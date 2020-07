Kamera-Blindtest mit Huawei, Samsung, OnePlus, Xiaomi und Realme!

Welches Smartphone hat die beste Kamera? In unserem Blindtest geben wir genau diese Frage an Euch weiter. Wir haben mit dem Huawei P40 Pro+, Xiaomi Mi 10 Pro , Samsung Galaxy S20 Ultra , OnePlus 8 Pro und dem Realme X3 Superzoom fotografiert – und Ihr könnt nun über die besten Fotos abstimmen!

Die Voraussetzungen für den Kamera-Test

Mit jedem Smartphone haben wir unterschiedliche Szenarien fotografiert und die Bilder für Euch unten im Artikel aufbereitet. Das besondere am Blindtest ist nun: Wir verraten Euch nicht, von welchem Smartphone welches Foto stammt. Ihr müsst also ohne Infos zum Gerät abstimmen, welches Bild Euch am besten gefällt. In genau einer Woche präsentieren wir Euch die Auflösung und Ihr erfahrt, welches Smartphone über alle Motive hinweg die meisten Punkte gesammelt hat.

Um Chancengleichheit zu gewährleisten, haben wir mit allen Smartphones so fotografiert, wie es die meisten Nutzer wohl auch tun werden: mit den Werkseinstellungen und mit der Automatik, sofern bei dem jeweiligen Motiv nicht explizit vermerkt. Jedes Motiv haben wir mit jedem Smartphone drei Mal fotografiert und jeweils das beste Bild daraus ausgewählt, um Ausreißer nach unten durch versehentliches Verwackeln oder einen nicht-reproduzierbaren Bug zu verhindern.

An die Datenblatt-Füchse da draußen: Wir haben die Bilder teilweise leicht zugeschnitten, um die Smartphones nicht durch geringfügige Unterschiede bei der Brennweite zu verraten. Mit einem Klick auf ein Foto könnt Ihr Euch das Bild in maximaler Auflösung ansehen.

1. Indoor-Aufnahme unter Kunstlicht

Ob trendige Cafés oder zu Hause: Edison-Glühbirnen sind der heiße Shit. Mit ihrem warmen Licht stellen die Glühbirnen allerdings den Weißabgleich jeder Kamera auf die Probe. Entsprechend haben hier auch alle Smartphones in unserem Blindtest ordentlich zu kämpfen. In der Küche im Hintergrund sind übrigens Leuchtmittel mit Tageslicht-Temperatur im Einsatz.

The best Indoor shot under artificial light is ...

... Picture 1.2

... Picture 1.3

... Picture 1.4

... Picture 1.5

2. Portrait unter Tageslicht, 2x Zoom

Portrait-Fotos gehören wahrscheinlich zu den häufigsten Anwendungsfällen bei Smartphones – und dürfen bei unserem Blindtest nicht fehlen. Neben der korrekten Abbildung der Hauttöne ist bei diesem Motiv auch der sehr helle Hintergrund eine Herausforderung.

The best Portrait under daylight, 2x zoom is ...

... Picture 2.2

... Picture 2.3

... Picture 2.4

... Picture 2.5

3. 10x-Zoom, Tageslicht

„Was, nur 10x?“ Gefühlt gehört ein mindestens 30-facher Hybrid-Zoom schon zum Standard-Repertoire aktueller Flaggschiffe. Aber können die Smartphones überhaupt annähernd ihre kühnen Versprechen einlösen? Wir sind gespannt, für wen Ihr Euch bei unserem 10x-Zoom-Motiv entscheidet.

The best 10x Zoom Picture is ...

... Picture 3.2

... Picture 3.3

... Picture 3.4

... Picture 3.5

4. Nachtaufnahme mit Nachtmodus

So sehr sie sich bei den ersten Huawei-Smartphones nach Magie anfühlten, so sehr gehören die Nachtmodi mit freihändig gehaltenen mehrsekündigen Belichtungszeiten zum Standardrepertoire aktueller Flaggschiffe. Wir haben fünfmal den dedizierten Nachtmodus ausgewählt und das gleiche Motiv geknipst.

The best Night shot with Night Mode is ...

... Picture 4.2

... Picture 4.3

... Picture 4.4

... Picture 4.5

5. Nachtaufnahme ohne Nachtmodus

Bewegte Motive eignen sich nicht für den dedizierten Nachtmodus – und oft hat man auch gar nicht die Zeit oder Lust, irgendein Motiv zehn Sekunden lang anzuvisieren. Daher haben wir ein Motiv im Dunkeln auch jeweils noch mit dem normalen Foto-Modus aufgenommen.

The best night shot without night mode is ...

... Picture 5.2

... Picture 5.3

... Picture 5.4

... Picture 5.5

6. Ultraweitwinkel, Tageslicht

War der Ultraweitwinkel einst ein Alleinstellungsmerkmal von LG-Smartphones, gehört auch er 2020 zum guten Ton dazu. Im Vergleich zu den Hauptkameras werden die hier verbauten Sensoren von den Herstellern jedoch oft stiefmütterlich behandelt. Daher wollen wir an dieser Stelle auch die Bildqualität der Ultraweitwinkel-Module herausfordern.

Eine Anmerkung hier noch: Bei den Ultra-Weitwinkel-Modulen unterscheiden sich teilweise die Bildwinkel von Hersteller zu Hersteller deutlich. Um hier nicht die Smartphones zu verraten, haben wir die Fotos auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zuschneiden müssen.

The best Ultra-wide-angle in daylight is ...

... Picture 6.2

... Picture 6.3

... Picture 6.4

... Picture 6.5

7. Selfie, Tageslicht

Der ist hier für Euch, Generation Instagram. Die Selfie-Kameras der Smartphones sollen ebenfalls einen Platz in unserem Blindtest haben. Leider war es bei diesem Szenario nicht ganz einfach, sowohl für Kamera als auch für mich selbst immer die gleiche Position beizubehalten. Ich denke aber, dass die Ergebnisse dennoch eine recht gute Vergleichbarkeit bieten.

The best Selfie in daylight is ...

... Picture 7.2

... Picture 7.3

... Picture 7.4

... Picture 7.5

Was sagt Ihr zu dem Blindtest? Hättet Ihr gerne noch mehr Szenarien? Oder mehr Smartphones, wenngleich das Abstimmen dann komplizierter wird? Wir freuen uns auf Eure Rückmeldung in den Kommentaren und Eure Stimme in der folgenden Umfrage dazu.