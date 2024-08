Günstig wie am Prime Day: Amazon Echo Spot zum Bestpreis sichern!

Ich bin mittlerweile dafür bekannt, gerne mal zu verschlafen. Es kann 7 Uhr, 8 Uhr oder 9 Uhr sein – egal, ich verschlafe jedes Mal. Grund dafür ist zum einen, dass mein Smartphone unendlich leise ist, wenn es mich wecken soll. Zum anderen leide ich unter chronischer Vergesslichkeit, wodurch das Ladekabel am Morgen häufig ohne Handy aufwacht. Geht es Euch ähnlich, muss ein echter Wecker her. Mit dem Echo Spot bietet Amazon nun eine smarte Alternative, die noch deutlich mehr auf dem Kasten hat, als Euch nur zu wecken.

Für kurze Zeit bekommt Ihr den Echo Spot zum gleichen Preis wie am Prime Day. Allerdings nicht bei Amazon, sondern bei MediaMarkt. Möglich wird das Ganze durch einen Direktabzug im Warenkorb.

Mehr als ein smarter Wecker

Der unscheinbare, aber moderne Amazon Echo Spot ist mit einem Display sowie einem guten und lauten Klang ausgestattet. Dadurch könnt Ihr morgens nach dem Aufwachen neben der Uhrzeit direkt das Wetter und das Datum angezeigt bekommen, seht aber etwa auch den Titel und das Cover des gerade laufenden Songs auf dem Display. Natürlich ist auch Amazons Sprachassistent Alexa integriert, mit dem Ihr den Wecker per Stimme einstellt oder nach sonstigen Infos erfragen könnt.

Besonders cool ist aber auch, dass Ihr den Wecker mit anderen Smart-Home-fähigen Geräten verknüpfen könnt. So lässt sich beispielsweise eine Automation starten, bei der morgens das Licht im Zimmer parallel zum Alarm angeht. Das Aufwachen soll dadurch wie bei einem Tageslichtwecker deutlich erleichtert werden. Auch Eure Top-Playlist kann morgens direkt starten und motiviert Euch so im besten Falle gleich für den Tag.

Es wird nicht viel angezeigt, aber das ist auch nicht nötig – das Display ist perfekt, so wie es ist. / © nextpit

Wenn Ihr mehr über den Wecker erfahren möchtest, empfehlen wir Euch unseren ausführlichen Testbericht zum Echo Spot. Mein Kollege Casi hat den smarten Wecker nämlich auf links gedreht. Sein Hauptkritikpunkt war dabei der Preis von fast 100 Euro. Für rund 55 Euro konnte er ihn aber definitiv empfehlen. Bei MediaMarkt könnt Ihr den Echo Spot jetzt in Blau, Schwarz oder Weiß bestellen – der Versand ist immer kostenfrei.

So gut ist der Deal zum Amazon Echo Spot wirklich

Wie eingangs versprochen, ist Amazons Echo Spot nicht nur ein plumper Zweitwecker, der Euch vor dem Verschlafen bewahrt. Stattdessen ist er auch ein smarter Lautsprecher (Bestenliste) und Sprachassistent im Schlafzimmer und er kann auf dem Display zudem hilfreiche Infos anzeigen oder mit praktischen Smart-Home-Szenarien verknüpft werden.

Erst seit dem vergangenen Monat ist der Echo Spot erhältlich. Die UVP: 94,99 Euro. Zwar gab es ihn zum Start rund um den Prime Day für Amazon Prime Mitglieder auch bereits für 54,99 Euro, aber danach schoss der Preis wieder in die Höhe. Jetzt – fast zwei Monate später – gibt’s den smarten Speaker mit Weckfunktion wieder für nur noch 54,99 Euro. Allerdings für alle und bei MediaMarkt statt bei Amazon, wo er zwar reduziert ist, aber noch rund 70 Euro kostet. Habt Ihr also Interesse an dem Gerät, solltet Ihr jetzt schnell beim Elektronikfachmarkt vorbeischauen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Amazon Echo Spot in Euren Augen mehr, als nur ein einfacher Wecker? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!