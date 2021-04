Kostenlose Apps für iOS und Android: Diese Anwendungen gibt's aktuell gratis

Je nachdem, wann Ihr diesen Text lest, kann es sein, dass einige der unten aufgeführten Apps ihren Status wieder auf "kostenpflichtig" geändert haben. Wenn Ihr so eine App entdeckt, lasst es uns bitte in den Kommentaren unten wissen. Wenn Ihr außerdem Apps kennt, die ebenfalls derzeit kostenlos und erwähnenswert sind, erzählt es uns ebenso.

Pro-Tipp: Wenn Ihr in der Liste unten auf eine interessante App stoßt, die Ihr jetzt aber nicht braucht, empfehlen wir Euch, sie trotzdem zu installieren und dann wieder vom Handy zu entfernen. Wenn Ihr das nämlich tut, müsst Ihr bei der nächsten Installation nicht mehr für die App bezahlen – auch wenn sie bis dahin nicht mehr kostenlos ist.

Während einige dieser Apps vorübergehend kostenlos heruntergeladen werden können, sollten Sie beachten, dass einige von ihnen In-App-Käufe beinhalten.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Kostenlose Android-Apps im Google Play Store

ProShot (€ 4,69) : Mit einer Bewertung von 4,3 Sternen im Google Play Store ist ProShot genau das, was der Name verspricht: Es ist eine "Pro Level"-App für Leute, die mehr Kontrolle über die Smartphone-Fotografie haben wollen. Die Oberfläche ist übersichtlich und einfach zu bedienen. Es lohnt sich also, die App auszuprobieren – besonders jetzt, wo sie vorübergehend kostenlos ist!

Simpan - Note various needs (€ 2,15) : Dies ist eine minimalistische App für Notizen, die behauptet, einfach zu bedienen und sicher zu sein. Die App unterstützt Datensicherungs- und Exportfunktionen und ist in 13 Sprachen verfügbar.

Digital Dashboard GPS Pro ( € 0,89 ): Wenn Ihr Eure Fahrten mit dem Auto oder Fahrrad aufzeichnen möchtet, kann diese App helfen. Die Benutzeroberfläche hätte allerdings besser sein können. Diese App war auch schon letzte Woche auf der Liste und ist immer noch kostenlos.

X Launcher ( € 1,99 ): Dieser Launcher hat es hierher geschafft, weil er natürlich kostenlos ist, aber auch, weil er uns sehr an Googles Nexus UI erinnert. Es ist eine nette Reise in die Vergangenheit für alle, die sich nostalgisch fühlen. Kostenlos seit letzter Woche!

Diamond - Icon Pack (€ 1,39 ): Also hier haben wir ein Icon Pack, das mehrere Launcher unterstützt, einschließlich der bekanntesten da draußen. Die App ist mit 4,2 Sternen im Google Play Store bewertet, hat aber bislang nur 190 Bewertungen – behaltet das im Hinterkopf!

Audio Recorder von Appntox ( € 0,59 ): Eine einfache Audio-Aufnahme-App. Das Highlight-Feature ist die Unterstützung für mehrere Farbthemen. Ihr erhaltet drei Aufnahmeformate: M4a, Wav und 3gp. Die Bewertungen sind ziemlich anständig (4,1 Sterne)

Kostenlose Android-Games im Google Play Store

Monkey GO Happy ( € 0,69 ): Monkey GO Happy war mal ein Flash-Spiel aus den frühen 2000er Jahren. Jetzt wurde es für Android kompiliert und ist derzeit kostenlos erhältlich. Es gibt 75 Stages, und das Spiel ist nicht nur werbefrei, sondern auch frei von In-App-Käufen.

Shadow of Naught - Ein interaktives Story-Abenteuer (€ 2,99 ): Ein sehr ungewöhnliches Spiel mit interaktivem Gameplay und gefühlvollem Storytelling. Ich fand auch die Musik beruhigend für meine Ohren. Bewertet mit 4,3 Sternen!

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV ( € 3,59 ): Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber in Momenten der Langeweile schätze ich es, wenn ich ein einfaches Spiel habe, auf das ich mich konzentrieren kann. Und dafür gibt es nichts Besseres als ein klassisches Solitaire-Spiel! Immer noch kostenlos von letzter Woche!

