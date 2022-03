Vive Flow im Hands-On: Superleichte VR-Brille mit Problemen

Apropos heruntefallen: Leider gibt es die Schutzhülle für die Vive Flow nur gegen einen heftigen Aufpreis von 49 Euro. Ihr sucht Euch also am besten eine passend große Tupperdose oder ein sehr großes Brillenetui – oder Ihr beißt in den sauren Apfel.

Displays: 3,2K bei 75 Hertz

Die beiden Displays der Vive Flow lösen zusammen mit 3,2K auf. Dabei setzt der Hersteller auf LC-Displays, die 2,1 Zoll messen und mit einer Bildwiederholrate von 75 Hertz arbeiten. Das Sichtfeld soll dabei 100 Grad betragen. Um sich außerhalb der virtuellen Realität zurechtzufinden, gibt es einen Passthrough-Modus.

Gefällt:

Überraschend scharfe und helle Anzeige

Passthrough-Modus bringt Euch mehr Sicherheit

Einfache Dioptrienanpassung

Gefällt nicht:

Mit nur 75 Hertz recht "Motion-Sickess-auslösend"

Sichtfeld mit 100 Grad recht eingeschränkt

Die Displays der Vive Flow sind technisch nicht unbedingt beeindruckend. Trotzdem fand ich die VR-Experience mit der Flow ganz cool. Als Demo bin ich in verschiedene Gemälde eingetaucht, die dabei in eine 3D-Umgebung übertragen wurden. So konnte ich beispielsweise die Sternennacht von Van Gogh mit sehr guter Tiefenwahrnehmung erleben und mich dabei sogar nach links und rechts umdrehen.

Die gute Schärfe erreicht man aber nur, wenn die Brille im richtigen Abstand auf der Nase sitzt. Im Test musste ich sie einige Male zurechtrücken, wirklich störend fand ich das aber nicht. Praktisch hingegen ist die integrierte Dioptrienanpassung, die über zwei drehbare Ringe innerhalb der Brille funktionieren. Insgesamt gefiel mir die Schärfe und die Qualität der Brille echt gut.

An der Vorderseite gibt es zwei Kameras. / © NextPit

Nach einigen Minuten des Ausprobierens hatte ich aber ein leicht flaues Gefühl in der Magengehend. Mit nur 75 Hertz ist die Anzeige nicht ganz so flüssig wie die Realität oder andere VR-Brillen – und das führte zu Motion-Sickness. Da die Brille auch für das Auto gedacht ist, kann ich mir vorstellen, dass dieses Gefühl hier noch stärker vorkommt.

Das Sichtfeld der Brille ist mit 100 Grad zudem noch immer so eng, dass man das Gefühl hat, durch einen kleinen Tunnel zu schauen. Hier hoffe ich schon seit Jahren auf eine Revolution, die ein randloses VR-Erlebnis bietet – darauf muss ich aber wohl noch eine Weile warten.

Was ich im Test leider nicht ausprobieren konnte, war der Passthrough-Modus. Dieser blendet die Umgebung über die Kameras an der Vorderseite ein und macht es so einfacher, sich in der langweiligen "echten" Realität kurz zurechtzufinden. Das Feature funktionierte auf der Messe aber leider nicht.