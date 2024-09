Ich hasse Artikel über Tech-Messen, die von Journalisten für Journalisten geschrieben werden. "Warum ist die IFA oder der MWC nicht mehr so wie früher?" blablabla. Keine Sorge, ich werde in diesem Beitrag nicht auf all diese Dinge eingehen. Aber während der drei Tage, die ich schwitzend in den Hallen der IFA 2024 in Berlin verbracht habe, war ich furchtbar frustriert.

"Was mache ich hier?" oder besser gesagt "Was mache ich hier, das einen größeren Mehrwert bietet, als wenn ich nicht hier wäre?". Diese Frage beschäftigte mich während der gesamten Messe. Denn mein Job auf der IFA ist es, von Stand zu Stand zu gehen, interessante Produkte zu testen und darüber zu berichten.

Aber heutzutage reicht das Reden allein nicht mehr aus. Ihr braucht mich, einen unbekannten Journalisten ohne jeglichen Ruf, nicht, um zu wissen, dass es dieses oder jenes Produkt gibt. Ihr habt so viele Informationsquellen und Nachrichten, dass es nicht mehr ausreicht, einfach nur über etwas zu reden. Man muss es zeigen.

Wenn ich ein Hands-on oder einen Testbericht schreibe, denke ich immer darüber nach, was ich Euch zeigen kann. Die Idee ist, dass Ihr meine Erfahrung stellvertretend erlebt, so als wärt Ihr dabei. Man lacht über meine Stimmungen oder Meinungen, wenn ich sie nicht mit konkreten Beispielen belege. Ein Video, ein Foto, kurz gesagt, etwas, das viel aussagekräftiger ist als fünf arme Textabschnitte, die ich schreiben könnte.

Die Hersteller sind schuld

Es gibt mindestens drei Artikel über meinen Aufenthalt auf der IFA, die ich nicht geschrieben habe. Und das liegt hauptsächlich daran, dass ich nicht wusste, was Euch diese Artikel bringen würden. Ich hätte einfach eine Pressemitteilung kopieren und einfügen können, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Und viel zu oft habe ich das Gefühl, dass die Hersteller mit dem Status quo vollkommen zufrieden sind.

Ihr Hauptinteresse besteht darin, Produkte zu verkaufen. Sie an Euch zu verkaufen. Um diese Produkte zu verkaufen, müssen sie darüber reden. Ob ich in einer 300-Wörter-News ohne Bilder, ohne alles, oder in einem 2000-Wörter-Test mit Grafiken, Tabellen, Bildergalerien, Screenshots und Videos darüber schreibe, ist dem Hersteller egal.

Und das ist das Problem. Zu oft habe ich ein Produkt oder eine Technologie getestet, aber ich hatte keine Möglichkeit, meine Erfahrungen richtig wiederzugeben. Die Hersteller und ihre Kommunikationsteams denken nicht genug darüber nach, wie Content-Ersteller ... Content erstellen können.

Wenn ich Euch von der Sitzung erzählen würde, in der ich die Auracast-Technologie mit drahtlosen Kopfhörern ausprobieren konnte, würdet Ihr den Artikel nach 10 Sekunden Lesen schließen. Und das wäre auch richtig so. Ich bin 15 Minuten lang in einem Raum herumgelaufen und habe einen Leiter verfolgt. Das war sehr cool. Meine Kopfhörer konnten sich intuitiv mit mehreren Audiostreams verbinden.

Hilft Euch dieses Bild zu verstehen, wie die Auracast-Technologie funktioniert? Nein! © nextpit Hilft Euch dieses Bild zu verstehen, wie die Auracast-Technologie funktioniert? Nein! © nextpit Hilft Euch dieses Bild zu verstehen, wie die Auracast-Technologie funktioniert? Nein! © nextpit Hilft Euch dieses Bild zu verstehen, wie die Auracast-Technologie funktioniert? Nein! © nextpit Hilft Euch dieses Bild zu verstehen, wie die Auracast-Technologie funktioniert? Nein! © nextpit Hilft Euch dieses Bild zu verstehen, wie die Auracast-Technologie funktioniert? Nein! © nextpit Hilft Euch dieses Bild zu verstehen, wie die Auracast-Technologie funktioniert? Nein! © nextpit

Wir hatten sogar kleine Inszenierungen. Eine Flughafenszene, bei der ich, als ich mich einem Schalter näherte, die Durchsagen zu meinem Flug über meine Kopfhörer hörte. Das war super interessant. Interessant für mich.