Chicken Tournament ( € 1,00 ): Ein FPS im Retro-Stil, entwickelt von einem einzelnen Programmierer. Die Animationen sind nicht großartig, aber sobald man sich an die Steuerung gewöhnt hat, macht es Spaß. Auf jeden Fall einen Download wert.

New Math Puzzles for Geniuses 2021 ( € 0,69 ): Seid Ihr eher der schlaue Typ, der immer auf der Suche nach neuen Mathe-Rätseln ist? Diese App enthält 180 Rätsel, die Ihr lösen könnt. Hat über 100.000 Downloads und eine okaye 3,9-Sterne-Bewertung.

Missile Dude RPG: Offline tap tap Missile ( € 1.89 ): Wie in den Rezensionen beschrieben, ist dies ein lustiges RPG, bei dem das Vergnügen nur durch Werbung und In-App-Käufe getrübt wird. Trotzdem einen Download wert, jetzt wo es vorübergehend kostenlos ist.

Superhero Fruit Premium: Robot Wars Future Battles ( € 0,59 ): Ein anständiges Spiel mit guter Grafik und flüssigem Gameplay. Die Musik kann allerdings nach einer Weile nervig werden. Enthält Werbung und In-App-Käufe

WindWings Space Shooter, Galaxy Attack (Premium) (1,89 €) : Ein Fantasy-Spiel, das auf einer Geschichte über einen Soldaten basiert, der versehentlich durch ein Zeitloch in die Zukunft gereist ist. Die Kritiken sind gemischt. Oh, und es gibt Werbung und In-App-Käufe.

Word Quest PRO ( € 2,09 ): Ein einfaches Spiel, bei dem das Ziel ist, so viele einzigartige englische Wörter wie möglich zu bilden. Es gibt zwei Modi: Herausforderung und Entspannung. Keine In-App-Käufe oder Werbung.

The Most Expensive Runner Game That No One Buys ( € 0,99 ): Das ist kein Scherz. Das Spiel heißt wirklich so. Es ist ein einfaches Laufspiel, bei dem Ihr Hindernissen ausweichen und Euch vorwärts bewegen müsst. Ich mochte es!

Kostenlose Apps und Mobile Games für iOS

Kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

ProShot ( € 4,69 ): Wir haben in diesem Artikel bereits über ProShoot für Android gesprochen. Auch iOS-Nutzer können diese App jetzt kostenlos herunterladen können!

CM: Contraction Timer/Monitor ( € 3,49 ): Dies ist eine App, um die Wehen im Auge zu behalten. Es ist wirklich einfach zu bedienen und hat gute Bewertungen im App Store.

Logo, Card & Design Creator (für iPad) (€ 2,99): Entwerft selbst ein neues Logo und Kartendesign direkt vom iPad aus.

LetSketch ( € 1,09 ): Eine einfache, aber leistungsstarke Skizzen-App mit einer Vielzahl von Funktionen. Nutzer sagen über die App, dass sie sehr einfach zu bedienen ist. Bewertet mit 4,3 Sternen.

Epica 2 Pro - Monster Camera ( € 1,0 9 ): Dieser Vorschlag ist für die ganze Familie. Mit dieser App könnt Ihr verschiedene Masken und Effekte auf Fotos anwenden und sie mit Freunden direkt auf dem iPhone teilen. Die kostenpflichtige Version, die heute kostenlos ist, hat keine Werbung oder Wasserzeichen. War auch letzte Woche auf unserer Liste!

Mirror für Samsung Smart TV ( € 5,49 ): Eine App für Leute mit Samsung-Fernsehern, die dort vom iPhone oder iPad aus Filme, Fotos und Apps streamen wollen. Seit letzter Woche kostenlos.

Midori ( € 19,99 ): Ein Japanisch-Wörterbuch, das jetzt kostenlos Euch gehören kann! Egal, ob Ihr die Sprache neu lernen oder einfach nur neue Wörter ausprobieren wollt, Midori ist nach wie vor kostenlos, schon seit letzter Woche.

Widgets King ( € 5,49 ): Widgets King behauptet, der One-Stop-Shop für die Anpassung Eures iPhone-Homescreens zu sein. Es gibt jede Menge vorgefertigte Widgets, einfach zu bedienende Widgets, die nach eigenen Wünschen angepasst werden können. Hat In-App-Käufe.

Best 7 Minute Workout: Gewicht verlieren ( € 3,49 ): Eine App, die möglicherweise eine gute Ergänzung zu Eurem Fitnessprogramm sein kann, mit mehr als 35 Übungen mit Video- und Audio-Anleitung. Die App unterstützt In-App-Käufe.

