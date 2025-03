Nach der Vorstellung des iPhone 16e vor einigen Tagen hat Apple jetzt gleich mehrere Überraschungen parat. Dabei ist es nicht nur die neue Hardware, sondern auch die technischen Daten, die diesmal überraschen. Bereits gestern deutete CEO Tim Cook an, dass der iPhone-Hersteller einige weitere Neuheiten vorstellen wird. „There’s something in the Air“ zeigte ein Video in seinem Social-Media-Post. Die Neuheit, wenige Stunden später, ist aber bislang nicht das MacBook Air, das von vielen Fans erwartet wird. Stattdessen präsentiert das Unternehmen neue iPads und dazu passendes Zubehör. Bei genauerem Hinsehen zeigen sich aber kuriose Entscheidungen bei den neuen Tablets.