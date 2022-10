HyperX Cloud Alpha Wireless im Test: 300 Stunden Dauerbrenner

Ganze 300 Stunden soll der Akku des neuen HyperX Cloud Alpha Wireless durchhalten. Ob die Klangqualität und der Tragekomfort ausreichen, damit wir das Gaming-Headset auch so lange auf den Ohren haben wollen, verraten wir euch im Test.

Spätestens, wenn der Signalton nach einer zweistelligen Nutzungsdauer das Akkuversagen ankündigt, würden wir jedoch stutzig – denn das neueste Gaming-Headset von HyperX soll bis zu 300 Stunden am Stück durchhalten. Damit legt der Hersteller die Messlatte für Akkulaufzeiten nicht nur ein klein wenig höher, mit Mühe und Not erreichten Konkurrenten wie das Sennheiser GSP 370 gerade einmal die 100-Stunden-Marke.

Kennste eins, kennste alle: Bei der Gestaltung seiner Gaming-Headsets beweist HyperX Jahr für Jahr nicht wirklich Innovationsreichtum. Das HyperX Cloud Alpha Wireless sieht anderen Vertretern der Cloud-Serie so ähnlich, dass uns eine Verwechslung wohl erst dutzende Stunden im Testvorgang aufgefallen wäre.

HyperX Cloud Alpha Wireless: Design und Verarbeitung

Beim Design des Cloud Alpha Wireless bleibt HyperX seiner Linie treu und serviert uns zum gefühlt hundertsten Mal einen sehr vertraut wirkenden, schwarzen Kopfhörer mit roter Aluminium-Gabel und freiliegendem Kabel. Auf den ersten Blick wirkt das neueste Headset mit den roten Ziernähten sowie Form von Bügeln und Ohrmuscheln wie eine exakte Kopie des Cloud Alpha Pro.

Die Verarbeitungsqualität der HyperX Cloud Alpha Wireless stimmt. / © Allround-PC

Auch wenn das traditionelle Cloud Alpha-Design inzwischen ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wirkt das Cloud Alpha Wireless nicht unbedingt altmodisch – zumal die Verarbeitungsqualität stimmt. Mit seinem soliden Aluminiumrahmen macht auch der neueste Ableger einen sehr robusten Eindruck. Und trotz Akkulaufzeiten, die alles bisher Bekannte in den Schatten stellen sollen, zieht uns das Headset den Kopf nicht mit einem tonnenschweren Akku Richtung Tischplatte. Nur 324 Gramm bringt das Headset ohne Mikrofon und Co. auf die Waage, und ist damit kaum schwerer als das ebenfalls kabellose, aber lange nicht so ausdauernde 310-Gramm-Modell Cloud Flight S.

Die Kunstlederpolster bieten einen guten Tragekomfort. / © Allround-PC

Mit dichten Kunstlederpolstern an Ohrmuscheln und Kopfbügel liegt das Cloud Alpha Wireless obendrein sehr komfortabelam Kopf an. Leider lassen sich die Ohrmuscheln nicht drehen, was das Tragen um den Hals nach dem Abnehmen etwas angenehmer gestaltet hätte. Eine solche Pause wird mitunter trotz Rekord-Akkulaufzeit nötig, da es unter den Kunstleder-Ohrmuscheln nach einigen Stunden recht warm wird. Austauschbare Stoffpolster für heiße Sommertage werden (leider) nicht mitgeliefert.

Angenehme Bedienung und gute Verarbeitung

Das Erfolgsrezept der HyperX Gaming-Headsets liegt zu Teilen auch in der unkomplizierten Bedienung, die beim neuesten Ableger ebenfalls sehr intuitiv gestaltet ist. Neben dem obligatorischen Ein/Aus-Knopf gibt es eine Taste zur Stummschaltung des Mikrofons, ein Lautstärkerad, einen USB-C-Ladeanschluss und einen Klinkeneingang für das abnehmbare Mikrofon. Praktischerweise sind die beiden nebeneinander liegenden Power- und Stummschaltetasten jeweils konkav und konvex geformt, womit jegliche Verwechslungsgefahr im Keim erstickt wird. Eine rote LED am Mikrofon zeigt die Stummschaltung an.

Neben dem Ansteckmikrofon sind im Lieferumfang noch ein USB-Dongle und ein Ladekabel enthalten. / © Allround-PC

Der USB-Dongle ist inzwischen etwas kleiner geworden und kann so nicht nur besser von all den identischen HyperX Wireless-Transmittern unterschieden werden, sondern steht auch deutlich weniger hervor. Ältere Dongles liefen mit ihrer Länge Gefahr, durch eine unachtsame Drehung am vorderen Anschluss abgeknickt zu werden. Die Verarbeitungsqualität des Cloud Alpha Wireless ist ansonsten auf sehr hohem Niveau, Details wie ein langsam und präzise rollendes Lautstärkerad hinterlassen einen guten Eindruck.