Colorscape - Färben Sie Ihre Fotos ( € 7,99 ): Nein, dies ist keine App zum Einfärben Eurer Schwarz-Weiß-Fotos. Stattdessen könnt Ihr damit Eure Fotos in Eure eigenen "Malen nach Zahlen"-Motive verwandeln, die Ihr dann mit Farben Eurer Wahl "nachmalen" dürft. Ihr könnt die Vorlagen sogar ausdrucken und dann ganz old school mit Buntstiften ausmalen.

MarineTraffic - Ship Tracking ( € 5,49 ): Nach der Panne im Suez-Kanal scheint jeder daran interessiert zu sein, Schiffe zu verfolgen. Genau das könnt Ihr mit dieser App tun!

Kostenlose iOS-Spiele

Diese Spiele sind für kurze Zeit kostenlos im iOS App Store!

StoryToys Geisterhaus ( € 2,99 ): StoryToys Haunted House ist ein Spiel, das makabre Szenarien und mysteriöse Aktivitäten beinhaltet. Es sieht nach einem lustigen Zeitvertreib aus und ist gut gemacht. War auch letzte Woche auf unserer Liste!

Office Story( € 4,4 9): Dies ist etwas für diejenigen, die einen unternehmerischen Geist haben. Office Story ist ein Simulationsspiel für Softwareunternehmen, in dem Ihr Euer eigenes Geschäftsimperium aufbauen und Büros auf der ganzen Welt einrichten könnt! Ist seit letzter Woche weiterhin kostenlos

Veritas ( € 5,49 ): Ein First-Person-Point-and-Clock-Spiel, Veritas ist ein erzählerisches Puzzlespiel, das Euch "Geheimnise und Entdeckungen" in Hülle und Fülle bieten will. Kommt mit In-App-Käufen.

Chimp Fu Syllables ( € 3,49 ): Eine App, die sich an Kinder richtet und mit der man in die Welt der Silben eintauchen kann. Hilft den jungen Schülern dadurch, ihre Lese- und Rechtschreibfähigkeiten zu verbessern.

Chronology - Deluxe Edition ( € 3,49 ): Wir alle wissen, dass wir nicht zurückreisen und die Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, korrigieren können. Diese App ermöglicht Euch jedoch zumindest im Spiel etwas Ähnliches. Löst Rätsel, indem Ihr Euch in der Zeit vor und zurück bewegt.

Action Puzzle ( € 3,49 ): Seid Ihr Fans von Puzzlespielen? Dann werdet Ihr dieses Game hier lieben, denn es bringt Puzzles aufs nächste Level: Anstelle eines statischen Bildes beinhaltet das Puzzle bewegliche Teile, die richtig platziert werden müssen.

Ship It ( € 1,09 ): Ein nettes Spiel für alle, die Schiffe lieben. Eure Aufgabe ist es, Euch über die Docks zu bewegen und so viele Schiffe wie möglich mit Fracht zu beladen. Ihr müsst die Ladung mit der richtigen Art von Schiff zusammenbringen.

Ninjas Infinity ( € 9,99 ): Ein actiongeladenes 2D-Infinity-Actionspiel mit vielen Hindernissen, die es zu überwinden gilt. Die Hindernisse reichen von bösen Ninjas und Monstern bis hin zu Halbmenschen und Zombies.

Chef Umami ( € 3,49 ): Bereitet köstliche Mahlzeiten für Eure Kunden zu, indem Ihr Dutzende von verschiedenen Zutaten und Küchengeräten verwendet. Erfüllt die Bestellungen so, wie die Kunden es wünschen, oder gebt dem Gericht Euren ganz eigenen kreativen Dreh.

Bubble Tower 2 ( € 2,29 ): Dies war auch letzte Woche auf unserer Liste und ist weiterhin kostenlos. Das Spiel erfordert Eure volle Konzentration. und das Ziel ist es, unmögliche Türme zu bauen und logisches Denken zu trainieren.

So, das war sie wieder, unsere Liste der kostenpflichtigen Apps. Wir werden diesen Artikel am Freitag mit einer frischen Liste kostenloser Apps aktualisieren. Schickt uns wie immer Eure App-Vorschläge und lasst uns wissen, wenn wir eine wichtige App in dieser Liste übersehen haben.