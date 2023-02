iOS 16.4 Beta: Was ist neu?

Neue Funktionen mit iOS 16.4

Im Gegensatz zu Apples iOS 16.3, das sich auf eine Handvoll Fehlerbehebungen konzentrierte, sollen mit dem neuesten iOS 16.4 kleine bis mittelgroße Funktionen im gesamten Betriebssystem hinzugefügt werden. Ihr könnt jedoch davon ausgehen, dass in den nachfolgenden Beta-Versionen noch weitere Funktionen oder Änderungen hinzugefügt werden, bevor die Software endgültig final ausgerollt wird.

Push-Benachrichtigungen von Web-Apps und -Seiten auf dem Startbildschirm

Wie bereits im letzten Jahr angekündigt, werden Web-Push-Benachrichtigungen und Zähler für Web-Apps und -Seiten unterstützt, die auf dem iPhone-Homescreen hinzugefügt werden. Die Nutzer:innen werden von der App oder Seite aufgefordert, die Benachrichtigungen zuzulassen. Sobald Ihr zugestimmt habt, kann jede App in den Benachrichtigungseinstellungen individuell verwaltet werden, während die Benachrichtigungen über das Icon auf dem Badge und dem Sperrbildschirm angezeigt werden.

Ähnlich wie bei den Benachrichtigungen für Standard-Apps wird die Verwaltung dieser Benachrichtigungen auf den Focus-Modus ausgeweitet. Außerdem ermöglicht Apple Chrome-Nutzern, über das Freigabe-Menü Web-Verknüpfungen hinzuzufügen, die für Web-Apps oder -Seiten funktionieren.

Mehr Emojis und Shortcuts

Apple führt mit dieser Beta mehr als zwanzig neue Emoji-Zeichen und Variationen ein. Das reicht von bunten Herzen und neuen Tieren wie einem Esel bis hin zu einem kopfschüttelnden Emoji und einem "Talk-to-my-hand"-Zeichen. Die neuen Emojis sind auch in anderen Software-Updates für die restliche Apple-Hardware, einschließlich der iPads und des MacBooks, live zu sehen.

Abgesehen von den Emojis, fügt Apple auch verschiedene Shortcuts hinzu. Neue Aktionen wie das Einrichten des Stage Managers auf dem iPad, True Tone, VPN und andere sind jetzt in der Shortcuts-App zu finden.

Neue Emoji-Zeichen und Variationen in iOS 16.4 / © Apple, Edit by NextPit

Alles über 5G

Was die Konnektivität angeht, so ermöglicht iOS 16.4 den 5G Standalone-Modus. Derzeit ist T-Mobile der einzige Anbieter, der dies in den USA unterstützt, wobei die erste Kompatibilität im letzten Jahr für Samsung-Smartphones gegeben wurde. Neben iPhones werden in den kommenden Monaten wahrscheinlich weitere Modelle hinzukommen.

Wenn Ihr diese Funktion aktiviert, werden alle Mobilfunkaktivitäten über den 5G-Dienst des Netzes geleitet. Er ermöglicht außerdem eine Datengeschwindigkeit von bis zu 3 Gb/s, wenn eine entsprechende Verbindung besteht. Und zum ersten Mal gibt Apple bekannt, dass 5G-Netze in der Türkei mit dieser iOS 16 Version offiziell unterstützt werden.

Weitere Änderungen mit iOS 16.4 Beta 1

Obendrein wurden eine Reihe kleinerer Optimierungen in der Musik- und Podcasts-App vorgenommen. Diese konzentrieren sich auf neue Animationen, die die Oberfläche optisch verbessern. Wenn Ihr einen Song abspielt oder einen Künstler zu Eurer Favoritenliste hinzufügt, werdet Ihr die Veränderungen sehen.

Für Smart-Home-Bastler:innen hat Apple mit diesem Update die Home-Architektur zurückgebracht, nachdem sie in iOS 16.2 entfernt wurde. Zudem kann Matter-Zubehör und die Smart-Home-Geräte von Apple jetzt so eingestellt werden, dass sie manuell oder automatisch aktualisiert werden.

Wenn Ihr viele Apple-Geräte besitzt und diese mit Eurem iPhone verbunden habt, werden die Details zur AppleCare-Abdeckung jetzt in den Einstellungen angezeigt. Geht einfach auf "Allgemeine Einstellungen" und "Abdeckung", um zu sehen, bis wann Eure anderen Geräte von der offiziellen Apple Garantie abgedeckt sind.

Außerdem gibt es einen Fix für die VPN-App von Nord, die in der älteren iOS-16-Firmware nicht funktionierte. Gleichzeitig wird denjenigen, die am Beta-Programm teilnehmen, eine Option für Beta-Updates in den Software-Update-Einstellungen angezeigt. In diesem Bereich können Nutzer:innen die automatischen Updates deaktivieren oder aktivieren.

Wenn Ihr ein Upgrade auf iOS 16.4 Beta 1 plant, prüft zuerst, ob Euer iPhone mit iOS 16 kompatibel ist. Erst dann könnt Ihr Euch bei Apples Beta-Softwareprogramm anmelden. Ihr solltet Euch aber bewusst sein, dass es sich nicht um eine finale Version handelt. Wer auf sein iPhone nicht verzichten kann, sollte auf die finale Version warten.

Welche der neuen Funktionen von iOS 16.4 interessieren Euch am meisten? Seid Ihr im Beta-Testprogramm von Apple angemeldet? Der Kommentarbereich ist geöffnet.