Zu keinem Zeitpunkt hatte ich die Möglichkeit, das, was ich hörte, aufzunehmen. Ich habe versucht zu filmen, aber es hat nicht viel gebracht. Ich fragte meinen Pressekontakt, ob er visuelle/Video-Ressourcen hätte, um meinen Artikel auszuschmücken. Nada. Das ist so schade. Die Erfahrung war wirklich interessant. Aber hätte ein einfacher schriftlicher Bericht das gleiche Interesse bei Euch geweckt? Das bezweifle ich.

Ich bin mir bewusst, dass nicht jeder eine 22.000m2 große IFA-Fläche wie Samsung haben kann. Aber den Journalisten die Möglichkeit zu geben, das Produkt anzufassen, damit zu spielen, schöne Fotos zu machen und Videos zu drehen, kostet nicht viel.

Die Journalisten sind schuld

Aber es wäre zu einfach, nicht meine eigene Verantwortung zu übernehmen. Ich bin der Ersteller von Inhalten. Wenn der Inhalt nicht gut ist, ist es meine Schuld.

Und ich denke, das ist ein Problem, das mit der Sicht auf unseren Beruf zu tun hat. Ich bin ein Journalist. Aber jeder kann Journalist sein. Jeder kann das tun, was ich tue. Der einzige wirkliche Unterschied zwischen mir und Euch ist, dass ich die Produkte, die ich teste, nicht kaufen muss und dass ich Zugang zu Veranstaltungen habe, von denen Ihr ausgeschlossen seid.

Aber selbst dieser Unterschied tendiert dazu, sich mit dem Aufstieg der Influencer, die ihre eigene Plattform sind, zu verwischen. Wir müssen aufhören, uns vorzustellen, dass wir auf unserem Elfenbeinturm hocken. Die Tatsache, dass ich zwei Tage vor Euch, der Öffentlichkeit, Zugang zur IFA habe und darüber spreche, was ich dort gesehen habe, reicht nicht mehr aus.

Das ist nicht der Inhalt. Mein Wort hat nicht genug Mehrwert. Ich muss Euch nicht einfach nur Dinge erzählen. Ich muss sie für Euch erlebbar machen. Ich muss Euch zeigen, wie ein Produkt aussieht. Wie es funktioniert.

Aber auch das wäre zu einfach. Ich glaube, dass die Medien die Art und Weise ändern müssen, wie sie Veranstaltungen wie die IFA wahrnehmen und daher auch behandeln.

In einem früheren Artikel über die Gamescom hat mein Kollege Dustin einen sehr interessanten Blickwinkel vertreten. Seiner Meinung nach geht es bei der Gamescom nicht darum, neue Spiele zu entdecken oder die neuesten Gaming-News zu bekommen. Es ist eine Gemeinschaftsmesse, auf der Videospielfans zusammenkommen und sich über ihre Leidenschaft austauschen.

Man könnte also sagen, dass die IFA eine B2B-Veranstaltung ist, ein Treffen für Profis, um Kontakte zu knüpfen etc. Aber dann solltet Ihr aufhören, die IFA als großes Event für Tech-Fans zu behandeln! Wenn die IFA nur dazu dient, Kontakte zwischen Tech-Profis zu knüpfen, ist es sinnlos, Euch davon zu erzählen.

Was denkt Ihr darüber? Habt Ihr die IFA 2024 auf nextpit oder anderswo verfolgt? Findet Ihr Euch in der Selbstkritik, die ich an meinen Inhalten geübt habe, wieder? Habt Ihr Vorschläge, wie man die Berichterstattung über solche Veranstaltungen interessanter gestalten könnte?