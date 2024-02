Hammer-Saugroboter-Deal bei Amazon – Ecovacs X2 Omni 500 € günstiger!

Im Februar schon den Deal des Jahres entdecken? Diesen könnt Ihr eventuell gerade bei Amazon finden. Denn beim Versandriesen ist mit dem Ecovacs Deebot X2 Omni einer der stärksten Saugroboter im Premium-Segment satte 60 Prozent günstiger aufgetaucht. Ob es sich hierbei um einen Preisfehler handelt oder Ihr hier einen echten Schnapper erhaltet, verrät Euch nextpit in diesem Deal-Check.

Im Januar, Februar und März sind gute Angebote eher eine Seltenheit. Bis Ostern müssen wir in der Regel warten, um wieder von echten "Hammer-Deals" zu sprechen. Allerdings scheint die Norm gebrochen zu sein. Denn auf Amazon findet Ihr gerade den Ecovacs Deebot X2 Omni für sage und schreibe 562 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier bei 1.399 Euro und selbst beim nächstbesten Händler müsst Ihr mit über 1.000 Euro rechnen.

Der Saugroboter mit integrierter Wischfunktion fällt direkt durch sein eckiges Design ins Auge. Der Hersteller entschied sich für die quadratische Form, damit der Sauger besser in die Ecke kommt und diese auch gründlicher reinigt. Die Saugkraft von 8.000 Pa kann sich ebenfalls sehen lassen und dank KI-gestützter "Dual-Laser-LiDAR-Technologie" navigiert der Ecovacs wie ein Profi durch Euer Zuhause. Wie gut die Navigation tatsächlich funktioniert, verrät Euch mein Kollege Thomas in seinem Test zum Ecovacs X2 Omni.

Der Ecovacs Deebot X2 Omni hat ein modernes Design. Außerdem hat Ecovacs dem Flaggschiff nur eine Seitenbürste verpasst. / © nextpit

Obwohl das schon spannend klingt, ist auch die Wischleistung mehr als überzeugend. Durch die hervorragende Navigation erkennt der Sauger selbstständig Erhöhungen, wie etwa Teppiche, und hebt seine Mopps an. Die Basisstation arbeitet größtenteils autonom. Neben zwei Wassertanks, für sauberes und dreckiges Wasser, findet auch ein Staubbeutel mit einem Fassungsvermögen von 3 Litern Platz. Zudem reinigt die Absaugstation die Wisch-Padds mit heißem Wasser und trocknet sie anschließend.

Ecovacs X2 Omni nur 562 Euro – so gut ist der Deal wirklich!

Seid Ihr auf der Suche nach einem Saugroboter, müsst Ihr hier schon fast zugreifen. Premium-Sauger von Ecovacs oder Dreame, wie der L20 Ultra (Test), fallen in der Regel maximal um 200 Euro im Preis und kosten häufig noch knapp 1.000 Euro. Der X2 Omni hingegen ist mit einem Preis von 562 Euro so günstig wie noch nie. Der bisherige Bestpreis von 890 Euro wird um mehr als 300 Euro unterschritten und auch das nächstbeste Angebot von 1.029 Euro ist fast doppelt so teuer.

Egal, wie Ihr es dreht und wendet, dieser Deal ist einfach nur gut. Allerdings wissen wir nicht, ob es sich eventuell nur um einen Preisfehler handelt. In der Regel sind solche allerdings durch einen Zahlendreher zu erkennen, was hier nicht der Fall sein sollte. Beim Verkäufer handelt es sich zudem um Empora Werkzeuge, die auch den Versand übernehmen. Der Händler kann jedoch mit 89 % positiven Bewertungen aufwarten. Bleibt also nur noch eines zu sagen: Beeilt Euch hier besser, denn bei einem solchen Deal-Preis sind die Saugroboter sicherlich schnell vergriffen.

Was haltet Ihr von diesem Angebot? Habt Ihr schon einmal ein vergleichbares Angebot im Netz gesehen? Lasst es uns wissen!