Huawei Nova 10 Pro im Hands-on: das ultimative Selfie-Smartphone?

Vorläufiges Urteil

Das Huawei Nova 10 Pro weiß haptisch vom ersten Augenblick an zu gefallen. Den Ruf, sehr gute Kameras zu verbauen, hat sich das Unternehmen hart erarbeitet. Eine 60-Megapixel-Dual-Frontkamera klingt auch für mich ein wenig übertrieben. Aber wenn´s schee macht? Noch mehr beeindruckt haben mich jedoch das hochauflösende Curved-Display und das 100-Watt-Netzteil in der Mittelklasse. Bleibt nur zu hoffen, dass der Preis das Huawei Nova 10 Pro nicht in die Premiumklasse katapultiert.

Nicht verleugnen möchte ich natürlich, dass Huawei nach wie vor den US-Sanktionen unterlegen ist. Wer sich eh nie so richtig mit den Google-Diensten anfreunden konnte, dürfte mit dem Huawei Nova 10 Pro und der inzwischen reichlich gefüllten Huawei AppGallery glücklich werden. Wer jedoch noch unsicher ist, sollte unseren ausführlichen Testbericht abwarten.