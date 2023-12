isinwheel E9Max: 500 W starker E-Scooter für nur 399 Euro!

Der E-Scooter E9Max von isinwheel hat gerade eine massive Preissenkung erlebt und fährt nun mit einem beeindruckenden Rabatt von 180 Euro in Eure Garage. Doch bevor Ihr Eure Kreditkarte zückt, lasst uns tiefer in die technischen Details einsteigen und die Fragen beantworten: Was bekommt man hier eigentlich für 399 Euro? Und wie können nextpit-Leser exklusiv noch einmal 30 Euro sparen?

Der E9Max bewegt sich mit seiner Maximalgeschwindigkeit im legalen Rahmen für Deutschland. Heißt: Mehr als 20 km/h sind nicht möglich. Der Motor bewegt sich aber mit 500 W auf dem gleichen Niveau wie vielfach teurere Oberklasse-E-Scooter und sollte entsprechend mit seiner Beschleunigung viel Spaß machen. Die Reichweite liegt dank des 420 Wh starken Akku bei beachtlichen 40 km, das maximale Fahrergewicht bei 120 kg.

Der isinwheel E9Max bietet eine gute Ausstattung für faires Geld. / © insinwheel

Für den Komfort auf der Straße sorgen das Stoßdämpfungssystem und die Vollreifen. Vorderradantrieb, elektronische Bremse und Scheibenbremse hinten sorgen für optimalen Halt und Sicherheit. Und dank der IP54 Wasserdichtigkeit könnt Ihr Euch auch bei Regen mit dem E-Scooter nach draußen wagen und müsst nicht jeder Pfütze ausweichen.

Der E9Max bringt 14,5 kg auf die Waage, was im Vergleich mit anderen E-Scootern relativ leicht ist – auch angesichts des starken Motors. Dank des einklappbaren Lenkers ist der E9Max gut im Kofferraum zu verstauen und begleitet Euch auch in den Nahverkehr-Stoßzeiten durch Bus und Bahn. Besonders wichtig fürs tägliche Pendeln: Der E9Max hat natürlich eine Straßenzulassung. Er ist ausgestattet mit LED-Scheinwerfern und -Rücklichtern, Reflektoren, einer Klingel und eingebauten Schutzblechen – was man eben so braucht.

Zu guter Letzt gibt's natürlich noch die obligatorische Smartphone-App. Mit dieser könnt Ihr den Scooter beispielsweise sperren, einen Tempomat konfigurieren oder das Licht ein- und ausschalten.

Affiliate Angebot insinwheel E9Max Der isinwheel E9Max ist im Online-Shop des Herstellers gerade um 180 Euro reduziert. Mit dem Gutschein-Code sparen nextpit-Leser noch einmal 30 Euro zusätzlich!

Unterm Strich ist der E9Max für seinen günstigen Preis mehr als nur ein weiterer E-Scooter. Mit 500 W seid Ihr hier für diese Preisklasse verhältnismäßig flott unterwegs, und mit 14,5 kg ist dieses isinwheel-Model vergleichsweise leicht. Und besonders wichtig: Der E9Max hat eine Straßenzulassung für Deutschland!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und isinwheel. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Kooperation keinen Einfluss.