg war

Blink HTML und Marquee HTML - zwei Programmier-Codes, die es nicht ins Web geschafft haben. Als ich ein Kind war, schienen die Ideen lustig zu sein, 20 Jahre später verstehe ich, warum sie in Vergessenheit gerieten ...

Versuchen Sie, bei der Suche nach "Cha-cha slide " auf das Symbol zu klicken / © Google

Ergebnisse für die Figuren der Serie verbergen kleine Überraschungen / © Google

Game of Life – ist eine mathematische Simulation, in der sich Punkte, die lebende Organismen darstellen, vermehren und sterben (der Effekt erscheint nur im Desktop-Modus)

Google im Jahr 1998 - der Begriff ist eine echte Zeitreise, die zeigt, wie Google im Jahr 1998 aussah

Green Hill Zone – versucht, auf das Symbol der Sonic the Hedgehog-Figur auf der Infokarte zu klicken 😉

Nützliche Befehle

Tiergeräusche – Googles Sammlung von Tiergeräuschen gibt einfach keine Antwort: What does the Fox say?

Bacon-Nummer [Name] – Findet heraus, wie viele Trennungsgrade eine Persönlichkeit des Schauspielers Kevin Bacon hat

Atemübung – ein- und ausatmen, die Ergebnisseite bietet eine einminütige Atemübung zur Entspannung und Stressbekämpfung

Taschenrechner - sogar das Werkzeug für mathematische Operationen ist mit von der Partie, versucht es mit der Suche nach: Antwort auf das Leben, das Universum und alles Die einsamste Zahl Once in a blue moon – ein Monat mit zwei Vollmonden

- sogar das Werkzeug für mathematische Operationen ist mit von der Partie, versucht es mit der Suche nach: Farbwähler - benötigt Ihr Hilfe, um den RGB-, CMYK- oder Hexadezimalcode für eine Farbe zu erhalten? Googlet es doch einfach!

Metronom – das Werkzeug wird von Musikern verwendet, z. B. zum Markieren von Beats im Minutenabstand

Zufallszahl - Googles (Pseudo-)Zufallszahlengenerator enthält seine eigenen Easter Eggs! Versucht, die Minimal- und Maximalwerte auf "100" zu setzen oder eine Maximalzahl mit mehr als 10 Ziffern einzugeben

Das Tool ermöglicht die Kombination verschiedener Daten / © Google

Würfelt doch mal – der Trick kann Würfel mit unterschiedlicher Seitenzahl ersetzen

Spinner – Müsst Ihr eine Zahl ziehen? Google enthält ein Roulette-Tool, mit verschiedenen Optionen für Maximalwerte

Werft eine Münze – Ihr habt keine Münze und müsst Kopf oder Zahl ziehen? Google hilft!

Osterei.

Spiele

Dreidel – das Spiel ist traditionell in jüdischen Haushalten und ähnelt einem Kreisel mit vier Seiten

Fidget Spinner - der Trend mag vorbei sein, aber Google hat eine Lösung, falls Ihr ihn vermisst

Minesweeper - der Windows-Produktivitätszerstörer Minefield wurde zwar von Microsoft entfernt, ist aber im Web nur noch einen Link entfernt

Pac-Man - Arcade-Klassiker von Namco – jetzt Bandai Namco – in der Widescreen-Version

Snake – unsterblich geworden durch alte Nokia-Handys! Ihr müsst kein Retro-Handy kaufen, um Stunden mit dem Schlangenspiel zu verbringen

Mobile classic kann im Browser gespielt werden / © Google

Solitaire – ein weiterer Klassiker, der aber durch Windows populär gemacht wurde. Die Seite bringt die berühmte Klondike-Version des Kartenspiels

Tic Tac Toe – der Klassiker kann auch im Browser gespielt werden, es fehlt nur ein Online-Multiplayer-Modus...

Easter Eggs bei Google Maps und Earth

Google Maps und Google Earth enthalten eine Sammlung von kleinen Ostereiern, die mit speziellen Suchen gefunden werden können:

Andere Google-Geheimnisse

Der schwierige Teil ist, den Chefs zu erklären, dass Ihr für "Arbeitsangelegenheiten" gespielt habt / © Google

Dinosaurier in Google Chrome – ein von Google Chrome-Benutzern gefürchteter Anblick, die Fehlerseite mit dem Tyrannosaurier zeigt an, dass die Internetverbindung des Browsers gestört ist. Berührt den Dinosaurier (auf dem Smartphone) oder drückt die Leertasten oder den Pfeil nach oben (auf dem Desktop), um das Spiel zu starten, in dem Ihr Hindernissen ausweichen müssen. Wenn die Verbindung normal funktioniert, gebt einfach die Adresse "chrome://dino/" in Chrome ein. Wie hoch ist Euer Highscore?

Google Spreadsheets - wenn Ihr die Buchstaben P R I D E in die Zellen A1, B1, C1, D1 bzw. E1 eingebt, werden die Spalten wie in der folgenden Abbildung eingefärbt:

Obwohl als "Regenbogen" bekannt, hat die LGBT-Flagge traditionell sechs Farben / © Google

YouTube - WARNUNG! Tut dies nicht, wenn Ihr Epilepsie habt: Versucht, während der Wiedergabe eines Videos auf Eurem Computer das Wort AWESOME zu tippen.

Die Liste der Spezialeffekte auf Websuchkarten und Pegmans Spezialdekorationen auf Google Maps ändern sich recht häufig und können ohne vorherige Ankündigung entfernt werden. Andere klassische Firmen-Easter-Eggs – zum Beispiel der Konami-Code im Google Reader - dürften Fans der eingestellten Produkte vermisst haben. Verratet uns in den Kommentaren, was Euer Lieblings-Osterei ist!