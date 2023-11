iOS 17.2: Das Apple iPhone 15 Pro erhält die räumliche Videoaufnahme

Aktivieren von Spatial Video für Vision Pro auf dem Apple iPhone 15 Pro (Max)

Nach der Veröffentlichung von iOS 17.1.1 mit Fehlerbehebungen in dieser Woche, rollt Apple jetzt ein weiteres Update aus, die zweite Beta von iOS 17.2. Die Firmware ist für Entwickler:innen und Tester:innen verfügbar, sollte aber irgendwann im Dezember an alle ausgeliefert werden. Anders als bei der ersten Beta von iOS 17.2 bringt die neue Beta weniger Änderungen mit sich. Dennoch gibt es einige interessante Neuerungen, wie z.B. Spatial Video für die Aufnahme von immersiven Videos und kleinere Verbesserungen für Siri und den Datenschutz.

Bei allen Apple-iPhone-15-Pro-Modellen (Test), auf denen die neueste iOS 17.2 Beta-Version läuft, müsst Ihr die Funktion zunächst in den Kamera-Einstellungen aktivieren und zum Abschnitt Formate gehen. Im Untermenü "Optionen" findet Ihr einen Schalter "Spatial Video for Apple Vision Pro", den Ihr ein- oder ausschalten könnt.

Es gibt auch einen Text, der erklärt, was räumliches Video ist und wie man es aufnimmt. Außerdem wird erklärt, dass das Videoformat mit einer Auflösung von 1080p und 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen wird und 130 MB Speicherplatz für einen 1-minütigen Clip benötigt. Es wird betont, dass die Nutzer:innen das iPhone 15 Pro im Querformat aufstellen und es bei der Aufnahme ruhig halten sollten.

Apples Update auf iOS 17.2 Beta ermöglicht räumliche Videoaufnahmen auf dem iPhone 15 Pro (Max). / © nextpit

Wenn Ihr räumliche Videos aufnehmen wollt, müsst Ihr einfach die Kamera-App öffnen, den Videomodus auswählen und dann auf das brillenähnliche Symbol in der Ecke tippen. Das Symbol wird gelb hervorgehoben, wenn das räumliche Video aktiviert ist. Zusätzlich sollten die Videoaufnahmen im räumlichen Videoformat mit dem gleichen brillenähnlichen Symbol oben links gekennzeichnet sein.

Weitere Änderungen in der iOS 17.2 Beta 2

Neben dem neuen Spatial Video für Apple Vision Pro bringt die iOS 17.2 Beta 2 noch einige kleinere Verbesserungen und Neuerungen mit sich. Dazu gehört, dass Ihr Eure Höhendaten abrufen könnt, indem Ihr Siri fragt. Weiterhin kann Siri jetzt Eure voraussichtliche Ankunftszeit (ETA) mitteilen, wenn Ihr mit Apple Maps navigiert.

Der Tech-Riese aus Cupertino erweitert außerdem die Warnung vor sensiblen Inhalten auf Sticker in einigen Nachrichten-Apps und der Kontakte-App. Das bedeutet, dass nackte und sensible Grafiken, die von diesen Plattformen erkannt werden, wie z. B. Kontakt-Poster, automatisch unscharf gemacht werden, um den Datenschutz zu gewährleisten. Und schließlich wurde der Bereich "Abdeckung", der die Garantieabdeckung Eurer Geräte auflistet, in den Einstellungen des iPhones in den Bereich "Allgemein" verlagert.

Welche der neuen Funktionen von iOS 17.2 gefallen Euch am besten? Wir würden gerne Eure Meinung dazu lesen.