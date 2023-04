GoPro Hero9 Black: Nach Rabatt Verkaufsschlager bei Amazon

Die Actionkamera GoPro Hero9 Black gibt es seit vergangener Woche bei Amazon für 299 Euro. Günstiger gibt es die Actionkamera bei keinem anderen Händler in Deutschland. Seitdem führt das Produkt die Bestseller-Liste an. Hier erfahrt Ihr mehr über den robusten und kompakten Camcorder, der aktuell günstiger angeboten wird.

Actionkamera filmt in 5K und mit 240 Fps in 1080p

Die GoPro Hero9 Black ist eine Actionkamera mit einem 23,6-MP-Sensor, die sowohl Videos in 5K-Auflösung als auch Fotos mit 20 MP aufnehmen kann. Die Hero9 Black bietet Anpassungs- und Erweiterungsmöglichkeiten wie Light Mod für eine zusätzliche Beleuchtung oder Media Mod für zusätzliche Mikrofone und Anschlüsse. Die Kamera ermöglicht Livestreaming in 1080p und speichert Daten auf einer SD-Karte. Neben Videos in 5K ermöglicht die Kamera auch Aufnahmen in 1008p mit 240 Bildern pro Sekunde, womit sich coole Zeitlupeneffekte realisieren lassen.

Eine interessante Funktion heißt Hindsight: Sie nimmt Videos mit einer Länge von 30 Sekunden auf, bevor die Aufnahmetaste gedrückt wird. Wird die Aufnahme vom Anwender manuell gestartet, dann beinhaltet das aufgenommene Video auch den Moment, der vor dem regulären Aufnahmestart erfasst wurde. Zum Lieferumfang der Actionkamera gehören Akku, Transport-Case, gebogene Klebehalterung, Befestiungsclip plus Flügelschraube und ein USB-C-Kabel. Aktuell gibt es die GoPro Hero9 Black bei Amazon für 299 Euro*. Günstiger gibt es die Kamera bei keinem Händler in Deutschland, was vermutlich der Grund dafür ist, dass die Actionkamera die Bestseller-Liste anführt.